Jak se nenechat okrást o mobil II.

Každý den se v České republice údajně ztratí až 100 mobilních telefonů. Pojmem ztratí se ovšem nerozumí jen opravdická ztráta, ale hlavně jeho krádež. A tak se ukazuje, že stojí za to zopakovat si zásady přenášení mobilního telefonu ve volném terénu tak, aby mobilní telefon byl pokud možno donesen na stejné místo, jako jeho majitel. Tyto zásady se mohou zdát banální - ale ruku na srdce, jejich zopakování nám neuškodí. Třeba se máte za chvilku zařadit mezi oněch 100 každodenních šťastlivců, kteří si mohou jít koupit nový mobil z nutnosti.

Především - ihned po té, co si koupíte mobilní telefon, založte na místo, kde je vysoká pravděpodobnost pozdějšího nalezení, záruční list, doklad o koupi včetně IMEI telefonu. Pokud krabici od telefonu vyhazujete, vyplatí se vystřihnout z obalu samolepku, kde je napsáno IMEI telefonu. Dejte si pozor, abyste měli řádně vyplněný záruční list a aby byl vydán tou správnou autoritou - většina telefonů má záruční listy přímých dovozců (Panasonic, Nokia, Motorola atd), operátorů EuroTel případně RadioMobil, nebo autorizovaných dealerů - Cellular Star, Febra, Celadon Group, ISC, Setos. Záruční list ve francouzštině je hezká ozdoba, nic více, pokud nemáte cestu do Paříže!

Uschování dokladů prokazujících nabytí telefonu je důležité. Ve většině slušnějších bazarů se tak dá cena prodávaného telefonu zvýšit, neboť je vidět, že nejde o kradený mobil. Také při převodu telefonu „z ručky do ručky" je prokazatelný původ mobilního telefonu žádoucí - nabyvatele ujišťuje o tom, že případné zablokování telefonu půjde vyřešit regulérní cestou. A v neposlední řadě jsou doklady o nabytí telefonu nezbytné jak při reklamaci, tak při jeho krádeži, když jej chcete nechat zablokovat v síti EuroTel.

Telefon dnes nepatří ani mezi laciné věci, ani mezi věci těžko prodatelné. To, že mobilní telefon stojí v dotaci 1000 Kč neznamená, že jej nelze prodat za více. Nezapomínejte na to, že když vám dotovaný mobil ukradnou, musíte operátorovi doplácet závazek dotace (obvykle dva roky), nebo si musíte telefon koupit - a to povětšinou v bazaru, nebo nový, nedotovaný. Pokud vám někdo mobil ukradl, nedostanete od operátorů žádnou úlevu a je zbytečné chodit brečet do Pobřežní či do Londýnské, že chcete zrušit předplatné na dva roky...

Z výše uvedeného vyplývá, že jest třeba o svůj mobil alespoň trochu pečovat, aby nebyl ukraden. Logicky je třeba nemít jej příliš na ráně - takový StarTAC vložený do kapsy u bundy je snadná kořist. Lepší je mít mobil zavěšený za pasem pod bundou, případně v náprsní kapsičce u košile nebo ve vnitřní kapse bundy či saka. Odtud se přeci jen bude obtížně pobertovi dolovat.

Lze také použít zajišťovací prvky. Pokud máte pouzdro na mobilní telefon, většinou má šňůrku k uchycení na ruku. Je dobré tuto šňůrku připevnit k poutkům na pásek u kalhot a odepínat pouzdro od karabinky. V zahraničí se dokonce prodávají samonavíjecí karabinky, jež jsou na tenkém ocelovém lanku dlouhém okolo metru. Díky tomu nemusíte telefon vůbec odpoutávat od karabinky a ocelové lanko se může hodit i pro řešení případných neshod v temném průjezdu.

Telefon zabarikádovaný pod vrstvou šatstva má svoji nevýhodu - zvonění není slyšet. Pokud máte Philips Fizz, nebo jej aktivně pamatujete, víte asi o čem je řeč - po procházce městem nezbývá než listovat seznamem promeškaných hovorů. To je důvod, proč většina majitelů mobilů raději nechává své drobečky více na ráně - aby je slyšeli a aby k nim snáze mohli.

Zde doporučím spíše utratit za vibrační signalizaci. Prodává se v několika provedeních - jako vibrační baterie, vibrační tužky, jež vibrují v náprsní kapsičce, případně vibrační přívěšky na klíče, nebo koncovky mobilních telefonů Ericsson. Investice do vibračního vyzvánění se vám vyplatí - berte to.

S takto zajištěným mobilním telefonem se můžete pohybovat po ulici v relativní jistotě, že jste pro svého drahouška udělali téměř vše, co je v lidských silách. Co ale dělat v případě, kdy jste o něj skutečně přišli a kdy ani tato opatření nepomohla? O tom zase příště...