Jak se v Česku odposlouchávají telefony

Ještě před třemi lety odposlouchávala policie "pouze" dva a půl tisíce pevných linek a mobilů. O rok později už jich bylo o sedm tisíc víc. Proč nastal tak strmý nárůst odposlechů? Podle policistů za to může hlavně změna zákonů. Od roku 2002 je totiž možné použít odposlech jako důkaz u soudu. Podle policie je však strmá křivka odposlechů dána také technickým rozvojem. "Nárůst je úměrný tomu, jaký rozmach v naší zemi zažívají komunikační technologie. Je tu dvanáct a půl milionu mobilů," říká policejní prezident Jiří Kolář.

Policii odposlechy pomáhají k usvědčení podezřelých lidí a někdy je to i jediná možná cesta, jak někoho přistihnout při činu. "Některé trestné činy se ani jinak zdokumentovat nedají. Ve světě je to stejné," tvrdí Kolář.

Počet policejních odposlechů telefonátů se v letech 2002 až 2003 téměř zečtyřnásobil. Policejní prezident Jiří Kolář připouští, že si jeho podřízení občas ulehčí práci a nasazují odposlechy víc, než je třeba.

Důkazem toho je třeba nasazení odposlechů při vyšetřování korupce ve fotbale. Státní zástupce už poslal k soudu prvních deset lidí.

Hlavní roli hraje počítač

Kolář však připouští, že si někteří policisté občas ulehčí práci, a než by vyslechli ještě více svědků nebo získali listinné důkazy, požádají hned o odposlech: "Může se stát, že si policie zjednodušuje svou nimravou, složitou práci. Je to ale ojedinělé."

Jak se vůbec telefony odposlouchávají? Český Telecom a všechny tři mobilní operátoři jsou ze zákona povinni "poslat" policii vyžádaný záznam hovoru. Odposlechy zajišťuje jednotlivým vyšetřovatelům speciální tým s názvem Útvar zvláštních činností.

Ten požádá operátory nebo Český Telecom o poslání záznamu, jen když k tomu vyšetřovatel dostane na žádost státního zástupce povolení soudu. Na tomto specializovaném pracovišti nikdo vyžádané hovory ani neslyší, protože rovnou "padají" do speciálního počítače, který pak podle přidělených kódů rozešle zvláštní linkou záznam přímo vyšetřovateli do počítače nebo mu ho přepálí na nosič CD-ROM. Pokud se v odposlechu objeví něco, co nesouvisí s vyšetřováním trestného činu (například soukromé hovory s rodinou), musí vyšetřovatel tyto pasáže okamžitě zničit. "Skartace se řídí podle zvláštních směrnic. Otázka je, že už nikdo nemůže kontrolovat, zda si vyšetřovatel neudělal duplikát," řekl šéf sněmovní komise pro kontrolu nasazování odposlechů Jiří Bílý.

Jestliže se v odposlechu objeví informace o přípravě úplně jiného trestného činu, než na který byl odposlech povolen, nemůže to policie automaticky využít jako důkaz pro jinou kauzu, ale jen jako vodítko pro další jiné vyšetřování. Na to si pak musí vyšetřovatel vyžádat nové povolení soudu. Opoziční ODS tvrdí, že je nutné zpřísnit kontrolu. Chce třeba navrhnout, aby člověk, který nakonec nebude obviněn, byl o odposlouchávání následně informován. Slibuje si od toho, že soudci budou o odposleších více přemýšlet a nepovolí je, kdykoli si to policie usmyslí.