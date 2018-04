Jak si postavit síť Wi-Fi na malých městech (4. - Klientské počítače a shrnutí)

Tento díl by měl zrekapitulovat vývoj projektu do doby spuštění prvního AP. Připravili jsme pro vás možnosti zapojení klientského počítače, pár internetových adres se zajímavými informacemi a pro ty co to zajímá, i vývoj projektu volyne.net.

Zatím jsme si řekli, co všechno je potřeba k rozjetí sítě jako takové. Teď, když už víme, jak rozmístit AP , máme vybraný zdroj internetu a pár nadšených zájemců do začátku, začíná fáze číslo dvě – domácí síťování.

Všechny vaše AP už vesele sálají svůj signál a vašemu občanskému sdružení se pomalu rozrůstá členská základna. Začínají se množit dotazy, co vlastně je potřeba k tomu, aby se mohli k vaší síti připojit. A samozřejmě co nejlevněji. V zásadě jsou potřeba dvě věci. Anténa a síťová wifi karta. Ušetřit se dá nejvíce na anténě, kterou si, na rozdíl od síťové karty, můžete vyrobit i doma na koleně.

Ještě než začnete připojovat nové členy sdružení, je dobré nabídnout jim seznam vámi otestovaného hardware i s cenami, aby měli představu, jakou investici to bude pro jejich rodinný rozpočet představovat. Ve Volyni to je například Linksys WMP54G, protože má stejný chipset jako AP, která se budou po městě instalovat. Celá klientská sestava by se pak měla vejít do rozmezí tří až čtyř tisíc.

Klientské karty

Připojení počítače k síti se dá vyřešit trojím způsobem. A to buď PCI síťovou kartou, USB adaptérem nebo konečně notebookové řešení pomocí PCMCIA karty.

USB cesta je díky své přenositelnosti využitelná i v noteboocích. Adaptéry stojí kolem patnácti stovek a některé mají i zabudouvanou anténu. Tu však využijete jen v místech, kde je signál opravdu silný. Odpadají také problémy s instalací, protože adaptéry jsou většinou plně plug and play.

Toto řešení je vhodné pro uživatele, kteří chtějí co nejrychlejší a bezproblémovou instalaci, a milují svá Windows XP. Problémy nastávají v okamžiku, kdy máte slabý signál, protože k většině USB klientů nelze připojit externí anténa.

Klasické PCI karty jsou samozřejmě také plug and play. Pro zkušeného uživatele není problém takovou kartu nainstalovat. Obecně se dá říci, že PCI karty jsou kvalitnější než USB adaptéry. Cenově se od USB zařízení moc neliší, takže výběr je jen otázkou místa na stole, ochoty otevírat bednu počítače a kvality signálu.

Karty se samozřejmě liší podle používaného protokolu, tak doporučujeme zakoupit síťovou kartu, která zvládá protokol, na kterém běží vaše síť a využije naplno jeho možnosti. Je dobré také odzkoušet, jak vámi vybraný PCI adaptér komunikuje s AP, na které se chcete připojit. Doporučujeme kupovat výrobky označené logem WIFI Certified, které zaručuje opravdovou jistotu.

Antény – urob si sám

Antény z plechovek. Asi nejpřitažlivější mediální fenomén wifi sítí. Přijímat internet pomocí kosteleckých párků na koštěti zní jako velká cyberpunková fantazie. Ale opravdu to jde. Je samozřejmě možné si anténu i zakoupit.

V obchodech se klientské antény pohybují mezi pěti stovkami až třemi tisíci, záleží na jejich výkonu. V případě, že máte silný signál, stačí levná sektorová anténa za pár stovek, v případě opačném se vyplatí investovat do kvalitnějšího lapače signálu.

Mnohem větší zábava je ale antény vyrábět. Na internetu se dá najít mnoho návodů, jak vyrobit anténu, téměř z čehokoliv. Jestli koupit anténu nebo se vydat cestou domácí výroby záleží na každém uživateli. Každopádně domácí anténa vyjde podstatně levněji, a při její výrobě zažijete jistě mnoho legrace. Když se vám ale na finální výrobek podaří signál ulovit, tak není co řešit. Pár odkazů na zajímavé nápady naleznete na konci článku.

A teď to propojit

„Od pantáty vedou dráty,“ zpívá se v jedné písničce. Tady je to podobné. Z antény musíte rozvést signál do počítače. K tomu se používá propojovací nízkoútlumový kabel. Dávejte si pozor na vzdálenost od antény, protože obecně platí, že čím delší kabel, tím větší ztráty. K propojení propojovacího kabelu s adaptérem slouží tzv. pigtail, což je to krátký, zpravidla 20cm, kabel který slouží jako spojka mezi kartou a propojovacím kabelem. Na jedné straně má konektor na kartu a na straně druhé má již standardní N konektor. Cena kabeláže je různá, ale kvalitní nízkoútlumový kabel stojí kolem 40 korun za metr a pigtail kolem dvou set.

Pro ty, kdo se nechtějí starat a shánět si adaptéry a antény zvlášť se na trhu objevily i wifi balíčky, které obsahují bezdrátová PCI karta, anténa a 5 metrů kabelu.

Co nového ve Volyni

Lidé z volyne.net by měli tento víkend rozjet svoje první AP. Vyřešené je i připojení k internetu. Po zkoušení dálkového spoje do 12 kilometrů vzdálených Strakonic, který se neukázal jako vhodné řešení, se objevila jedna českobudějovická firma s nabídkou připojení. Volyně tak bude internetit rychlostí 2 Mbit/s. „Zkoušeli jsme to sami, ale signál jsme chytili jenom po zvýšení výkonu nad povolenou hranici ČTÚ. Kvůli internetu jsme kontaktovali kabelovou televizi, ale nedohodli jsme se. Naštěstí se pak ale ozvali budějovičtí s touto nabídkou, a ta se nám docela líbila, “ vysvětloval jeden z aktérů volyne.net Hynek Cihlář.

Kde najít další informace

Nabízíme vám krátký přehled stránek, na kterých můžete najít zajímavé a praktické rady jak na wifi síť, a třeba vám některé informace pomohou jak ušetřit. Jako jeden z nejlepších zdrojů originálních řešení vám doporučujeme diskusní fórum na czfree.net.

Užitečné stránky:

- czfree.net

- www.weca.net

- www.marigold.cz

- http://802.11b.cz/novinky.asp

- www.svetsiti.cz

Antény

- antény a konektory

- jak dělat levné antény - czfree

