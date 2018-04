Jak si přečíst elektronické knihy na displeji vašeho mobilu?

Včera jste si mezi našimi aktualitami mohli přečíst informaci o možnosti číst elektronické knihy i na displejích běžných mobilních telefonů. Až doposud totiž elektronické knihy byly výsadou běžných kapesních počítačů a chytrých mobilních telefonů.

Elektronické knihy nejsou ničím strašlivým, jak by se mohlo laikům na první pohled zdát. Jedná se o běžné papírové knihy, které jsou převedeny do počítače – do elektronické podoby. Výhoda této konverze je nasnadě – zatímco běžnou papírovou knihu s sebou zřejmě běžně nenosíte, kapesní počítač nebo alespoň mobilní telefon máte s sebou v podstatě kdekoli. A co si budeme nalhávat – četba je určitě užitečnějším způsobem trávení volného času než kupříkladu hraní her či prosté „zevlování“.

Do každého mobilu?

Pro elektronické knihy se ve většině případů používají dva nejrozšířenější formáty – jeden z nich dokáže přečíst multiplatformní prohlížeč Mobipocket Reader, druhým je původně Palmovský (rozuměj: pocházející ze světa kapesních počítačů s operačním systémem PalmOS) formát PalmDOC. Pro tyto formáty lze najít na internetu čtečky vytvořené v programovacím jazyce Java. Toto řešení však není příliš ideální – průměrná velikost klasického románu se pohybuje okolo tří set kilobajtů, což je pro paměť obyčejných mobilů až příliš.

Řešení společnosti BenderSoftware a Eurotelu se liší ve způsobu práce s elektronickými knihami: chcete-li si s jejich čtečkou některou knihu přečíst, nemusíte ji mít v telefonu staženu celou, ale aplikace si stáhne pouze aktuálně čtenou část. V praxi to znamená, že se informace stahují v průměru ve tříkilobajtových blocích. Platíte přitom pouze za přenesená data, popřípadě za čas strávený wapovým připojením.

Instalace aplikace (jejíž velikost je 26 kB) je snadná, pokud však vlastníte některý z přímo podporovaných mobilních telefonů Nokia (modely 3410, 3510i, 3640, 6310i, 6610, 7210, 7250), Siemens (modely M50, C55, S55, SL55), Sharp (model GX13) a Sony Ericsson (model T610). Pro tento mobilní telefon však na wapových stránkách Eurotelu (wap.eurotel.cz / Zábava / Javahry / Utility) aplikaci ke stažení nenajdete, sáhnout budete muset po samostatně nabízené verzi GSMReader.jad, který si můžete stáhnout zde.



Stažení aplikace probíhá prostřednictvím wapového prohlížeče.

Protože žádný z podporovaných telefonů nemáme momentálně k dispozici, zkoušeli jsme aplikace na dvou mobilních telefonech – na Sony Ericssonu P800 a na Nokii 3200. Zatímco aplikace na Sony Ericssonu P800 skončila v průběhu instalace, Nokia 3200 zobrazila pouze hlášení o neplatné aplikaci. Zkrátka si budeme muset počkat, až se seznam podporovaných telefonů rozšíří i o naše přístroje.



Instalace na Sony Ericsson P800 vypadá prozatím nadějně. Uvidíme...

Spolu s touto čtečkou můžete využívat knih nabízených hned třemi českými servery specializovanými právě na elektronické knihy – PalmKnihy.cz, Pismak.cz, FantasyPlanet.cz. Jejich nabídku knih procházíte přímo prostřednictvím aplikace a wapového spojení, není možné si knihu stáhnout do počítače a o do telefonu nahrát pomocí infraportu, modrozubého či kabelového spojení.

Zobrazený text lze posunovat po řádku, po stránkách či aktivovat automatický posun. Čárový ukazatel v záhlaví informuje o množství již přečteného textu, ukazatel v zápatí informuje o tom, kolik knihy jste si již stáhli. Samozřejmostí je možnost nastavit si záložky a potěší i možnost nastavení barvy pozadí i textu.



Po pár minutách usilovné instalace obdržíme bohužel chybové hlášení.

Docela fajn

Aplikace GSMReader je zajímavým počinem, který přináší výhody elektronických knih i uživatelům s javovými mobilními telefony. Uživatelskou přívětivostí ani praktičností se sice nemůže rovnat svým větším kolegům na kapesních počítačích a chytrých mobilech, přesto však má šanci najít si své uživatele.