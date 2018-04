Jak se změní vaše telefonní číslo?

Návrh nového očíslovacího plánu, vydaný ČTÚ (Českým telekomunikačním úřadem) v květnu letošního roku, vzbudil nevoli na straně telekomunikačních společností. Nebylo operátora, který by se k němu nevyjádřil. Snad právě proto jeho konečná podoba doznala výrazných změn, v mnohých bodech na hony vzdálených původním představám. Všechny úpravy vedly k vytvoření prostoru pro skutečnou liberalizaci českého telekomunikačního trhu, přinášející rovné podmínky nově vstupujícím operátorům, dostatečnou číselnou kapacitu a především mnohokrát zmiňovanou přenositelnost čísel.

Největší vývoj prodělala navrhovaná struktura telefonního čísla. Především zmizelo dříve propagované identifikační číslo sítě, což byla jedna z největších bariér přenositelnosti, tedy zachování stále stejného čísla při změně operátora, lokality nebo při přetvoření analogové linky na digitální ISDN. Nejpozději do konce roku 2002 přestane existovat i národní směrové číslo, které se stane součástí čísla účastnického. Po úplném zavedení nového očíslovacího plánu tedy vaše telefonní číslo získá strukturu: číslo země (CC), národní (významové) číslo (N(S)N) .

Jedním z nejvíce diskutovaných bodů také bylo rozdělení republiky na jednotlivé telefonní obvody. K posuzování se nabízely tři možné varianty, z nichž první odpovídala vyšším územně samosprávným celkům (14 obvodů), druhá okresům (74 obvodů) a poslední představovala zcela atypické rozčlenění na 8 částí. Nejvíce kritizovaná okresní varianta padla hned po svém zveřejnění, atypické dělení představovalo také spíše znepřehlednění současného stavu. Nakonec tedy bude v roce 2002 naše území pokrývat 14 telefonních obvodů odpovídajících jednotlivým krajům, což je bezpochyby tím nejrozumnějších východiskem. Opomenuta nezůstala ani kapacita. Podíváte-li se do tabulky národních směrových čísel, zjistíte, že každý obvod, vyjma Prahy, má toto číslo dvouciferné. Více osídlené regiony, jako například Brno, mají k dispozici dokonce dvě. Lze tedy předpokládat uspokojení trhu i z tohoto hlediska. Navíc po zavedení přenositelnosti čísel, tedy nejpozději do 31.12.2002, ztratí tato čísla na své důležitosti. Stanou se totiž nedílnou částí telefonního čísla účastníka, který tím bude při libovolném stěhování k dosažení na stále stejné lince. Na druhou stranu jen těžko odhalíte, zda-li inzerent, zákazník či kdokoliv vám neznámý volá z Prahy, Ostravy či Aše. S určitostí budete jen znát místo, kde si telefon zakládal.

č íslo TC (národní směrové číslo) telefonní obvod (TO) 2 Hl. m. Praha 31, 32 Středočeský kraj 35 Karlovarský kraj 37 Plzeňský kraj 38, 39 Budějovický kraj 41, 47 Ústecký kraj 46 Pardubický kraj 48 Liberecký kraj 49 Královéhradecký kraj 51, 54 Brněnský kraj 55, 59 Ostravský kraj 56 Jihlavský kraj 57 Zlínský kraj 58 Olomoucký kraj

Nový číslovací plán používá principu uzavřeného číslování, tj. s jednotnou, devítimístnou délkou čísla, ve kterém je pro sestavení spojení použito vždy stejné číslo, jak při volání uvnitř telefonního obvodu, tak z jiných obvodů. Dosud používaný přestupný znak "0" k jednotlivým telefonním obvodům (například při meziměstském volání), cílovým sítím i přístupovým kódům k jiným telekomunikačním sítím nebo službám se nebude používat. Až tedy budete po 22.9.2002, kdy vstoupí číslovací plán v platnost, volat například z Kozojed do Prahy, vytočíte pouze 2 12345678. Obdobně při volání v mobilních sítích vytočíte 72 1234567.

Oproti původnímu návrhu byly trochu změněny i "předvolby" mobilních telefonních sítí. Oskar totiž získal namísto původně navrhované 74 podstatně zajímavější 77. Při doplatku za číslo na přání tak výsledný efekt může být opravdu zajímavý. Komu by se nelíbilo mít na vizitce "devět sedmiček"?

DN V eřejné mobilní telefonní sítě 72 EuroTel - NMT, GSM, a další event. sítě 73 Paegas - GSM a další event. s ítě 77 Oskar - GSM a další event. sítě

Zavedení nového Číslovacího plánu veřejných telefonních sítí přinese kromě mnoha nepříjemností s přechodem na nová telefonní čísla i mnoho užitečných stránek. Přechod mezi jednotlivými operátory bude nejpozději od 31.12.2002 hračkou a u nás po mnoha letech monopolu zavládne skutečné konkurenční prostředí. Přitom změna bydliště spočívající v přestěhování o ulici dál či do jiného města vaše telefonní číslo nijak nezmění. Z mobilních sítí vymizejí četné předvolby 060x, kdy mnozí ztrácejí orientaci, do které sítě to vlastně volají a po celém území konečně zavládne řád. Nabízí se však otázka, jak konkrétní převod proběhne. Všichni operátoři totiž o svém řešení svorně mlčí. Osobně bych navrhoval jít cestou nejmenšího odporu a přechod provést metodou: z 0602 123456 vytvořit 72 2123456, obdobně 0605 65432 přečíslovat na 73 5654321. Oskar by mohl z 0608 987654 mít 77 0987654.

Pokud byste chtěli prostudovat původní návrh, klikněte sem nebo vás zajímá-li konkrétní znění nového plánu, klikněte sem.