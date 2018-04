Jak se rozvést jednou esemeskou?

Celosvětová obliba textových zpráv se nevyhnula ani muslimským zemím, kde jsou esemesky rovněž výrazně lacinější než hovory. V čem se však muslimský svět liší od západní civilizace, je například i to, že Evropan se prostě nemůže zbavit manželky jednou textovkou. Zatímco pokusy o muslimský rozvod esemeskou už byly zdokumentovány. První z nich se stal v Dubaji, přičemž ale není známo, zda manžel ve své snaze uspěl. Před několika týdny rozbouřil veřejné mínění Malajsie podobný případ muže, který se rozhodl vypudit jednu ze svých žen textovou zprávou.

Místní duchovní Hašim Jahja mu totiž tento postup schválil, stejně jako nevyloučil, že by stačilo napsat manželce e-mail obsahující třikrát slůvko talaq. Ohrožená žena však na svoji obhajobu rozpoutala kampaň, na jejímž konci se do sporu musela vložit i vláda. Poradce premiéra Mahathira Mohamada pro náboženské otázky Hamid Othman prohlásil, že „pro vládu jsou podobné praktiky nepřijatelné a že používání takových textových zpráv je nezodpovědným a nebezpečným aktem a rozhodně by nemělo být tolerováno“.

Faktem je, že v muslimském světě má zapuzená žena ještě nižší společenskou prestiž než žebrák, a jak správně upozornily ženské aktivistky v Malajsii, pokud by pro muže existovala možnost rozvodu po telefonu, dalo by se toho snadno zneužívat. Znalci poměrů k tomu dodávají, že nespokojení manželé mnohdy pronesou slovo talaq jen jednou – s cílem dát neposlušné ženě jasné varování.

Malajská vláda dala ve sdělovacích prostředcích jasně najevo, že „existují adekvátní zákony, kterými omezí podobné snahy mužů o vypuzení manželek“, a jak dodal v rozhovoru pro deník Star jeden z ministrů, „osoba, která tak neučiní před islámským soudem, bude potrestána“. Jinými slovy, pokud se dostavíte k soudu i s manželkou a před svědky jí pošlete textovou zprávu ve znění „Talaq, talaq, talaq!“, je vše v pořádku.

Ne ve všech islámských zemích však existují nějaká ženská hnutí, respektive ne ve všech jsou tolerována jako v Malajsii. Naopak, některé muslimské státy jsou výrazně religióznější a práva tamních žen se od středověku příliš nezměnila. Není proto vyloučeno, že rozvod esemeskou už někde skutečně proběhl. Zapuzená žena však mlčky, jak káže šaríja, přijala svůj osud…