Jak se vám volalo v zahraničí. Zkušenosti čtenářů.

Hlavním mottem letošního léta se stal souboj předplacených sad našich dvou největších operátorů v lákání nových zákazníků na roamingové služby. Zatímco EuroTel mohl těžit ze svých ročních zkušeností a věnovat se zdokonalování, Paegas musel svou ztrátu dohnat. Tento nezdar však kompenzoval svým oblíbeným způsobem spočívajícím v megalomanské reklamní kampani, upozorňující na prvenství v té dané oblasti. Nutno podotknout, že se mu to i podařilo, posuzujeme-li pouze oslovení zákazníků.

Při zpracovávání vašich příspěvků bylo přihlédnuto především k hlasu většiny, čímž bych se chtěl omluvit těm z vás, kteří své poznatky v následujícím přehledu nenajdou. Jak už to tak bývá, co čtenář, to individuální zkušenost a v zájmu objektivity je nutné pohlížet na danou věc s určitým odstupem.

Bezpochyby největší pozornosti se dočkal 100% roaming Twistu, který mnohé maximálně zklamal. Kromě toho, že určité procento zákazníků přehlédlo miniaturní dovětek upravující jeho použití, pouze jeden z vás měl to štěstí a ve své lokalitě (Osnabrück) se s potížemi nesetkal. Všichni ostatní se do sítě německé D1 obtížně přihlašovali, uskutečnit hovor bylo takřka nadlidské umění a sms odešla napoprvé zcela vyjímečně. Názory na volání v síti D2 (s použitím call-backu) se dají rozdělit na dvě poloviny, z nichž jedna ho bezmezně chválí a druhá kritizuje. Není proto v našich silách určit jednoznačný verdikt, až na sms, které přicházely všem.

Použití Go bylo bez výrazných problémů a až na pár výjimek jste si nestěžovali. Novinkou posledních měsíců se stala možnost dodatečné aktivace roamingu, takže zjistíte-li v zahraničí, že tuto službu nemáte aktivovanou, stačí zavolat z jiného telefonu na Go linku. Měla by to být otázka přibližně 20 minut, něž dojde k samotné registraci do zahraniční sítě-odzkoušeno. Jenom pro zajímavost dodávám, že rovněž funguje možnost přímé odpovědi na sms poslanou z e-mailu.

Francie bez potíží Itineris neúčtoval za sms!! Chorvatsko bez potíží bez potíží Itálie sms-bez potíží, v Omnitelu si nelze zavolat ztrácejí se sms, Omnitel-nelze si zavolat TIM-problémy s přihlášením Wind-přehlíží příkazy call-backu Korsika nezkoušeno bez potíží Německo bez potíží 100% roaming-problémy s přihlášením, voláním i obousměrně s sms Norsko bez potíží příchozí hovory pouze u Telenoru Polsko bez potíží bez potíží Rakousko bez potíží nemožno si zavolat, ztrácejí se sms Řecko bez potíží bez potíží Slovensko bez potíží bez potíží Slovinsko Mobitel-nefunguje identifikace Mobitel-nefunguje identifikace; občasné zapomínání na zpětné zavolání Španělsko bez potíží bez potíží Velká Británie Vodafone-nefunguje identifikace Vodafone-nefunguje identifikace, Orange-malá úspěšnost odch.volání

Se svými zkušenostmi se nám ozvalo tařka 90 čtenářů, jimž tímto děkujeme.