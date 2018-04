Jak se změní Paegas na T-Mobile i na vašem displeji?

RadioMobil usoudil, že jeho zákazníci jsou již velmi dobře seznámeni se změnou značky Paegas na T-Mobile. Proto se rozhodl v průběhu července a srpna uskutečnit jeden z nejobtížnějších kroků změny značky – změnit název sítě a zajistit, aby se nový název T-Mobile CZ zobrazoval i na displejích mobilů. Existuje několik postupů, jak název sítě na displejích mobilů změnit, ale ani jejich kombinace nezajistí, aby nový název viděli všichni. Někdo bude mít zkrátka na displeji stále Paegas CZ nebo – to v případě těch opravdu starých mobilů – dokonce ještě CZ-01, 230-01 či CC 230 NC 01.

Existuje řešení – ale sítě ani mobily jej příliš nepodporují

Prvním náznakem, který by mobilnímu telefonu měl říct, že se změnil název sítě GSM, je informace vysílaná touto sítí prostřednictvím funkce NITZ (Network Identity and Time Zone). Tato funkce je přítomná již ve standardu GSM Release 96, rozšíření přišlo v Release 99; je součástí Phase 2+. Jejím prostřednictvím sděluje mobilní síť telefonu současnou identifikaci (název – a to krátký i dlouhý), univerzální čas (UTC), informaci o letním času (DST) a místní časovou zónu (LTZ). Jenže ne každý mobil bere informace získané prostřednictvím NITZ v potaz, pokud je přihlášený do domácí mobilní sítě (NITZ se využívá především v roamingu), jiné mobily informace z NITZ ani získat neumějí a aby toho nebylo málo, tak síť Paegas NITZ nevysílá a ani po přejmenování to dělat nehodlá. Podle našich informací totiž tuto funkci nepodporuje software pro část sítě RadioMobilu postavené na technologii Motoroly.

Pokud vám nyní vrtá hlavou, jak je možné, že váš mobil v zahraničí zobrazí název sítě správně, potom si zajeďte k německým či rakouským hranicím s mobilem z loňského roku a zkuste si vyhledat dostupné sítě. Schválně, najde sítě T-Mobile, nebo D1 či max.mobil? Názvy sítí, přiřazované na základě čísla země a sítě (které se nemění), jsou totiž uloženy i ve firmwaru a odtud je mobil přečte, pokud funkci NITZ síť nepoužívá nebo ji mobil nepodporuje. Proto také novější mobily nebo mobily s novějším firmwarem zobrazují název T-Mobile CZ již dnes, přestože síť se ještě jmenuje Paegas.

Upgrade karty SIM na dálku

Vzhledem k tomu, že na elegantní řešení změny názvu sítě prostřednictvím funkce NITZ mohou v RadioMobilu zapomenout, budou se spoléhat jenom na technologii OTA (Over The Air) a na firmwary v mobilech. Prostřednictvím OTA je možné měnit některé informace uložené v kartách SIM. A jednou z těchto informací je i název sítě, pro kterou je karta SIM vydaná. Jen pro informaci – prostřednictvím OTA Eurotel aktivuje funkce jednotlivých bank na kartách s GSM bankovnictvím. Použití OTA je poměrně široké, dají se tak konfigurovat mobily pro WAP, chatovat, upgradovat aplikace na kartách SIM apod.

Problém při použití OTA je v tom, že ne všechny karty SIM vydané RadioMobilem OTA podporují. Přesněji, jsou to jen ty vydané v posledních letech – ty které mají SIM toolkit OTA podporují. Také ne všichni výrobci karet SIM implementovali standard OTA stejně a navíc se i tento standard vyvíjel. Zpráva OTA se tak musí přizpůsobit všem kartám SIM, které OTA podporují a jsou používané.

Celý proces změny názvu sítě prostřednictvím technologie OTA rozhodně není jednoduchý a rychlý, což potvrzuje i mluvčí slovenského Orange Peter Tóth: „Změny názvu operátora sítě na displejích mobilních telefonů probíhaly od ranních hodin 27. 3. 2002 (v tento den jsme oficiálně uvedli značku Orange na Slovensku). Do 5. 4. bylo změněno více než 60 % karet SIM našich zákazníků využívajících některý z měsíčních uživatelských programů a které bylo možné modifikovat (podporují SIM toolkit a Orange menu).“ Jen připomínáme, že na Orange se měnila síť Globtel. Pokud se na konci června neobjevil zákazníkovi Orange na displeji nový název sítě, znamená to podle Tótha, že karta SIM nebo mobil změnu názvu operátora přes OTA nepodporuje. „Při přípravě změny názvu operátora jsme spolupracovali se sesterskými firmami ze skupiny Orange a využili jejich mezinárodních zkušeností. Bohužel, i zkušenosti z jiných zemí ukazují, že změnit název operátora u všech zákazníků je velmi náročný proces – prakticky nemožný,“ říká Tóth a dodává: „i přes to hledáme cestu, jak umožnit, aby se v budoucnu zobrazoval všem našim zákazníkům na displeji název Orange.“ U předplacených karet Prima zatím ke změně názvu operátora nedošlo. RadioMobil předpokládá, že se prostřednictvím OTA podaří změnit název sítě z Paegas CZ na T-Mobile CZ u 85 % paušálních zákazníků. O předpokladech úspěšnosti u majitelů karet Twist se nevyjádřil.

Jak jsou na změnu připraveny mobily

Pokud selže změna názvu sítě přes OTA, je tu ještě možnost upgradu firmware v mobilu. Většina mobilů starých několik měsíců již dokáže zobrazit název sítě T-Mobile CZ – ovšem název uložený na kartě SIM má větší prioritu (byť i to některé mobily nedodržují). RadioMobil otestoval mobily, které prodával a prodává. Ty, které dokáží změnu názvu sítě prostřednictvím OTA akceptovat, najdete v tabulce. Pokud v tabulce mobil není a přitom byl prodáván prostřednictvím prodejen RadioMobilu, potom máte smůlu. Mobily, které RadioMobil neprodával a neprodává, ani netestoval.

Mobily testované RadioMobilem podporující změnu názvu sítě prostřednictvím OTA Značka Typy mobilů Bosch Com 908, Com 909, Com 909 Dual, Com 909 Dual S Ericsson A2628s, R320s, T20e, T28s, T39m, T65s Motorola d520, L7089, m3888, P7389, StarTAC 70, StarTAC 85, T191, T192, T250, T260, T280, V3688, V3690, V50, V60, V66, V70 Nokia 3210, 3310, 3330, 5110, 5210, 6110, 6150, 6210, 6310, 6510, 7110, 8210, 8310, 8810, 8850, 9110, 9110i, 9210 Panasonic G520, G600, GD30, GD35, GD50, GD93 Siemens A36, A40, C35i, C45, M35i, ME45, S10, S10 Active, S35i, S45, SL10, SL45 Sony CMD-Z5

Zdroj: tiskové oddělení společnosti RadioMobil; Motorola CZ.

Jistě vás také zajímá, jestli změnu názvu sítě podporuje i vaše karta SIM. Jistotu máte jenom u karet s Navigátorem, kombinací Navigátor + GSM bankovnictví, karet Twin a Profi SIM (s Locatorem). Ostatní zákazníci by si měli zavolat na infolinku a nadiktovat své telefonní číslo – operátor jim sdělí, jestli karta SIM dokáže zprávu OTA se změnou názvu sítě správné přijmout a zpracovat. Na tomto místě si nemůžeme odpustit otázku, proč si RadioMobil takto nechá přetěžovat infolinku a neumožní zjištění prostřednictvím zprávy SMS (případně rovnou nepošle všem zákazníkům textovou zprávu s informací o tom, jestli jim název změní, nebo ne).

Podle Petera Tótha ze slovenského Orange se jeho společnost při změně názvu sítě sice setkala s anomáliemi u některých mobilů či firmwarů (konkrétně Nokia 7110), ale celkově proběhl celý proces bez závažnějších problémů. Uvidíme, jak si se stejným problém poradí RadioMobil. Podobně jako Orange Slovensko může čerpat ze zkušeností kolegů z jiných zemí. My se budeme změně názvu operátora dále věnovat a pokud se setkáte s problémy, můžete nás upozornit e-mailem nebo v diskusi pod článkem.