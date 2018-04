Jak se (ne)ztratit s mobilem v kapse

Navigačním systémům se na stránkách serveru Mobil.cz příliš nevěnujeme. Kvůli chytrým telefonům, které se den za dnem nenasytně učí nové funkce, si nyní budeme muset trochu rozšířit kvalifikaci. Nokia totiž přichází na trh s navigačním GPS modulem (Global Positioning System) pro své chytré telefony a komunikátory.

Nokia již před nějakým časem nabízela GPS modul pro svůj komunikátor 9210i. Novinka má podobu malé černo-šedé krabičky o rozměrech 78 × 45 × 17 mm a hmotnosti 62 gramů. Společně s ní získáte v základním balení také gumové outdoor pouzdro, cigaretovou nabíječku do automobilu a paměťovou kartu s aplikací Wayfinder. Pokud máte zájem využívat GPS modul mimo automobil, například na horské túře nebo na kole, můžete jej připnout k poutku na krk nebo pružnému pásku a upevnit jej na ruku.

Design celého výrobku je velmi kompaktní a působí téměř nerozbitně. Po obvodu černého kvádříku najdete jen konektor pro připojení standardní Nokia nabíječky, konektor pro připojení externí antény a nenápadné tlačítko pro vypínání. S telefonem se GPS modul spojí pomocí bezdrátové technologie Bluetooth. Nikde nehledejte žádný displej, pro zjištění jeho stavu slouží jen trojice barevných diod (baterie, Bluetooth, spojení se satelitem). Modul předává informace o aktuální poloze do mobilního telefonu, kde jsou zaneseny do mapy a promítnuty na displej.

Co je Global Positioning System? Global Positioning System (GPS) je soustava družic patřící Spojeným státům, která nepřetržitě poskytuje informace pro zjišťováni polohy a navigaci. Poloha se určuje pomocí 24 družic, které se pohybují asi 20 000 km nad zemí na oběžné dráze a vysílají nepřetržitě údaje o přesném čase a poloze ve vesmíru. Přijímač GPS sleduje v jeden okamžik minimálně tři družice a registruje vysílané informace. Z těchto údajů pak určí přesně svoji vlastní polohu a zároveň i to, jakým směrem a jakou rychlostí se pohybuje.

Výrobce dodává na přiložené paměťové kartě také tříměsíční licenci navigačního systému Wayfinder, ale samotný modul je na použité aplikaci nezávislý. Kartu stačí vložit do telefonu a spustit instalátor, který vás provede jednoduchou registrací. Zadáte kód přístroje, své telefonní číslo, pár dalších informací a můžete začít.

Jak to celé funguje?

Hned v úvodu je třeba říci, že myšlenka celého řešení se zdá skoro geniální. Do telefonu (v našem případě Nokia 3230) si nemusíte předem stahovat mapy míst, do kterých se chystáte, ale aplikace postupně stahuje mapy vašeho aktuálního okolí ze serveru. Mapy se ukládají do paměti a při návratu do míst, kde jste již byli, se načítají z telefonu. Měli jsme trochu obavy, že načítání přes GPRS/EDGE bude velmi pomalé, ale v tomto směru nás řešení velmi příjemně překvapilo.

Při hlubším zamyšlení ovšem snadno přijdete na jádro pudla. On-line stahování dat musí někdo zaplatit. Při aktivním používání počítejte v průměru se 100 až 200 kB dat na 100 najetých kilometrů. Kvůli nárazové cestě napříč republikou asi nikdo takové řešení pořizovat nebude, a tak lze považovat neomezený datový paušál skoro za nutnost. Za hranicemi už byste se skoro měli bát Wayfinder zapnout. Operátoři si v roamingu naúčtují klidně 40 Kč za 100 kB přenesených dat a prázdninová projížďka po Evropě se tak může pořádně prodražit.

Výrobce naštěstí na svých stránkách nabízí některé mapy ke stažení (informace o pokrytí najdete zde). Když si zapamatujete své uživatelské jméno a heslo, po přihlášení si můžete mapy stáhnout do telefonu a ty se pak načítají z paměti. V době testování zde mapy České republiky ještě nebyly, ale pro jiné země zde najdete velmi detailně zpracovaná velká města v několika desítkách instalačních souborů. Pokud ovšem zajedete někam, kam jste neplánovali, tak se buď ztratíte, nebo musíte zaplatit data. Na druhou stranu jsou při on-line stahování mapy vždy aktuální.

Zapínáme a jedeme

První seznámení s GPS modulem na nás udělalo velmi špatný dojem. Na trase Praha - Týnec nad Sázavou jsme spárovali modul s telefonem, spustili aplikaci a čekáme. Mobil ohlásil: "Connecting to GPS", pak "Waiting for positions" a tento nápis už mu vydržel až do cílové stanice. V domnění, že se někde musela stát chyba, jsme zkoušeli restartovat telefon a vzápětí GPS modul. Po několika marných pokusech jsme dali mobil s modulem za okno a po odhadem pěti minutách v klidu jsme se dočkali vytoužené mapy s šipkou označující naši polohu.

Samým štěstím nasedáme a plánujeme cestu směr Praha. Na displeji se ukazuje velmi přehledná červená trasa s šipkami, které znázorňují, za jak dlouho budeme odbočovat a jakým směrem. Mapu lze téměř libovolně přibližovat a každý si tak může zvolit zobrazení, které nejlépe vyhovuje jeho požadavkům a zrakovým možnostem. Co je to ovšem platné, když po deseti minutách cesty systém stále ukazuje, že sedíme doma v kuchyni. Zastavujeme a po chvilce klidu se GPS modul chytá, dioda ukazující satelitní spojení problikne a už vidíme, kde jsme. Externí anténa by pravděpodobně příjem signálu výrazně zlepšila a tyto problémy by odpadly, ale během testování jsme ji neměli k dispozici.

Technické údaje k GPS modulu LD-1W výdrž baterie až 12 hodin

dvanáctikanálový přijímač

přesnost okolo 25 metrů

provozní teplota 10 až 40°C

Další problém nás ovšem potkal po několika kilometrech. Není přece tak neuvěřitelné, že i dnes existují na mapě světa místa nepokrytá signálem. Mapy se v takovém případě nemohou stahovat a navigátor je nepoužitelný. Na displeji se po chvíli objevuje hláška "Timeout on server communication", se kterou se setkáváme po cestě ještě několikrát. Nemá velký smysl domýšlet, co může znamenat taková situace někde v tramtárii.

Přece jen umí

Nechceme GPS modul příliš kritizovat už proto, že s jinými navigačními systémy nemáme větší zkušenosti. Podle našeho názoru je příjem signálu na hranici použitelnosti a doporučili bychom použití externí antény. Když jsme navigaci používali později při vycházce v Praze, fungovala perfektně. Můžete vyhledat ulice, města i známější firmy jako McDonald's nebo multikina a zájmové body (parkoviště, hotely).

Mapy jsou přehledné, k dispozici je kromě běžného pohledu také zjednodušený schématický náhled a další informativní pohledy s informacemi o naplánované trase (plánovat lze pouze systémem start - cíl bez možnosti zadání mezistanice). Pro nadšence je zde možnost odeslat naplánovanou trasu na jiný telefon a dalších doplňkových funkcí je k dispozici celá řada.

Pro koho bude?

Pokud patříte mezi mobilní fandy a vlastníte chytrý telefon, na kterém si čtete oblíbené knihy a pravidelně testujete nové aplikace, GPS navigátor od Nokie vám přidá další možnost, jak svůj smartphone využívat co nejkomplexněji. Musíte ovšem počítat s tím, že budete při navigaci odkázáni na dvě nezávislé technologie (GPRS/EDGE a GPS) z nichž špatný signál kterékoliv z nich může způsobit, že cestu prostě nenajdete. Jen částečnou kompenzaci představuje možnost trasu předem naplánovat a uložit do telefonu nebo si stáhnout celou mapu konkrétní oblasti z internetu.



FOTOGALERIE

Po zkušenosti z cestou Praha - Týnec nad Sázavou vám ovšem toto řešení doporučit nemůžeme. Cena GPS modulu LD-1W je 4400 Kč a neomezená licence na aplikaci Wayfinder stojí dalších 4500 Kč. K tomu je potřeba navíc připočíst náklady na datové přenosy. Na cestě by nám ovšem byla mapa za 200 Kč mnohdy nápomocnější. Pokud tento systém používáte, podělte se o své zkušenosti s ostatními čtenáři v diskusi. Možná se nám dostal do rukou jen "slabší kus".

Bez ohledu na vlastnosti tohoto konkrétního produktu bude zajímavé sledovat, jestli se navigační systémy postupně propracují do základní výbavy běžných mobilů. Některé studie předvídají lokalizačním systémům velkou budoucnost a první pokusy o integraci již existují. Pamatujete, jak začínaly u mobilů digitální fotoaparáty?