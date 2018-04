Jak se "vaří" WWW stránky Pilota

procesorem Pentium 200 MHz

64MB EDO RAM

2,1 GB HDD Western Digital

grafika Diamond Stealth 3D 2000 4MB SGRAM

JAZ drive 1GB

klávesnice Keytronic

myš Mocrosoft ZIP drive externí

monitor 15" KFC NEC Croma clear

tiskárna HP DeskJet 870CXi Pro

tiskárna HP LJ 6L 5MB RAM

scanner HP ScanJet 4C

modem USR Courier 33.6

Protože se blíží konec jedné třetiny roku od počátku fungování Piloťáckých stránek na Mobil serveru, rozhodl jsem se, že uspořádám Internetový "webden otevřených dveří", abyste mohli nahlédnou do míst, ve kterých vznikají WWW stránky Pilota.Tak tohle je moje pracovnička. Zatím ovšem bez mé maličkosti (no podle hmotnosti spíš velikosti). Jak ukazuje obrázek moji pomocníci jsou hezky rozprostřeni, protože jsem si z důvodu focení hezky uklidil.Obvykle je na stole rušno a mnohdy není ani klávesnice k nalezení. To, co vidíte, není nic jiného než počítač s:CDROMku na PC nemám, používám tu ze serveru. WWW stránky dělám v HotDogu 3.0 Pro . Je sice v jazyce anglickém, ale mi velmi vyhovuje. Odolali byste takovému uvítacímu obrázku?Pokud jste si v seznamu všimli, uvedl jsem v něm talisman. Ptáte se, jaký že to mám talisman? Někdo má figurku nebo plyšáka, někdo fotku, já mám skleničku s nápisem. Je to určitě první a naprosto ojedinělá sklenička, kterou nemá nikdo, ani u 3COMu a nedá se koupit. Používám ji na vše co teče. Jak vypadá? Takto:No a tady mne máte. Jak jinak než z Pilotem v ruce. Tentokrát mně při focení chytili ve chvilce bloumání nad QuickSheetem. Prý mám tu fotku nazvat. Budiž jim to splněno. Už si tady ze mne dokonce utahují. :-)No a v této chvíli jsem je lumpy objevil. Házím jeden reklamní úsměv, palec nahoru, síííííííír(pro uklidnění příznivců jiných PDA podotýkám - alespoň prozatím) a foto je hotovo.Večer přicházím domů, pokud mám čas tak usedám do své pracovny číslo 2, stáhnu si maily, na zajímavé odpovídám, stupidní mažu a pokračuji v tvorbě WWW stránek. Ano, kdo dostane mail , který má v attachmentu -- from my home server -- vězte, že je psán odtud. Když už jsem poodhalil něco z pracovny č. 1, tak proč ne i z pracovny číslo 2.Malé foto, které napoví vše. Uhádnete, kde mám ten můj "kutloch" udělaný. Prvního, který to uhádne, ocením tričkem PilotClubu. Získává ji přesně v 8:06 Martin Feřtek, který odhalil moje "hnízdečko" ve skříni paneláku jako první. Gratuluji. Správných odpovědí přišla spousta, někteří z Vás problém s místem řešili naprosto stejně. Co taky chcete v paneláku s tím prostorem dělat.0dtud také sleduji dění v PilotClubu, pokračuji ve psaní WWW stránek. Tady to vlastně také všechno začalo. První HotSync, první výměna baterií, první ztráta dat záměnou polarity baterií nebo první pád Pilota na zem. Těchto prvenství však bylo ještě více. Skoro bych řekl, že je to kultovní místo mého Pilota.Všem Vám, kteří naše stránky se zájmem čtete a vydrželi jste to už čtyři měsíce děkuji za přízeň, posílám Piloťácký pozdrava těším se na společné setkání na PilotPlanet nebo na stránkach WWW Pilota.