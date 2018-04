Jak si na netBooku vybarvit ikonky lišty Extras

Pár slov úvodem

Zatímco u konkurenčních Palmů a PocketPC se barevný displej - s výjimkou nejnižších modelů - stal běžným vybavením kapesního počítače, barevný Psion zůstal bohužel jen okrajovou záležitostí. S barevným displejem se totiž může pochlubit pouze poněkud větší netBook a ryze průmyslový netpad. Jejich displeje jsou pak schopny zobrazit až 256 barev.

Pokud jste majitelem Psiona s barevným displejem, pravděpodobně jste se již setkali s tím, že mnoho aplikací dostupných na internetu běží i na barevném displeji černobíle a dokonce i (někdy i u "barevných" programů) ikonka programu na liště Extras zůstává pouze v odstínech šedi. Je to tím, že taková aplikace byla primárně vyvíjena pro menší černobílé Psiony a s barvami zkrátka nepočítala. I když z nebarevné aplikace sami barevnou neuděláte, existuje možnost, jak ji alespoň částečně "vybarvit". Přinejmenším pak její ikonu na liště Extras.

Konvence aplikací na Psionu

Abychom mohli pro program vytvořit barevnou ikonku či případně další obrázky, musíme si nejdříve říci něco o systému aplikací na Psionu.

Všechny běžné aplikace se na Psionu umísťují do složky System\Apps\Jméno_aplikace na disk, na který jste aplikaci nainstalovali. Nutno podotknout, že Jméno_aplikace vždy nemusí odpovídat tomu, které se zobrazuje na liště Extras a ve spuštěných úlohách (např. Shell se na ER5 zobrazuje jako System), ve většině případů však jsou tyto názvy totožné.

Každá aplikace pak ve své složce obsahuje minimálně dva soubory: Jmeno_aplikace.aif a Jmeno_aplikace.app. Jmeno_aplikace.app je spustitelný soubor aplikace, u něho žádné změny provádět nemůžeme. Zajímavější je ale soubor AIF, kde jsou kromě některých parametrů aplikace uloženy také ikony (a jejich masky), které se pak zobrazí na liště Extras a v Systemu. Zde se trochu zastavím. Obrázky v AIF souboru jsou uloženy po párech - ikona následovaná její maskou. Celkem zde mohou být až tři (výjimečně čtyři) páry obrázků v různých velikostech pro různou úroveň zvětšení v Systemu: 16x16 pixelů, 24x24 pixelů, 32x32 pixelů a největší 48x48 pixelů, tyto jsou pak zobrazeny na liště Extras. Pokud některá velikost chybí, Psion si dostupný obrázek sám převzorkuje na potřebnou velikost, ztráta kvality je však značná, a proto autoři většinou do AIF soubouru umísťují všechny tři velikosti. Maska u každé ikony určuje, kolik pixelů z možného prostoru ikona vyplňuje (pomocí černých bodů), a tato informace je pak použita pro správné vykreslování ikony na jiné grafické pozadí (např. pozadí nabídky Extras).

Soubory APP a AIF se kromě názvu musí shodovat také v čísle UID 3, což je devítimístné unikátní číslo pro každou aplikaci systému Epoc.

Kromě těchto dvou základních souborů program ještě zpravidla obsahuje konfigurační INI soubor, soubor nápovědy HLP a - pro nás významý - soubor s obrázky MBM. V posledně jmenovaném souboru se nacházejí programem používané bitmapy. Jedná se o nativní soubor s obrázky v systému Epoc, proto jej lze za použití vhodného grafického softwaru pro Epoc upravovat.

Změna ikony a bitmap aplikace - hotové řešení

Nedávno se na internetu objevila sada barevných AIF souborů s příznačným názvem Colour Icons. Autorem kolekce je Martin Guthrie a nabídku barevných ikon neustále rozšiřuje. V současné době se ve 343 kB velkém ZIP souboru nacházejí ikony pro více než 90 známých aplikací, jako např. EBook, EnRoute, Essential Disk Utilities, Money, Navigator, PhoneMan, RMRFTP, Vexed nebo XTM. K některým aplikacím je navíc dostupný také soubor MBM s barevnými ikonami.

Použití barevných ikon a obrázků z kolekce Colour Icons je velmi jednoduché. AIF soubor aplikace, jejíž ikonu chcete aktualizovat, stačí nakopírovat do složky dané aplikace na vašem Psionu a přepsat jím původní soubor. Podobně lze případně aktualizovat i soubor MBM.

Kromě Colour Icons je ze stránek Martina Guthrieho možné stáhnout také kompletní barevný patch pro hru SimCity od firmy Atelier, která tak v plném potenciálu barevného displeje netBooku vypadá opravdu pěkně.

Změna ikony a bitmap aplikace - vlastní řešení

Pokud jste v Colour Icons nenalezli barevnou ikonu požadované aplikace nebo si chcete pro aplikaci vyrobit ikonu vlastní, budete si muset AIF soubor vytvořit sami. Nejjednodušší by samozřejmě bylo přímo přepsat černobílé ikony v AIF souboru ikonami barevnými, bohužel jsem však nenatrefil na software pro Psion, který by toto umožňoval.

Řešením je tedy generování nového AIF souboru. Toho lze docílit pomocí malého programu v jazyce OPL, který ponese stejné jméno jako daná aplikace.

Nejdříve si ale připravíme barevné obrázky - z původního AIF souboru aplikace můžeme černobílé ikony vyexportovat např. pomocí programu MBMView. (Přepsat existující ikony jinými tento program bohužel neumožňuje - jinak by bylo vše mnohem jednodušší.) Vyexportujeme také masky ikon (každý druhý obrázek v AIF souboru). Exportovat doporučuji do formátu Sketch, protože pak můžete obrázky upravovat přímo ve stejnojmenné aplikaci. Jakmile jsou původní obrázky upraveny (vybarveny), exportujeme je jednotlivě do formátu MBM, což umožňuje přímo aplikace Sketch. Pokud neměníme tvar ikony, můžeme k novým ikonkám použít stejné masky, v opačném případě bude potřeba vytvořit masky nové.

Barevné ikonky máme připravené, potřebujeme si však ještě zjistit UID aplikace, jejíž ikonky měníme. UID lze asi nejjednudušeji zjistit pomocí souborového manažeru RMRFile (nevylučuji i jiná řešení). Čísla UID 1 a UID 2 nás nezajímají, zato číslo UID 3 je pro generování AIF souboru důležité - jak jsem již výše uvedl, jedná se o unikátní číslo aplikace pro Epoc.

Jako poslední bod přípravy bude potřeba přejmenovat složku dané aplikace v System\Apps (na disku, kam byla nainstalována) např. na Jmeno_aplikace.old. (Aplikace samozřejmě nemůže být spuštěna.) Nyní máme již vše připraveno a můžeme se pustit do lehkého programování.

Princip je jednoduchý: vytvoříme program, který bude pojmenován stejně jako požadovaná aplikace, ale bude již oplývat novou ikonou. Spustíme vestavěnou aplikaci Program a vytvoříme v ní nový soubor. Soubor nazveme podle jména složky aplikace ve složce System\Apps (jméno souboru tedy v některých případech může být odlišné od názvu aplikace). Program bude obsahovat následující kód:

APP Jmeno_aplikace, UID_aplikace

ICON "C:\ikona24.mbm"

ICON "C:\maska24.mbm"

ICON "C:\ikona32.mbm"

ICON "C:\maska32.mbm"

ICON "C:\ikona48.mbm"

ICON "C:\maska48.mbm"

ENDA



PROC PrazdnaProcedura:



ENDP

Jak vidíte, program je to zcela jednuduchý. Za Jmeno_aplikace dosaďte jméno dané aplikace, které se zobrazuje na liště Extras, a za UID_aplikace ono číslo, které jste zjistili pomocí RMRFile. Příkaz ICON nastaví ikonu aplikace, v našem případě specifikujeme jednotlivě každou ikonu a masku (v tomto pořadí), jména a cestu souborů samozřejmě nezapomeňte změnit podle vašeho případu. Možné by bylo použít jediný příkaz ICON a jako parametr uvést jméno MBM souboru, který by obsahoval všechny ikony a masky ve správném pořadí.

Procedura PrazdnaProcedura sice nedělá nic, v programu však být musí, jinak by program nebylo možné spustit.

Program přeložte a spusťte - uvidíte jen probliknutí obrazovky. Pokud překladač nenahlásil žádnou chybu, vše by mělo být v pořádku. Na liště Extras by se v tom případě již měla zobrazit nová barevná ikona s popiskem jména požadované aplikace. Pokud byste ale na ikonu klikli, spustila by se pouze vaše nicnedělající aplikace. Abychom celou operaci dotáhli do konce, uděláme ještě jeden krok. Ve složce c:\System\Apps se nyní vytvořila nová složka, která obsahuje soubory Jmeno_aplikace.app a Jmeno_aplikace.aif. Soubor AIF z této složky, která obsahuje naší barevnou ikonu, zkopírujeme do složky Jmeno_aplikace.old. Nově vytvořenou složku Jmeno_aplikace nyní můžeme zrušit a složku Jmeno_aplikace.old přejmenujeme zpět na Jmeno_aplikace. Dejte opět pozor na možné neshody ve jménu složky a zobrazovaném jménu aplikace.

V tomto momentě jsme u konce výměny černobílé ikony za barevnou. Na liště Extras by nyní měla být zobrazena (nebo se během chvilky aktualizuje) nová barevná ikona požadované aplikace. Po kliknutí na ni se spustí původní aplikace.

Chcete-li kromě ikony aplikace vybarvit i používané bitmapy v aplikaci, můžete přistoupit k úpravám souboru MBM ve složce System\Apps\Jmeno_aplikace. Tato akce je již jednodušší, neboť k exportu a importu obrázků z/do souboru lze použít běžně dostupné aplikace (třeba MBMView nebo MbmUtils). Jednotlivé bitmapy pak můžete upravovat opět v aplikaci Sketch, nebo třeba i na PC (při exportu do BMP, JPG či GIFu).

Závěr

Výměna černobílé ikony aplikace za líbivější barevnou spočívá v poměrně jednoduchém principu, který jsme si výše popsali. Nejsnadnější je samozřejmě použití již připravených barevných ikon z kolekce Colour Icons, avšak ani generování nového AIF souboru není nijak náročný proces. Podobně to platí o bitmapách aplikace, které se skrývají v klasickém souboru MBM.