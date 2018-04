Jak se ruší GSM telefon v praxi

GSM telefon je celkem oblíbená věc. Je zajímavé, jak si jej lidé hýčkají. To je ovšem pravda pouze do doby, než jim nevypadne signál. V takovém případě je velmi zábavné pozorovat reakce lidí.

Test vysílače šumů v pásmu 900MHz jsem vám slíbil včera. Blackbox vám zatím nemohu ukázat zevnitř, jelikož si to tak přeje autor, ale to snad nevadí. Do předu ale připomínáme, že toto zařízení nemá homologaci a jeho používáním je porušován zákon. Jelikož jsme zákona dbalí, tak jsme zařízení samozřejmě nepoužívali, pro barvitost následujícího vyprávění se ale budeme tvářít, jako bychom ho opravdu používali...

Nejprve popíši vnější příznaky. Jedná se o černou krabičku (to ale není hlavní, jelikož finální výrobek pravděpodobně dozná designerských změn), která má z jedné strany zelenou diodu a vstupní konektor pro napájení. Ti bystřejší již určitě přišli na to, že dioda slouží k detekci funkčnosti přístroje. Konektor pro napájení je také zřejmý, ale nebojte. Sice se rušička napájí ze zásuvky, ale pouze za účelem nabíjení vestavěných akumulátorů.

Nabíjení krabičky se odehrává po dobu asi 3 až 5 hodin univerzální nabíječkou s napětím 9V až 15V. Ideálně ale 12V o dobu 4 hodin.

Další strana nám skýtá jediný ovládací prvek, takže obsluhu rušičky zvládne i stařičký člověk a nebo malé dítě. Modrý knoflíček má pouze dvě polohy a slouží k tomu, abyste přístroj zapnuli, vypnuli a nebo abyste spínač nešikovností ulomili. Někdo bz preferoval raději šoupátko nebo více zapuštěný spínač, ale mně osobně vyhovuje i tento, jelikož snadněji rozeznám, kdy je přístroj zapnutý.

Celá záležitost má hmotnost cca 170 gramů až 190 gramů odhadem. Rozměry odpovídá malé krabičce od džusu. Výdrž na akumulátory je 30 až 45 minut, což odpovídá skutečnosti. Není to sice mnoho, ale vzhledem k tomu, že akumulátory nedělala profesionální forma, jedná se o slušný výkon. Navíc se jedná defacto o mobilní telefon, který neustále vysílá (hovoříte s ním), takže je výdrž ještě celkem slušná.

Jak jsem nastínil v preview, přístroj pracuje tak, že vysílá na frekvenci 900MHz rušící šumy, které mobilní telefon interpretuje tak, že při přesažení určité hranice těchto rušivých vln nahlásí, že není dostupná síť.

Tento jev se na mobilu neobjevuje ihned po zapnutí rušičky, ale po cca 10 až 30 sekundách, což je frekvence, se kterou mobil zjišťuje stav signálu nebo komunikuje s vysílačem. To je ovšem v případě klidového stavu - tzn., že nehovoříme. Pokud se odhodláme z mobilu zavolat, tak asi po 5 sekundách po zapnutí rušičky nelze uskutečnit hovor i přesto, že svítí na displeji logo operátora a měřič signálu ukazuje "plný kotel".

Pokud již telefonujeme a zapneme rušičku, pak se to projeví postupně tak, že my přestaneme nejprve slyšet druhou stranu a po té vypadne i hlas na druhé straně, případně vás druhá strana špatně slyší, ale vy již zavěšujete, jelikož vy nic neslyšíte. Pokud je telefon v bližší vzdálenosti, pak mu v některých případech rušička také úplně zruší signál. To ale nefunguje u všech telefonů. Každopádně po ukončení hovoru nastává situace popisovaná o odstavec výše.

Rušička se mi velmi zalíbila v autě, kdy mi na Sokolské ulici celkem neotřelým způsobem řidič Passatu naznačil, že chce na mé místo v pruhu, kde jsem jel já. Po té, co jsem se přesunul mírným odskokem do posledního pruhu vpravo, zjistil jsem, že si mne řidič všimnout nemohl. Měl u ucha telefon a zjevně měl jakýsi důležitý projev, který mu ovšem během dalších dvaceti vteřin z neznámých důvodů přerušil. Po dobře odvedené práci jsem se pousmál a řekl si, že je to tak lepší, protože už bude dávat pozor na řízení.

To je jedno z možných použití, které mne napadlo. Mít rušičky v autech, které by se odpojily automaticky po vložení mobilu do handsfree sady. Tím by se mohl vyřešit připravovaný zákon o používání HF sad v automobilech. Nebo by bylo možné dokonce i zabudovat silnější vysílač do přední části auta. Ten by se pak mohl aktivovat se zatroubením. Případy, kdy totiž někdo nedává pozor díky telefonování totiž nejsou neznámé a kdyby se mu při zatroubení přerušil hovor, už by se mohl soustředit na řízení.

Mezi dalšími vhodnými lokalitami, které mě napadly byla samozřejmě kina, divadla a různé podobné prostory, kde je telefonování nevhodné. Mezi ně se řadí i některé restaurace. Vbudováním rušiček do restaurací by se tak mohly začít odlišovat restaurace "manažerské" a restaurace pro "normální lidi", kteří se chtějí najíst.

Způsobů využití tohoto přístroje je opravdu mnoho. Ovšem daleko více je způsobů zneužití, čehož se autoři rušičky obávají nejvíce. Proto zde nebudeme zveřejňovat kontakt na výrobce. Ona firma nehodlá rušičky prodávat hromadně a už vůbec ne komukoliv. Účel musí být dobře prokazatelný, aby si nekoupil rušičku například nějaký člověk, který by ji používal i bezdůvodně by mohl způsobit poměrně nepříjemnou situaci, kdy by bylo například potřeba zavolat alespoň na linku 112, která samozřejmě s použitím rušičky nefunguje.

A malý poznatek na závěr. Rušička vážně pracuje v celém pásmu 900MHz, jelikož dokáže (i když jen ve standby modu) odrušit i DECT telefony. Při hovoru se projevuje horší kvalita zvuku a v klidovém stavu absence signálu.