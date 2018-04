Jak si postavit síť Wi-Fi na malých městech (1. - Začínáme)

Myšlenka veřejné širokopásmové sítě wifi je poslední dobou častým tématem internetových diskusí a světlou nadějí na konci temného tunelu telekomunikačního monopolu. Naděje o to reálnější, že se nezávislé wifi sítě rozjíždějí v mnoha větších městech Česka. A v těchto nových komunitách vzniká prostor pro mnoho tvůrčích aktivit. Jedním z nejznámějších projektů u nás je pražská síť CZFree.net, která už dnes pokrývá velkou část hlavního města a stále se rozšiřuje. Velká města s velkou koncentrací lidí jsou pro tyto sítě ideální.

Jak je to ale na opačném konci – na malých městech a v obcích? O tom by měl být tento seriál a my budeme rádi, když nám v diskusi sdělíte své zkušenosti s tímto fenoménem. V šesti dílech se pokusíme popsat vývoj jednoho z takových pokusů o síťování na malém městě. Jako příklad jsme si vzali vznikající projekt volyne.net. Volyně má kolem tří tisíc obyvatel a průměrný věk 37 let, na první pohled ideální podmínky pro malou městskou síť. Od začátku března se do diskuse zapojilo patnáct zájemců o připojení a v současné době je projekt ve fázi vyčíslování prvních reálných výdajů. Jak to ale všechno začalo… jsme se bavili s jedním z organizátorů projektu Hynkem Cihlářem.

Jak začít?

Průzkum terénu a zájmu je ideální v kombinaci večerních výletů za známými v restauracích a kontaktování internetově aktivních spoluobčanů s dotazem, zda by neměli o wifi síť zájem a nepodpořili vaši snahu. Malá města mají v tomto ohledu výhodu, protože se všichni víceméně znají a často se potkávají, takže se zajímavá novinka celkem rychle roznese v podstatě sama (ale nedoporučujeme na to spoléhat). Když se vytvoří dostatečně velká skupina (u volyne.net to bylo asi 10 lidí), je možné začít diskutovat o budoucnosti. Internetová diskuse, jako je na czfree.net, volyne.net nebo i jiných podobně zaměřených webech je užitečná hlavně pro pozdější zájemce, kteří si mohou projít všechny diskusní témata a vyvarovat se pak zbytečných otázek. Nejčastější jsou otázky na finance a na potřebný hardware, které trápí většinu ze zájemců. Buďte připraveni nato, že se vám do diskuse přihlásí mnoho teenagerů, kteří jsou ještě závislí na dobré vůli rodičů. Je tedy důležité vymyslet takovou prezentaci, která by oslovila i, a hlavně, střední generaci. Tím se dostáváme k propagaci samotného projektu.

Jak informovat?

Pro informování veřejnosti o průběhu vývoje projektu je vhodné využít služeb regionálního tisku. Okresní redakce jsou většinou rády, když jim někdo přinese článek, ale snažte se, aby vaše texty nevypadaly moc jako PR články. Kromě toho je samozřejmě důležitá spolupráce s již existujícími oficiálními i neoficiálními informačními servery vašeho města a blízkého okolí, které rády podpoří další rozšiřování místní internetové komunity. Nezaškodí ani letáky, ale určitě nejlepší reklamou s nejsilnějším účinkem je samotné předvedení funkčního připojení. Co si budeme namlouvat, wifi není běžné hovorové téma, a to nejen v jižních Čechách, takže je vhodné při vysvětlování postupovat velmi srozumitelně a trpělivě.

Jak to zorganizovat?

Postavení lokální síť je v podstatě bezproblémové, to je ostatně jen otázka peněz. Potíže vznikají s připojením k internetu, především s legálností samotného provozu. Existují dva základní modely, na kterých se dá wifi síť stavět a provozovat. Prvním je již zmiňovaný czfree.net, kde neexistuje žádný centrální orgán, který by celou ovládal síť, ale spíše se v projektu nechávají práva na majitelích přístupových bodů, kteří si své připojené uživatele ohlídají a je jen na nich jaké jim poskytnou služby a jak se s nimi domluví. Neznamená to však, že by czfree.net bylo zadarmo. Free v tomto smyslu znamená spíš svobodu volby připojení.

Druhý je model pracovně nazývaný „pilsfree.net“, kde bylo za účelem připojení k internetu založeno občanské sdružení, které si zaplatí rychlé připojení, a pak jej distribuuje svým členům za členský poplatek. Toto celkem elegantní řešení je vhodnější na menších městech, i vzhledem k tomu, že jako právnická osoba mají provozovatelé sítě větší manévrovací prostor pro jednání s Městským úřadem či jinými orgány veřejné správy. Občanské sdružení je ale v podstatě jen kvůli internetu, protože většinu AP a ostatního zařízení je v soukromém vlastnictví členů sdružení.

Samozřejmě, že oba modely mají své výhody a nevýhody. Největší výhodou czfree je bezesporu volnost v připojování k internetu. Nevýhodou může být přílišná roztříštěnost a nepřehlednost. Pilsfree naopak neposkytuje takovou volnost ve volbě providera a váže na sebe povinnost vést účetnictví a veškerou agendu spojenou s občanským sdružením (valné hromady, výroční zprávy, představenstvo…) ale na druhou stranu je to pro veřejnost stravitelnější díky své oficialitě. Pro malá města je patrně nejvýhodnější mutace „plzeňského modelu“, tedy občanské sdružení pro připojení, ale zároveň i pro jednání s městem, které bývá občas rádo, že občanstvo si něco dělá samo pro sebe a kromě peněz nic nechtějí. A hlavně, volby se blíží.

V našem městě se volyne.net po delší debatě shodlo na založení občanského sdružení, jenž by mělo vlastnit několik AP, kterými by pokrývalo většinu města. Počítá se s příspěvkem od Městského úřadu, který po mírném lobování přislíbil finanční podporu, ale až po založení sdružení a předložení projektu. Zatím jsou k dispozici střechy městských budov na testování i umístění antén. O tom, kolik bude od města možné dostat se možná dozvíte v příštím díle, kde bychom měli rozebírat projekt a finanční záležitost celé věci…

