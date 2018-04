Jak si postavit síť Wi-Fi na malých městech (Testování a náklady)

V předchozím díle jsme si nastínili organizační zázemí síťování na malém městě. Tentokrát bychom měli pokročit dál. V tomto díle se pokusíme zjistit, jak vlastně síť staví a jak kdy a kde rozjet první AP (access point, přístupový bod).

K tomu nám opět poslouží zkušenosti aktérů vznikající sítě volyne.net a již stávající sítě pilsfree.net. Tak jak to tedy pokračovalo ve Volyni? „Po první schůzce, na které se dohodlo založení občanského sdružení, jsme začali řešit vlastní strukturu sítě. Na běžnou turistickou mapku jsme postupně zanášeli značky s pozicemi prvních zájemců. Po mírném vyjednávání jsme získali od Městského úřadu oficiální územní plán, který je podrobnější, ale pro počáteční představu o rozložení budoucích přípojek klidně postačí plán města v běžném měřítku. Když se na mapě objevilo přes patnáct značek, odstartovaly první zkoušky viditelnosti.“ vzpomíná hlavní realizátor volyne.net Hynek Cihlář.

Vidíš, vidím, vidíme

Začala fáze zjišťování viditelnosti. Postačí digitální foťák a trochu odvahy, se kterou zájemci o wifi musí vyšplhat na střechy svých domů, aby vyfotili výhled na město. Na serveru volyne.net má každý zájemce svůj adresář, ve kterém má uloženy výhledy ze svého obydlí. Pro první představu to stačí a na základě těchto obrázků už je možno předběžně určit počet nutných AP k rozjetí základní páteře sítě.

Jasnou výhodou je podpora této aktivity městem, což se v tomto případě projevilo možností využití všech střech městských domů. Ve Volyni tak nafotili rozhledy z vysokých městských domů na připravovaných pozicích pro AP. Vhodné je spojit fotografie z místa budoucího AP do panoramatického obrázku a podle zkušeností již zavedených sítí provést viditelnostní zkoušky v noci, za pomoci fotografického blesku, který je vidět až na 12 kilometrů. Pozor také na stromy, které v současné době mohou svým náhlým zazelenáním zkazit radost mnohým potenciálním síťařům. Bohužel, jedním z největších nepřátel této technologie, je příroda, protože stromy a okrasné keře, ač vypadají tak nevinně, opravdu signálu moc nepřejí.



Lov na signál



Viditelnost zmapována. Teď nás čeká testování signálu. Díky fotografiím se dá určit optimální počet páteřních AP a jejich umístění. Pro Volyni, která má pro představu rozlohu 2,3 km2, byly zvoleny tři lokace, z nichž by se dalo pokrýt celé město. Je možné, že někde by stačil i jeden nebo naopak více AP, všechno stojí na terénu a prostředí, ve kterém se síťuje. Kromě prostředí je samozřejmě počet a rozmístění AP závislé na hustotě a předpokládaném počtu připojených lidí. „K testováním signálu je potřeba alespoň jeden funkční AP a klientské zařízení, což je pro začátek dost nákladná záležitost. Ideální volbou je vymodlit si vypůjčení zařízení z některého z obchodů, specializovaných na wifi zařízení. Nám se to podařilo a zařízení nám půjčila firma I4,“ popisuje jednu z možností získání zařízení Cihlář. Volyne.net by podle plánů „stavitelů“ měla běžet na protokolu 802.11g není ještě tak vyladěný jako častěji používaný protokol 802.11b, ale zase je rychlejší. Testování tak probíhalo na následujících typech zapůjčeného HW. Jako AP bylo vybráno zařízení ASUS WL-500g a jako klientské adaptéry Linksys WMP54G (PCI karta) a Buffalo WLI-CB-G54 (PCMCIA karta). Po dvoudenním měřením byla určena první střecha, pro historicky první AP sítě volyne.net s tím, že se musí co nejdříve rozjet alespoň zkušební lokální síť. „Měřili jsme na notebooku s PCMCIA wifi kartou a anténou. Zařízení přibližně odpovídalo průměrné konfiguraci předpokládaných klientských zařízení, takže wifi adaptér, anténa, délka a útlum kabelů a tak.Používali jsme software NetStumbler, který ale ne vždy spolupracuje se všemi kartami. Stává se, že NetStumbler nefunguje, a tak se dá v nouzi použít ukazatel síly signálu ve Windows,“ přibližuje Cihlář postup měření.

Jak sehnat peníze a kolik je jich potřeba

„Na první AP se asi budeme muset složit, což by neměl být problém, protože zájemců přibývá. A na zbytek nám slíbilo přidat město,“ doufá Cihlář, který vypracoval projekt, se kterým se chystá na jednání zastupitelstva města Volyně. Aktéři volyne.net již s projektem sklidili úspěch v městské radě, ale křest zastupitelstvem, které má rozhodnout o přidělení podpory je teprve čeká. Proto chtějí rozjet alespoň jeden funkční AP, jenž by umožnil jasnou a přesvědčivou demonstraci možností této, pro středněvěké obyvatelstvo malého jihočeské města, v podstatě neznámé technologie. Předběžný rozpočet pro vychází na 60 tisíc korun bez DPH a seznam základních zařízení, se kterými by měla být pokryta většina města najdete pod článkem.

Jejich pořizování je také závislé na kontaktech. Ideální je využití nějakého známého plátce DPH a nebo využít možností občanského sdružení. Typy zařízení, které vybrali ve Volyni, nejsou jedinými druhy na trhu a vychází z omezeného rozpočtu a kupní síly všech členů. Tento seznam by mohl posloužit pro představu, co všechno je potřeba pro rozjezd takové sítě jako je plánována volyne.net a zahrnuje i HW pro plánované připojení k internetu, bez použití svépomocných a bastlířských pokusů. O možných kutilských specialitkách se určitě ale zmíníme v dílech věnovanéch samotné realizaci projektu. V příštím díle bychom si měli probrat připojením sítě k internetu a především legislativními a ekonomickými aspekty celého provozu sítě. A v dalších dílech už bychom měli přejít k praktickému síťování a rozjetí celé sítě, její správě a tak dále...



Seznam potřebného HW z projektu volyne.net



Zařízení pro AP1

1x ASUS WL-500g

1x všesměrová anténa 12 dB

1x bleskojistka

1x pigtail 1x kabel 10 m



Zařízení pro AP2

2x ASUS WL-500g

1x sektorová anténa 10 dB 180°

1x směrová 13,5 dB anténa s kruh. levotočivou polariz.

1x bleskojistka

2x pigtail

2x kabel 10m



Zařízení pro AP3

2x ASUS WL-500g

1x všesměrová anténa 8,5 dB

1x směrová 13,5 dB anténa s kruh. levotočivou polariz.

1x bleskojistka

2x pigtail

2x kabel 10m



Zařízení pro internetové připojení

2x starší PC

2x Z-Com XI-626

2x 21 dBi parab. anténa - síto

1x ASUS WL-500g

1x směrová 13,5 dB anténa s kruh. levotočivou polariz.

3x pigtail

3x kabel 10 m

Ostatní díly:

Jak si postavid Wi-Fi síť na malých městech (Klientské počítače a shrnutí)

Jak si postavit síť Wi-Fi na malých městech (Zakládáme OS a připojujeme se na Internet)

Jak si postavit síť Wi-Fi na malých městech (Testování a náklady)

Jak si postavit síť Wi-Fi na malých městech (Začínáme)