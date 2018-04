Jak se předával Mobil roku – trocha bulváru

Stejně jako předchozí dva ročníky ankety, i ten letošní sponzoroval Paegas. Proto interiér pražského klubu Mecca, kde vyhlášení výsledků probíhalo, doplňovala sada log tohoto operátora. Příchozí se s nimi setkávali již při příchodu do klubu. Od milé obsluhy dostával každý příchozí, jako kompenzaci, uvítací nápoj (světaznalí jej prohlašovali za welcome drink). Naprostá většina účastníků, kterých se sešlo více než 200, také respektovala společenský ráz akce a nechala doma svá obvyklá trička a roztrhané kraťasy. Dodatečně za to děkujeme.

Uvítací nápoj, jak je vidět na stole, nemusel být v barvách sponzora.

Večer však byl výjimečný ještě další událostí. Svou přítomností jej poctili tiskoví mluvčí všech celulárních operátorů. Účast Terezy Kakosové, jako zástupce sponzora, byla logická. Ovšem příchod Jana Kučmáše z EuroTelu a Igora Přerovského z Oskara opravdu stojí za zmínku. Z jejich účasti lze totiž dovozovat dvě skutečnosti, dosud veřejnosti méně známé:

Tiskoví mluvčí operátorů dokáží občas odložit vzájemnou rivalitu a sejít se na akci, kterou financuje jen jeden z nich! Ano, je to jasný důkaz, že někde v hloubi svých srdcí zůstali lidmi a ani soustředěné úsilí jejich zaměstnavatelů to z nich nedokázalo vymýtit.

Vyhlášení výsledků čtenářské ankety Mobil roku se stalo společenskou událostí, kterou si zástupci společností působících na trhu nechtějí nechat ujít. Že bychom časem začali pořádat i Ples v opeře?

Každopádně účast tiskových mluvčích Eurotelu, Paegasu a Oskara na jedné akci hodnotíme velmi kladně.

Samotné vyhlášení výsledků jsme tentokrát svěřili profesionálům. My jsme tedy byli pořadatelé, předavatelem pak Bára Štěpánová.

Každou kategorii uvedla krátkým telefonátem, charakteristickým pro příslušnou skupinu uživatelů. U low-endů se tedy kólnulo a twistlo, s manažerskými telefony se řešily dokumenty poslané „hájspídem“ a u hi-tech kategorie už vlastně nikdo nevěděl, o čem se mluví. To kategorie outdoor měla úvod jak se patří – mobilní telefon Báře zvonil ve kbelíku s vodou. Mimochodem u této kategorie se zúčastnění shodli na tom, že zvlášť odolné telefony jsou vhodné zejména pro novináře pracující v Parlamentu. Pan Klaus totiž občas rád hází s jejich mobily proti zdi. Hlasování odborné poroty přirovnala předavatelka k vědeckým postupům známým z filmu Jáchyme, hoď ho do stroje. Protože měl program rychlý spád, nikdo z poroty se ani nestihl urazit…

Ceny za kategorii low-end předány. Zleva pánové Petr Hošek (Nokia), Karel Čáp (Siemens) a Radim Kamler (Ericsson).

Takhle vypadalo taneční uvedení kategorie hi-tech. Komu patří nohy v levé části obrázku, se nám nepodařilo zjistit. Z boxu v pozadí vykukuje hlava zástupce Sony.

Cenu v kategorii hi-tech právě přebírá Miloslav Knězů ze Sony. Petr Hošek si právě masíruje dlaně, aby unesl další plaketu, protože jeho slečna mu s nimi odmítala z pódia pomáhat.

Při přebírání ocenění poroty musel Karel Čáp odpovědět i na otázku, proč se zatím nedá nikde koupit právě oceněný M35i. Samozřejmě došlo i na šance outdoorových telefonů proti Václavu Klausovi a jeho afektu.

Bára Štěpánová uklízí pódium. Oficiální program je téměř u konce.

A pak už následovala volná zábava, v některých případech pokračující ještě dlouho v noci. Dnes už se můžeme těšit na další ročník Mobilu roku.