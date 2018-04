Jak si ČTÚ představuje DCS-1800 v Čechách

V posledním Telekomunikačním věstníku zveřejnil regulátor trhu Český telekomunikační úřad Návrh zásad pro organizaci a vyhodnocení výběrového řízení na provozovatele systému DCS-1800 v České republice. Celý text přinášíme v doslovném znění zde , nicméně pro ty, kdož nemají rádi strohou úřední mluvu, jej zde převypravujeme a opatřujeme komentářem. Takže si vyberte, co jest vám více libo.

Především časový harmonogram:

Do 31. března 1999 bude vypsáno výběrové řízení, tehdy již budou známy přesné podmínky. Do 15. dubna 1999 lze tyto podmínky vyzdvihnout a podat přihlášku - to vše po zaplacení účastnického poplatku 4-8 milionů Kč. Žadatelé mají limit do 15. května 1999 na podání nabídek, do konce května pak proběhne jednání se žadateli. Vyhodnocení výběrového řízení proběhne do 15. června a do konce června bude vydána licence. Požadavek na zahájení provozu je do 31. října 1999.

Kdo může a nemůže být novým provozovatelem sítě DCS1800

Především nový provozovatel musí přestavovat smíšený domácí a zahraniční kapitál - majetkový poměr není stanoven. Zahraniční partner musí mít zkušenosti s mobilní sítí v zahraničí. Žádný z žadatelů nesmí být kapitálově navázán na jiného poskytovatele sítě GSM nebo NMT v ČR.

V těchto podmínkách zatím vidím jednu nejasnost - není zcela zřejmé, zda se provozovatelem sítě DCS-1800 může stát firma, která má podíl ve firmě, která má podíl v provozovateli sítě - a tedy její finanční návaznost je nepřímá, nebo zda je JAKÁKOLIV finanční návaznost vyloučena. To by například vyloučilo ze hry Tele Denmark, jenž je akcionářem Radiokomunikací, které jsou akcionářem RadioMobilu. Přitom Tele Denmark patří mezi výrazné zájemce o český trh. Na druhou stranu by to ze hry nevyloučilo ani TelSource potažmo Swisscom nebo PTT Holandsko.

Ochrana nového operátora

Ochrana nového operátora mobilní sítě je velmi důležitá. Vzhledem k tomu, že tento operátor má dva roky zpoždění oproti EuroTelu i RadioMobilu - a to nikoliv svojí vinou - musí mu regulátor trhu poskytnou jistý ochranný polštář. Právě koncepce této ochrany velmi významně rozhodne o ochotě zahraničních firem investovat svoje peníze do třetí digitální mobilní sítě.

ČTÚ hodlá definovat právo uzavření dohod o vnitrostátním roamingu se sítěmi GSM obou provozovatelů. Vnitrostátní roaming by pomohl překlenout období výstavby sítě, kdy operátor DCS sítě nebude mít dostatečné pokrytí.

Zde je nutné, aby toto právo operátora sítě DCS znamenalo v případě jeho uplatnění povinnost pro EuroTel i RadioMobil toto akceptovat za regulovaných cen. Zde očekávám velký odpor především ze strany RadioMobilu, ale i EuroTelu, kteří na toto nebudou chtít přistoupit. Je třeba si uvědomit, že toto je obdoba propojovací dohody, kterou ČTÚ nadefinovalo i pro SPT Telecom. Samozřejmě možnost využívání sítí GSM vnitrostátním roamingem nesmí být pro oba operátory ztrátová - domnívám se, že nasazení roamingových sazeb pro zahraniční operátory by bylo adekvátní.

Operátor sítě DCS-1800 bude mít právo využívat anténní stanoviště operátorů GSM a opačně. To samozřejmě pomůže při rozjezdu s částí pokrytí, ale vzhledem k charakteru sítě DCS-1800 to není samospasitelné řešení pro výstavbu sítě. Ale třeba pro pokrytí dálničních tahů a silnic první třídy to bude výrazná pomoc pokrytí. V tomto opatření je ale třeba hledat snahu omezit hyzdění krajiny často třemi pár metrů od sebe vzdálenými hnusnými stožáry. Samozřejmě se tato "dělba o sloupy" musí dít za úplatu, nicméně by neměla být bojkotovatelná operátory - zabránění devastaci krajiny má přednost před konkurenčními šarvátkami.

Jaké bude přidělené kmitočtové spektrum?

Operátor dostane 2x14MHz na celém území republiky s výjimkou okresů Teplice, Most a Chomutov, kde bude pásmo uvolněno do 31. prosince 1999. V praxi to znamená, že operátor dostane 70 fyzických kanálů. Celé DCS-1800 pásmo má šířku 95 MHz a podle podmínek ČTÚ tedy většina zůstává zatím nevyužita pro mobilní sítě. Otázkou je, co s těmito zbývajícími kanály ČTÚ udělá. Něco je ještě blokováno stávajícím využitím, ale převážná většina je k dispozici.

Přitom podle navrhovaných zásad se vylučuje vydání dalšího povolení pro DCS-1800 v průběhu dalších 18ti měsíců. To představuje další potenciální ochranné opatření, které se patrně nebude líbit EuroTelu i RadioMobilu, neboť oba si brousí zuby na přidělení DCS-1800 pásma pro městské aglomerace. Argumentaci, že DCS-1800 je vlastně GSM technologie, jen v jiném frekvenčním pásmu, bych zavrhnul.

Pokud by se ČTÚ opravdu podařilo uhájit a kodifikovat názor, že licenci na pásmo DCS-1800 bude mít pouze jeden operátor v průběhu následujících osmnácti měsíců, byla by licence zajímavá. GSM operátory by to přitom fakticky nemuselo tížit, protože okamžité nasazení DCS-1800 je pro nedostatečný počet duálních mobilů stejně reálné až s výrazným odstupem - jim by především prospělo přidělení dalších uvolněných GSM kmitočtů.

Tak to je výběr toho nejzajímavějšího, co je zatím oficiální. Na návrhu vysoce hodnotím ochranné podmínky a doufám, že se je ČTÚ podaří uhájit. Vnitrostátní roaming, přístup na stožáry a 18 měsíců ochranná lhůta pro nového operátora je to, co dává výběrovému řízení smysl. Připomínám, že tato ochranná opatření jsou při obrovské míře investic pro tak malý trh, jako je ten náš, v podstatě nutností. Samozřejmostí je, že oběma operátorům budou proti srsti - ale od toho je tu regulátor, aby je urovnal.