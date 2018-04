Jak se Nokia 3110 seznámí s Českým mobilem

Začal Český mobil zkušební provoz také v pásmu 900 MHz jak je vidět na displeji stařičkého telefonu Nokia 3110 nebo si myslíte, že se jedná o fámu?

Zde jsou 3 možnosti pro Váš tip:

A. Začal zkušební provoz v pásmu 900 MHz,

B. Nokia 3110 umožňuje změnu jména operátora,

C. Jedná se o podvrh a fotomontáž.

A jaký je správný výsledek? Ti z Vás co si pamatují slogany reklam z televize vědí, že pouze B je správně. Ano i Nokia 3110 umožňuje změnit (pouze) jméno operátora, tedy bez obrázku jako 6110 apod. Možná je to v dnešní době trochu pasé, ale právě před rokem Eurotel nabízel GO PRO sady za pár tisíc korun, je těchto telefonů v užívání asi ještě stále dost.

Realizace je poněkud náročnější, protože se musí editovat paměť EEPROM telefonu od adresy 522h (platí u verze firmwaru 8.32 - u ostatních se může lišit). Kde jsou ty doby, kdy se poprvé objevila adresa s aktivací Net monitoru na 6110 - to se přepisovalo pamětí -):

Příklad (síť 123 45):

0522: 21 F3 54 xx xx xx xx xx xx xx xx

!!! Všechny poloviny bajtů musí být prohozeny (číslo sítě i jméno) !!! Mezi MCC a MNC je F.

Mimo jiné lze také nastavit uvítací pozdrav (3110 text, 8110 grafické logo). Ale o tom třeba jindy. A malá otázka na závěr. Myslíte si, že 3110 umožňuje aktivaci Net monitoru?