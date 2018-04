Jak se podávají nabídky?

Včera jsme zde psali o tom, kdo všechno podal na ČTÚ nabídku do tendru o třetího operátora. Zamysleli jste se ale někdy nad tím, jakou zodpovědnost mají lidé, jimž je svěřena přeprava takovéto nabídky? Stačí se opozdit o pár minut a práce týmu desítek lidí i miliony proinvestovaných korun jsou ztraceny v nenávratnu.

A tak jsme se zajímali o to, jak samotné předávání nabídek probíhá.

Především se malou neveřejnou anketou mezi zájemci o licenci ukázalo, že všichni si budou volit poslední den pro odevzdání nabídek - ne snad ani tak pro nedostatek času, ale spíše jako minimalizace rizika, že se konkurenti nějakou vyšlápnutou cestičkou dozvědí obsah nabídky.

Samotná příprava transportu nabídek nepatří mezi nejjednodušší. Dvousetstránková nabídka se odevzdává ve dvou desítkách kopií, to už je hezká porce papíru. Tu je nutno vměstnat do nějaké zapačetitelné schránky. Český tendr má výhodu - ČTÚ je blízko Florence, ihned v centru, takže pro většinu zájemců o licenci je to, co by kamenem dohodil. Aliatel to má skoro přes ulici, Český mobil jen projede přes centrum k Bílé labuti a podobně z Mannesmann Eurokom stačí projít Celetnou Na poříčí. Trochu z ruky to mělo GTSko a Orange.

Zájemci o licenci většinou počítají s potížemi - každá nabídka má svoji "backup" kopii, která čeká v kanceláři předkladatele pro případ nouze, například kdyby se vůz s první kopií vyboural, případně z neznámého důvodu explodoval. V takovém případě by byla ihned naložena na záložní vozidlo a s doprovodem transportována na ČTÚ. Tam by se ještě musel najít někdo s podposovým právem, aby byla nabídka řádně předána.

O transport nabídek se zajímala TV Nova ve svém úterním zpravodajství. Na snímku obrazovky (laskavě zapůjčeném z Novinek) je zachycen pán v turbanu. Na Nově mu věnovali pozornost, nikdo se dlouho nemohl dobrat podstaty toho, kým tento muž asi tak může být. Kupodivu to není šerpa objednaný Aliatelem pro transport nabídky, je to šéf plánování Aliatelu Bel Paneshar - tedy jeden z předních expertů na telekomunikační sítě v této zemi. To, že ho později kamera zachytila, jak pošupuje dřevěnou bednu, byla jen shoda okolností...

Na následujícím snímku vidíme presidenta TIW Mario Bertranda z konsoricia Český mobil - ten nakládá do modré dodávky trojůhelníkovité krabice s nabídkou. Zlé jazyky tvrdí, že dokumenty s nabídkou jsou jen v té spodní části vyznačené bílou barvou, nad nimi je lahev něčeho ostřejšího pro unavené vyhodnocovače nabídky. Lahev také má způsobit, že nabídka se nekomíhá. Jak se nám podařilo ověřit, tato informace není pravdivá...

Na posledním snímečku, který se nám podařilo pořídit, je zachyceno nakládání nabídky Mannesmann Eurokom/Vivendi. Ani v tomto případě nejsou mužové v tmavých oblecích a se slunečními brýlemi bodyguardi najatí Mannesmannem na ochranu cenné nabídky, ale sami autoři nabídky. Sluneční brýle pak chrání jejich zrak uvyklý dvacetihodinové denní práci při světle lampičky...

Berte tento článek jako pokus o poslední humorné zastavení nad právě odevzdanými nabídkami. Ostatně, když jsem telefonoval v úterní večer několika předkladateům nabídek, pro cinkání skleniček na pozadí a zvuk hudby v lokále nebylo slyšet vlastního slova. Několikatýdenní sprint na dlouhé a velmi drahé trati pro mnoho lidí skončil. Alespoň v této zemi.