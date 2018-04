Jak se operátoři připravují na pád sítě?

Všichni mobilní operátoři se snaží svoje sítě GSM stavět tak, aby v nich docházelo k co nejméně problémům. Nikdy ale nemůžou zabránit tomu, aby problémy vůbec nenastaly. S lokálními výpadky v pokrytí se setkávají technici každý den. Nejčastěji je na vině problém s napájením základnových stanic nebo rušením mikrovlnných spojení. Operátor však musí být připraven i na velké výpadky - které pocítí území o rozloze několika okresů, celého kraje nebo dokonce celá Česká republika.

K tomu, aby operátor zjistil problém v síti, má své dohledové centrum. Operátoři na tomto pracovišti mají přehled o všech prvcích sítě GSM (u Eurotelu i NMT) a jako první budou upozorněni na potíže. Ti musí rozhodnout, jak se bude problém řešit, a informovat regionální pohotovostní službu nebo technické specialisty. Je-li problém závažnější (například havárie tranzitních ústředen a MSC), potom operátoři povolávají co nejvíce svých specialistů, kteří se snaží problém odstranit.

Problémy s napájením elektrickou energií

Podle pracovníků pohotovostní služby Eurotelu tvoří odstraňování a kontrola výpadků v napájení elektrickou energií až 70 % jejich zásahů. Každý prvek sítě má přitom několik záložních zdrojů energie. Všechny základnové stanice mají záložní baterie a lze k nim připojit mobilní generátory. Místa, kde jsou BSC (kontroléry základnových stanic) a prvky SDH (páteřní síť), jsou vybavené bateriemi a dieselovými generátory s automatickým startem. Bez zásahu obsluhy záložní zdroje napájení udrží tako místa v chodu až 48 hodin. Nejdůležitější místa sítě, kde jsou MSC (ústředny) a HLR (registry uživatelů), jsou připojeny k elektrické síti přes dvě připojení. Ta však stejně vedou k jedné rozvodně - pokud vypadne ta, je řada na záložních bateriích a dieselových generátorech.

Doba, po kterou mohou klíčové prvky sítě s MSC nebo HLR běžet bez zásahu obsluhy, je 30 hodin. Po uvedeném čase musí přijet obsluha a doplnit naftu do generátorů. Obecně platí, že bez externích zdrojů energie mohou zálohované prvky sítě běžet tak dlouho, na kolik je v generátorech nafty. Informace o zálohování platí konkrétně pro síť Eurotel, nicméně ostatní dva operátoři používají podobné technologie a normy pro zálohování klíčových prvků sítě, takže s drobnými odchylkami lze tyto informace aplikovat i na sítě Oskar a Paegas.

Prvky sítě spolu musí komunikovat

I kdyby byly všechny prvky sítě sebelépe zabezpečené proti výpadku napájení, bylo by to k ničemu, kdyby spolu nekomunikovaly. Základnové stanice jsou spojeny se svými kontroléry nejčastěji mikrovlnnými spoji, v menší míře optickými nebo metalickými kabely. Kontroléry základnových stanic, ústředny a důležité prvky spolu komunikují převážně po optických kabelech; někde se setkáte i s metalickými kabely a mikrovlnnými spoji.

Až na výjimky je každá základnová stanice spojena se sítí nejméně dvěma (nečastěji mikrovlnnými) spoji. Nezálohované spojení se používá tehdy, když z BTS není možné bez problémů vytvořit další přímý spoj. Tato situace nastává často v málo obydlených, lesnatých a kopcovitých oblastech. Vést datový kabel lesem je nesmyslné z ekonomického i ekologického hlediska. A jiná základnová stanice, se kterou by bylo přímo vidět a šlo by tak vytvořit mikrovlnné spojení, nemusí být vždy v dosahu. U podobných základnových stanic v bohem zapomenutém kraji navíc ani nezpůsobí velký problém výpadek v pokrytí. Možná se vám to jako zákazníkům nemusí líbit, ale pro operátora má taková stanice minimální přínos a nehodlá do ní investovat více, než je nutné.

Komunikace mezi důležitými prvky sítě, která probíhá po optických kabelech i vyskorychlostních mikrovlnných spojích, už musí být zajištěná lépe než spojení se základnovými stanice. Všechna BSC by měla být spojena se svými MSC nejméně dvěma na sobě nezávislými vysokorychlostními spoji. Totéž platí o spojení mezi MSC – každá ústředna je spojena nejméně dvěma spoji k tranzitní ústředně a nejméně jedním spojem k dalšímu MSC.

Všechna MSC v síti spolu dokážou komunikovat navzájem – i prostřednictvím jiných MSC. To ale pro konkrétní část sítě i pro MSC, které jenom předává komunikaci, znamená obrovskou zátěž. Proto Eurotel i RadioMobil používají klasické tranzitní ústředny. Český Mobil má v síti Oskar jenom čtyři MSC – páté MSC připravuje spustit na začátku roku 2002(Eurotel má 18 funkčních MSC; RadioMobil 14, přičemž chystá spuštění dalšího MSC). Zatímco MSC sestavuje samotné hovory, tranzitní ústředna je jenom zprostředkovává.

Eurotel i RadioMobil mají po dvou tranzitních ústřednách. Každá by měla být vytížená nanejvýš na 50 % své kapacity. V případě, že by jedna tranzitní ústředna přestala fungovat, přebere její funkci ta druhá. Vzroste na ní sice zatížení a zpomalí se i komunikace v celé síti, ale je to pořád lepší než případný pád celé sítě. Technici odpojují tranzitní ústřednu nebo MSC téměř ihned poté, co přestane reagovat na požadavky ve stanoveném časovém limitu. Protože když odpoví tranzitní ústředna se zpožděním, musí odpovědět později i MSC a na odpověď mohou čekat i další síťové prvky. V důsledku tohoto domino efektu by postupně mohly všechny prvky sítě jenom čekat na odezvu jiného prvku a zákazníci by vůbec nebyli schopni uskutečnit hovor.

Proto je vždy lepší co nejdříve odpojit podezřelé zařízení a přenést zatím zátěž na ostatní řídící zařízení. Například MSC mezi sebou dokážou komunikovat i bez pomoci tranzitních ústředen.

Ovlivnit se dá technika, ne počasí

Operátoři samozřejmě musí při plánování infrastruktury sítě počítat s případnými výpadky. Zatímco na technické problémy se mohou relativně dobře připravit (např. Eurotel má dva registry HLR, které jenom udržují záložní data a v případě problému je technici připojí do sítě namísto poškozených HLR), jisti si už vůbec nemohou být počasím nebo vnějšími vlivy (teroristický útok, pád letadla, výbuch plynu apod.).

Aby živelné pohromy (nejčastěji záplavy, vichřice nebo požáry) poškodily síť GSM co nejméně, musí operátoři stavět svou síť tak, aby byla těmito živly co nejméně zasažitelná. Každé MSC nebo HLR by proto mělo být umístěné v samostatné lokalitě. To kvůli tomu, aby síť byla co nejméně zranitelná – úlohu těchto prvků totiž mohou převzít jiné MSC či HLR a síť tak může dál fungovat. Ideální je samozřejmě umístění v masivních budovách, které by měly přestát i menší otřesy. Samozřejmostí jsou samočinné hasicí zařízení.

Nejdůležitější síťová centra s ústřednami našich operátorů se nacházejí ve velkých městech a to na místech, kde rozhodně nehrozí záplavy. Výjimkou je Český Mobil, který má MSC a SMS centrum umístěné v Říčanech u Prahy, doslova několik metrů od dálnice D1. V okolí sice neteče žádná řeka, ale může dojít ke srážce kamionů vezoucích hořlavý náklad. Nicméně jde o možnost pouze teoretickou – v Českém Mobilu si samozřejmě nechali udělat analýzu rizik a zmiňovaná lokalita nepochybně dostala dobrou známku. Najít totiž úplně bezpečné místo rozhodně nejde, proto je nutné s jistou mírou rizika počítat. Jinak by totiž musel Eurotel přestěhovat své zařízení z budov Českého Telecomu (které často využívá) a RadioMobil například z pražské budovy Koospolu. Ta je totiž pod přistávacím koridorem ruzyňského letiště a také výškové budovy Českého Telecomu (v Praze i Brně) patří k těm, které by musel trefit i průměrný pilot.

Do zmiňovaných budov s ústřednami by se nikdo nepovolaný neměl dostat – ani násilím. Jiné je to s BSC umístěnými u BTS mimo města. K těm není téměř žádný problém se dostat. Jenže narušení chodu jednoho BSC nebo jedné základnové stanice neznamená pro síť až takovou pohromu. Ze stejného důvodu na těchto místech není žádné větší zabezpečení proti záplavám nebo požárům – nepočítáme-li často několikametrový štěrkový pruh okolo kontejnerů s technologiemi, který má zabránit zřejmě přeskočení drobných požárů trávy či keřů. Nicméně BSC i BTS se často staví na vyvýšených místech (kvůli pokrytí většího území), ke kterým by se žádná povodeň neměla dostat. A pokud by přece jenom byla někjaká BTS na delší dobu vyřazena z provozu, mohou operátoři přistavit mobilní BTS, která poškozený vysílač dočasně nahradí.

Eurotel má dokonce speciální odolné mobilní BTS umístěné v přepravních kontejnerech, které je možné z vrtulníku umístit do nepřístupného území. Tyto BTS Eurotel vyvinul v souvislosti s působením české polní vojenské nemocnice v Albánii v roce 1999. Tehdy spustil na území nemocnice a jejím blízkém okolí síť GSM, kterou přes družici spojil se sítí Eurotel v České republice.

Problémem jsou občas zákazníci

Všechny popisované způsoby zabezpečení vůči přírodním vlivům i problémům techniky jsou však k ničemu, když problémy působí sami zákazníci. Ti totiž mají tendenci intenzivně používat mobilní telefony v jednom okamžiku a na co nejmenším prostoru – typicky při silvestrovských oslavách na náměstí nebo na sportovních stadionech. V takových okamžicích dochází k přetížení sítě, které může v důsledku vést až k jejímu pádu. Ale o tom, jak se naši operátoři chystají na letošní přelom roku a co udělali pro to, aby jejich sítě obrovský nápor vydržely, si přečtěte až zítra.