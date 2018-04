Jak se měřilo Oskarovo pokrytí

Konec roku 2000 byl dalším termínem, ke kterému prováděl Český telekomunikační úřad (ČTÚ, regulátor) sledování parametrů sítě Oskar a tím i plnění podmínek licence na provozování sítě GSM. V případě nesplnění požadavků na pokrytí a jeho kvalitu může operátor dostat pokutu, jejíž výše se může pohybovat i v řádu milionů. V krajním případě by mohl dokonce přijít o licenci.

Jak tedy dopadlo měření kvality Oskarovy sítě?

Při posuzování plnění podmínek licence ČTÚ sleduje míru pokrytí obyvatelstva (udává se v procentech populace) a pokrytí hlavních silničních tahů (udává se procentech celkové délky v kilometrech). Dále regulátor při zkušebních hovorech sleduje procenta nesestavených a rozpadlých spojení, dále míru výpadků spojení a procenta ztrát v síti. Procenta ztrát v síti představuje součet rozpadlých a neuskutečněných spojení.

Kontrola probíhá ve dvou liniích. V jedné operátor, v tomto případě Oskar, předkládá ČTÚ mapu pokrytí, spolu se seznamem obcí pokrytých signálem. Podle statistické ročenky pro rok 1997 (zahrnuje osoby hlášené k trvalému pobytu) se ze seznamu pokrytých obcí vypočítává celkové množství lidí, kterým je dostupný signál operátora. Výsledek udává procenta pokrytí populace. Obdobně se zjišťuje míra pokrytí silnic E50 a E55 a ostatních silnic třídy E. Zde se samozřejmě počítají kilometry.

Zároveň se uskutečňují kontrolní hovory. Realizují se v lokalitách, které si vybere ČTÚ (ohlašuje je cca 1 – 4 dny předem) a jsou jim přítomni zástupci operátora, regulátora a soudní znalec.

Druhá rovina testování probíhá bez účasti operátora. ČTÚ v ní prověřuje lokality, na které jej v průběhu předcházejících měsíců upozornili sami uživatelé, oblasti, v nichž se vyskytly havárie, případně místa, která příslušní pracovníci vyberou namátkou.

K měření se používá kalibrované mobilní zkušební zařízení (TEMS).

Podmínka Požadavek ČTÚ Oskar Pokrytí populace 95,1% 98,43% Pokrytí silnic E50 a E55 99,8% 99,89% Pokrytí ostatních silnic třídy E 99,4% 99,76% Úspěšně sestavené hovory 99% 100% Přerušené hovory (max.) 1,3% 0%

Společné testování ČTÚ a Oskara se tentokrát uskutečnilo na třech místech republiky. V Praze 1 na Petrském náměstí mezi 13. a 17. listopadem 2000, ve Žďáru nad Sázavou před stanicí ČD od 20. do 24.11. a v Mladé Boleslavi na Staroměstském náměstí před radnicí od 27.11. do 1.12.2000. Testování probíhalo vždy mezi 10.00 – 20.00 hodinou. Informace o měřeních, které prováděl ČTÚ samostatně, se nám bohužel nepodařilo získat.

Výsledky

Oskar tedy opět splnil požadavky stanovené licencí. Ve všech sledovaných parametrech se mu je dokonce podařilo překonat. Zpráva soudního znalce pro ČTÚ konstatuje také, že Český Mobil má ve své síti implementovanou technologii WAP, což mu licence přímo neukládala.

Je jasné, že ČTÚ nedokáže prověřit každý čtvereční metr naší republiky. Nicméně systém dvojí kontroly dává solidní záruku, že měření informují o skutečném stavu té které sítě. Další zárukou by mělo být zpřísnění přístupu ČTÚ k operátorům. Při kontrolách, které se uskutečnily v minulosti, totiž operátoři GSM věděli o místech společných kontrolních měření údajně až tři týdny předem. To jim samozřejmě poskytovalo více možností se na kontrolu připravit.

Mimochodem, ČTÚ by si měl zjednat pořádek ve znění předpisů, rozhodujících pro posuzování plnění podmínek licencí. Terminologie používaná v licenci a v metodice měření kvality sítě se totiž rozchází, což je, mírně řečeno, úsměvné.