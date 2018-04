Jak si nastavit GPRS?

Přestože Eurotel a RadioMobil (jediní operátoři v České republice, kteří podporují GPRS) mají v nabídce jenom jeden telefon s GPRS (Motorolu T260), můžete si u nezávislých prodejců koupit minimálně několik dalších mobilů s podporou rychlých přenosů dat. Když se jako novopečení majitelé těchto mobilů (Ericsson R520m, T39m; Siemens S45) obrátíte na infolinku operátora s dotazem na nastavení GPRS, budete zřejmě posláni zpět za prodejcem – s vysvětlením, že technická podpora je poskytována pouze k mobilům zakoupeným přímo u operátora sítě GSM. Proto jsme pro vás připravili přehled nastavení GPRS u vybraných telefonů. Tento článek budeme postupně aktualizovat o nové telefony, které se začnou prodávat.

Rádi bychom vás ale upozornili, abyste se ještě před nastavováním telefonu ujistili, že máte službu GPRS aktivovanou a plně funkční. Jednou z nejčastějších příčin nefunkčnosti GPRS na správně nastaveném telefonu totiž je, že uživatel si neaktivoval GPRS, případně o aktivaci na infolince zažádal, ale službu mu operátoři ještě neaktivovali.

Obecné údaje pro nastavení GPRS v sítích Eurotel a Paegas

Ericsson R520m, T39m

Nejdříve musíte vytvořit datový účet – vstupte do menu Nastavení/Datová komunikace/Datové účty/Přidat účet?­/Data GPRS. Podle svého operátora zadejte do jednotlivých položek hodnoty z tabulky:

Nastavení GPRS Eurotel Paegas Název APN WAP wap. click.cz ID uživatele eurotel wap Heslo wap wap Žádat heslo Pokud nastavíte ano, budete zadávat heslo vždy při použití WAPu Preferovaná služba Automaticky Automaticky IP adresa nezadávat nezadávat Další nastavení nic neměnit nic neměnit

Potom si nastavte profil pro používání WAPu. Menu Služby WAP/Nastavení WAP/Profily WAP. Vyberte profil, který chcete upravit. Zvolte možnost Všeobecné, zadejte název profilu, domovskou stránku a v položce Uložit do se rozhodněte, zda záložky, které si uložíte při používání tohoto profilu, budou dostupné jen v tomto profilu, nebo ve všech wapových profilech. Poté vyberte položku Brána a zadejte hodnoty podle tabulky:

Nastavení WAPu Eurotel Paegas Brána vstupte do menu Připojení pomocí Vyberte před chvílí vytvořený datový účet IP adresa 160.218.160.218 010.000.000.010 ID uživatele eurotel wap Heslo wap wap Zabezpečení WAP vypnuto vypnuto Režim dat trvalé trvalé Zavést obrázky zapnuto zapnuto Časovač odezvy 150 150

Pokud jsou všechny nastavené hodnoty správné, vypněte a zapněte telefon. Máte-li aktivovánu službu GPRS a je-li v místě, kde se pohybujete, GPRS přístupné, objeví se nad indikátorem úrovně signálu černý trojúhelník (trošku zubatý, spolu s indikátorem signálu tvoří obdélník).

Motorola P7389i, T260

Vstupte do menu a vyberte položku Přístup na Internet. Potom podržte na delší dobu (asi tři sekundy) tlačítko Menu a vyberte Nastavení. Vyberte jeden z profilů a vyberte položku Nastavení WAP. Zadejte ty hodnoty, které jsou v naší tabulce:

Nastavení WAPu Eurotel Paegas Primární IP 160.218.160.218 010.000.000.010 Primární port 9201 9201 Překročený čas 600 600

Potvrďte nastavení tlačítkem OK a zvolte položku Datový přenos. Vyberte GPRS a opět zadejte jenom ty hodnoty, které jsou v tabulce:

Nastavení GPRS Eurotel Paegas APN WAP wap. click.cz Uživat. jméno eurotel wap Heslo wap wap

Po nastavení všech údajů se vraťte do menu výběru profilu (tlačítkem C) a vyberte právě vytvořený profil. Na displeji by se mělo objevit upozornění, že tento profil byl nastaven jako aktivní. Pokud jsou všechny nastavené hodnoty správné, vypněte a zapněte telefon. Máte-li aktivovánu službu GPRS a je-li v místě, kde se pohybujete, GPRS přístupné, objeví se v pravém dolním rohu displeje nápis GPRS.

Siemens S45

GPRS si na Siemensu S45 musíte aktivovat – v menu Nastavení/Datová výměna/GPRS – zapnout. Datový účet si nastavíte v menu Nastavení/Datová výměna/Datové služby. Vyberte profil, který chcete změnit. Zvolte GPRS data a zadejte hodnoty podle tabulky:

Nastavení GPRS Eurotel Paegas APN WAP wap. click.cz Jmén. uživat. eurotel wap Heslo wap wap

Nastavení WAPu je v menu Surf./zábava/Internet/Profily. V seznamu profilů byste měli vidět ten, který jste před chvílí vytvořili. Vyberte jej a zadejte údaje jen do těch položek, které jsou v tabulce:

Nastavení WAPu Eurotel Paegas IP adresa 160.218.160.218 010.000.000.010 IP port 9201 9201 Domovsk. str. wap.mobil.cz wap.mobil.cz Doba prodlení 30 30

Pokud jsou všechny nastavené hodnoty správné, vypněte a zapněte telefon. Máte-li aktivovánu službu GPRS a je-li v místě, kde se pohybujete, GPRS přístupné, objeví se mezi indikátorem úrovně signálu a baterie nápis GPRS ohraničený zleva a zprava tečkami.

Obecné informace pro nastavení GPRS

Je možné, že máte telefon, který není popsán výše. Potom zkuste použít obecné informace pro nastavení GPRS – určitě jste si při čtení článku všimli, že potřebných informací až tolik není a nastavení GPRS je jednoduché. Budete-li mít trošku štěstí a potřebnou dávku intuice, podaří se vám nastavit libovolný telefon během několika málo minut.

Přístup na internet Eurotel Paegas APN INTERNET INTERNET, internet.click.cz Primární DNS 160.218.10.201 62.141.0.1 Sekundární DNS 194.228.2.1 62.141.0.2 IP adresa je přiřazena dynamicky je přiřazena dynamicky