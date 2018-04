Jak se měří EKG pomocí mobilu? Vše vyřeší telemedicína.

Se zajímavou myšlenkou na „zdravotní“ využití mobilního telefonu přišla německá společnost Vitaphone. Nejde o nějakou skupinu nadšenců do mobilů, všichni zakladatelé mají akademické vzdělání a jsou uznávanými odborníky ve světě medicíny. Díky nim se poprvé na německý i světový trh dostal mobilní telefon, který je schopný odečíst uživatelův elektrokardiogram a to jen po pouhé minutě, kdy si přístroj drží u srdce, resp. na prsou. Tato funkce je užitečná, ale sama o sobě by nebyla moc platná. Mobilní telefon je proto navíc vybaven dvěma dodatečnými klávesami: ta první spustí okamžitě nouzové volání na Centrum první pomoci, druhou je pak možné přenést sejmuté EKG na počítač servisního centra, kde je okamžitě zpracováván a analyzován. Pro stav nouze je tu ještě jedna funkce, která zařídí, aby mohla být postiženému poskytnuta první pomoc v co nejkratším termínu. Přístroj je vybaven satelitní navigací GPS, takže je možné z centrály stanovit polohu pacienta s přesností na 15 metrů. Vzhledem k faktu, že přístroj s takto integrovaným GPS vyrábí zatím jen jedna společnost (Benefon), nemůžeme se divit tomu, že byl pro toto použití vybrán právě její výrobek.

Jak říká kardiolog doktor Stefan Sack z univerzitní kliniky v Essenu, je tzv."Herz-handy" neboli srdeční mobil ideálním prostředkem pro postoperativní sledování pacientů s operacemi srdce. Do této doby totiž dostávali ošetřující lékaři zprávy o svých pacientech jen poštou (se značným zpožděním), nebo prostřednictvím heslem chráněných internetových stránek (i tam bylo nutno počítat se zpožděním, protože ne vždy se pacient nachází na místě s připojením na internet).

Tento speciální mobilní telefon stojí 1500 DM (27 000 Kč) a měsíční náklady na provoz služby jsou minimálně 90 DM (1600 Kč). Jak vyplývá z informací společnosti Vitaphone, má tato na výše uvedenou službu (a také přístroj) patent, a chystá se po odzkoušení v Německu a Evropě i na vstup do USA. Zajímavostí je, že některé německé zdravotní pojišťovny uvažují o krytí nákladů pacientů na tuto službu.

Mezi výhody tohoto srdečního mobilu patří mimo jiné:



Velký displej umožňující pohodlné odečítání údajů



Jednoduché nastavení umožňující zjištění potřebných údajů po stisku jediného tlačítka



Díky speciální bezpečné technologii mohou tento mobilní telefon používat i pacienti s kardiostimulátory a defibrilátory



Integrace GPS zajistí snadné zaměření pacienta a tedy i rychlou pomoc