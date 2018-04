Jak se nenechat okrást při nákupu nového mobilu

Nákup mobilního telefonu sice již dávno není tak drahá záležitost, jako tomu bývalo před pár lety, ale i tak člověka zamrzí, když si za svoje peníze koupí něco, co tu hodnotu rozhodně nemá. A tak jsem se pro vás rozhodli připravit další pokračování série článků o tom, čeho se vyvarovat při nákupu mobilního telefonu.

Narazili jste na pokus po podvod při nákupu mobilního telefonu?



Minule jsme vycházeli z teorie, že největší problémy s mobilními telefony jsou s bazarovým zbožím a tak jsme se v několika dílech věnovali nákupu telefonů v bazarech a především problémům s tím spojeným. Nyní si ale ukážeme, že ani nákup mobilního telefonu nového v běžném obchodě nemusí být žádný med.

Na problémy s kvalitou telefonu většinou nenarazíte v okamžiku, kdy jej kupujete v prodejnách EuroTelu nebo Paegasu, případně u velkých dealerů. Ale pokud se honíte vysloveně za cenou, zabrousíte do malých krámků firem, o nichž jste nikdy neslyšeli a tu je opatrnost na místě. Především je třeba si uvědomit, že mobilní telefony GSM se prodávají po celé Evropě a tak není příliš velký problém dovézt z jiného státu telefony a prodávat je u nás. Má to svůj háček:

telefon většinou bývá pro Českou republiku optimalizován u výrobce - přeci jen mobilní sítě se v charakteristice liší stát od státu a mobilní telefony se jim většinou přizpůsobují. Pokud si koupíte výrobek určený pro zahraničí, nedivte se nižší výdrži baterií nebo menší citlivosti na signál - ovšem to není tak patrné a ani tak hrozné jen málo telefonů má celosvětovou záruku. Většinou musíte telefon reklamovat tam, kde jste ho koupili. Pokud je to telefon z tzv. šedého dovozu - tedy bez vědomí oficiálního dovozce dovezený do ČR, vyplatí se výrazně se zajímat o záruční opravy - autorizovaný servis s tím většinou nechce nic mít. Zde je důležité, kdo vystavuje záruční list - většina záručních listů je se jménem českého zastoupení firmy, případně autorizovaného dovozce. V Čechách jsou kromě záručních listů samotných firem bezproblémové záruční listy EuroTelu, RadioMobilu, Celadon Group + Febra + Agora Plus pro Nokia telefony, dále pak Setos, Cellular Star. Pokud je záruční list vybaven hlavičkou firmy Franta Vonásek, vyplatí se opustit lokál. Paradoxní je, že někteří šedí dovozci provádějí servis pro klienta lepší metodou, než oficiální servis - tedy výměnou kus za kus. Nákup mobilního telefonu v zahraničí nedoporučuji - není jak jej pak reklamovat a případná cenová výhoda rozhodně nezhodnotí nevýhody (cizí manuál, chybící čeština, bez záruky atd). I s novými telefony se podvádí. Pokud je cena příliš nízká, je to podezřelé. Marže na telefonech není tak vysoká, aby si prodejce mohl dovolit extra slevy - pokud se cena liší od oficiálních ceníků EuroTelu a RadioMobilu o více jak deset procent, je to důvod k zamyšlení, zda je telefon opravdu nový a zda je s ním vše v pořádku.

Jaký může být hlavní problém s novým mobilním telefonem?

Nezřídka je to jeho původ - kradený telefon sice většinou poznáte podle opotřebení a podle absentujcícího obalu, takže nebývá vnucován v záměnu s novým telefonem, ale jsou i jiné metody. Nejoblíbenější je podfuk s dotacemi. Nemyslím ten tuzemský, kdy vám obchodník prodá samotný telefon Siemens E10 a Go kartu z Go balení prodá zvlášť - tam je vše v pořádku, pokud o tom víte a s předplacenými sadami se takzvané “rozbalky” dělají poměrně běžně.

Horší je, když namísto české předplacené sady kšeftař nakoupí předplacené sady v zahraničí - typicky v Polsku. Zde jsou momentálně zajímavé nabídky na telefony Nokia 5110. Takový kšeftman zde odebere předplacené sady, dozbalí je, karty prodá v Polsku a telefony proveze do Čech. Tady se pak prodávají ještě s polskými návody za plnou cenu a nezřídka s výmluvou, že “...to EuroTel/RadioMobil nějak nezvlád...”

Jedním takovým odstrašujícím příkladem z praxe mohu hned posloužit. Koncem loňského roku si jedna američanka koupila v Kotvě mobilní telefon Nokia 5110 s Go kartou vcelku za téměř 12 000 Kč s DPH. Protože zde prodávající firma je hlavně dealer EuroTelu, vystavila pro jistotu záruční list na RadioMobil (viz obrázek) - to proto, že čula problémy. Nokia 5110 totiž byla dovezena z Polska a byla zablokována pro zdejšího operátora. Nebohé američance byl na záruční list připsán “security kód” - tedy dosti nepříjemný postup pro deaktivaci blokace SIM karty na operátora.

Američance by mobilní telefon býval sloužil dobře, snad s výjimkou toho, že při každém zapnutí musela zadávat složitý kód. Jenže přišel úraz - telefon se rozbil a servis se záručnímu listu na polský telefon vysmál. U telefonů si totiž Nokia může zjistit, kam byly prodány a samozřejmě se reexport netrpí. Američanka udělala virvál, ale narazila na český cirkus - firma Pyramida ji posla k šípku...

Český kšefták tak podtrhl zákazníka a vydělal pár korun navíc (no, v řádu tisícovky na kusu).

Abyste nedopadli podobně, dávejte si pozor na podezřele laciné telefony - většinou jde o repase, případně pokoutní dovoz, u něhož budete mít problémy s reklamací. Například na mobilních telefonech prodávaných v Polsku (což je momentálně největší zdroj) musí být samolepka s homologací. Jakmile takovýto telefon vidítě, vyhněte se mu okamžitě!

Na tomto obrázku vidíte, jak homologační pečeť vypadá - je umístěna povětšinou pod akumulátorem (v daném případě je pod šuplíkem na SIM kartu).

Nikdy nevěřte tomu, že telefon, jenž je v pořádku, potřebuje nějaký security kód - telefon vyžaduje pouze PIN! Telefony mající vlastní blokaci mohou požadovat až osmimístný kód - ale ten není nikdy aktivován u nového telefonu a rozhodně se při něm nemusí držet šipečka menu atd.

Příští týden se podíváme po dalších tipech, jak se nenechat zbytečně okrádat kšeftmany.