Jak se vyrovnat s přesměrováním u předplacených karet TWIST a GO

Nechcete volat do vaší schránky, protože tím zbytečně utrácíte, a navíc vzkazy nepotřebujete?

Přesměrování zrušit "zatím" nejde, to je bohužel fakt.

Jediným řešením, jak schránku "vypnout", zůstává zpráva pro volající.

Nepodceňujte tuto skutečnost. Není zpráva jako zpráva. Oznámení typu "nazdar, vzkazy mi nenechávejte, stejně je nevybírám!" může ve volajícím vyvolat nejrůznější nálady. Ne vždy jen ty s úsměvem na rtech.

Vyzkoušel jsem níže uvedené oznámení pro volající a za dobu 2 měsíců jsem ještě nedostal ani jednu zprávu do schránky (10 dní jsem byl na dovolené a telefon hlásil asi 30 nepřijatých hovorů, ale žádný vzkaz).

Co potřebujete k vytvoření zprávy pro volající? PC se zvukovou kartou, mikrofon, reproduktory, někoho, kdo u stejného GSM provozovatele na chvíli vypne svůj telefon bez přesměrování do schránky (nesmí mít jako vy předplacenou kartu).

Teď už jen stačí zavolat na jeho vypnutý telefon a na PC zapnout záznam zvuku. Nahrajete si do počítače česko-anglicky: " volaná stanice je dočasně nedostupná, opakujte volání později prosím, …". Asistent zprávu zopakuje v každém jazyce dvakrát a pokud voláte z pevné linky, pak je za ní slyšet obsazovací tón a pak dokonce i "trojtóní" označující neexistenci volaného čísla. Všechno si nahrajte a případně sestříhejte. Můžete přidat i různé efekty, ale to v žádném případě nedělejte, pokud chcete docílit co nejlepšího efektu. Takto nahranou zprávu přehrajte do Vaší schránky jako vzkaz pro volající. Pokud se vám nechce nic dělat, vyzkoušejte, zda vám vyhoví nahrávka, kterou jsem pro vás připravil (zaznamnik.zip - 626 KB).

Psychologické působení takovéto zprávy:

1. Buď Vás volaný lituje, že se na Vás opět vykašlaly baterie a zavěsí

2. Může se naštvat, že jste telefon schválně vypnuli, víc by se však naštval kdyby slyšel: "vzkazy stejně nevybírám!…."

3. Volaný si myslí, že jste v budově bez signálu

4. Volající je spokojený protože si myslí, že neutratil žádné penízky

5. Zkusí svoje volání opakovat později - prosím. Ať se snaží on, ne?

6. Těm nejbližším můžete prozradit ať nezavěšují, že se jim pak schránka stejně ozve.

7. Zprávy nakonec vybírat můžete, protože víte komu jste o tom řekli.