Jak se volá po Evropě v roamingu

Pokud jste si dovolenou odložili až na podzimní měsíce, může se vám hodit náš přehled čtenářských zkušeností s roamingovým voláním. Týkají se celkem 14 zemí, několikeré informace pocházejí z Itálie a USA, ve dvojdílném článku je velmi podrobně popsána situace v Austrálii.

RoamingServis: Řecko, Malajsie a Singapur, 26.6.2002

První příspěvky do RoamingServisu na sebe ani letos nedaly dlouho čekat. Pokud chcete trávit dovolenou v Řecku nebo v Malajsii či v Singapuru, můžete se podívat, jak se tam volá z mobilu.

RoamingServis: Itálie a USA, 1.7.2002

Dnes pro vás máme podrobnosti o telefonování z Itálie, která je oblíbenou letní oblastí našich turistů. Máme také nepříjemnou zprávu z USA - nefunguje tam zdaleka všechno.

RoamingServis: Tunisko, Chile a USA, 9.7.2002

Cesta z Prahy do Santiaga de Chile přináší nejedno roamingové překvapení. To samé ovšem platí o některých oblastech USA a ani v Tunisku není vše úplně jednoduché.

RoamingServis: Kréta (Řecko), 18.7.2002

Výlet na slunný řecký ostrov bude pro mnohé příjemným překvapením, dovoláte se téměř odkudkoliv. Musíte si však dávat pozor na délku svých telefonních hovorů, jinak se pak doma nedoplatíte.

RoamingServis: Mobilní telefonování v Černé Hoře, 6. 8. 2002

Dnes se můžete seznámit s možnostmi mobilního volání v Černé Hoře. Stát to sice není turisticky příliš frekventovaný, ale o to hůř se shánějí informace o tamních poměrech.

RoamingServis: Itálie, Rakousko, Chorvatsko a Slovinsko, 8. 8. 2002

S RoamingServisem se tentokrát můžete vydat na jih Evropy. Máme poměrně podrobné zprávy z Itálie a řadu praktických informací z Rakouska, Chorvatska a Slovinska.

RoamingServis: Francie,13. 8. 2002

Dnes se můžete seznámit s telefonováním v zemi vyhlášených vín, ve Francii. Tato turisticky velmi lukrativní lokalita potěší nejen kvalitním mokem, ale také kvalitním pokrytím.

RoamingServis: Španělsko, 23. 8. 2002

S RoamingServisem se můžete podívat do Španělska. Všichni tam prý radši používají pevné linky a reklamy na mobilní telefony abyste pohledali.

Austrálie s mobilem od A do Z, 14.5.2002

Jeden z krajanů, který právě pracuje v Austrálii, nám poslal velmi podrobný popis tamních cen i obecných podmínek mobilního telefonování. Inspirativní čtení o tom, co by u nás mohlo být lepší, i o tom, co nikdy Austrálie mít nebude. Komplexnější materiál jste ještě nečetli.

Austrálie od A do Z (dokončení) 15.5.2002

Při delším pobytu se vyplatí koupit si australskou předplacenou kartu. Jak na to a kolik to stojí? Podíváme se také, jak volat domů.