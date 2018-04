Jak se v síti Iridium vytváří hovor

Satelitní síť Iridium a mezisatelitní linky Pokud však nenajde žádnou pozemní síť do které by se mohl zaregistrovat uživatel může telefon přepnout do satelitního režimu. Hovor je pak přenášen skrze satelitz dokud nedorazí do svého cíle, ať už do běžné telefonní sítě nebo na jiný satelitní telefon Iridium. Pokud je hovor veden mezi dvoumi telefony Iridium připojenými na satelitní síť hovor jde výhradně skrze satelity.