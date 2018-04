Jak se maskují základnové stanice v USA

Základnové stanice BTS jsou zhusta předmětem tuhých bojů mezi mobilním operátorem a místními zastupitelskými orgány. Odezvy z těchto urputných střetů se co chvíli objeví v tisku. O co v nich jde? Operátor chce věže vyšší a představitelé města nižší; starostové mají obavy o panorama a operátoři o signál. (Tady si dovolím poznamenat, že americká města většinou krásou neoplývají a vůbec nechápu proč jim věže tak vadí, když se na pohledu na město stejně nedá nic zkazit). Následující článek je důkazem Murphyho zákona:

Je to vysoké přes dvacet metrů a vůbec to nevypadá jako základnovka; jestli to dobře dopadne, budou z toho za nedělních rán dunět zvony. Je to ocelová věž a Sprint PCS ji chce vystavět na kostelním pozemku Faith Outreach Center a zamaskovat jako zvonici. Zástupci Sprintu tvrdí, že by to tak dokonale splynulo s prostředím, které je z části obchodní a z části obytná zona. Při vyjednávání s představiteli kostela se Sprint snaží dodržovat hlavní přikázání dobrých sousedských vztahů: "Souseda svého co nejméně nasírati budeš!"

Kostel (v USA znamená church daleko častěji komunitu než budovu) musí schválit návrh stejně jako město. Plánovací komise již projekt představitelům města Hampton doporučila. Maskování není v Hampton City ničím novým v, komunikační prvky v přístavu jsou natřeny stejnou barvou jako budovy, ale tento projekt by byl první samostatně stojící ukrytou antenou ve městě. James Cinnamon specialista Sprintu o tom říká: "Je to dobrý nápad, ale dá se to dělat jen ve vyjímečných případech. Sprint potřebuje věž někde v té oblasti aby vykryl celé okolí. Věže normálně bývají vysoké 45 metrů, ale zde nám bohatě stačí 21 metrů. Původně jsme hledali budovu na kterou bychom anteny umístili, ale na Mercury Boulevardu, ačkoliv je zastavěn dost hustě, žádná z budov potřebnou výškou neoplývá. Také proto by se nám ocelová věž sama o sobě dost špatně skrývala."

Kostel má dostatečně velký pozemek a je ochoten jej Sprintu pronajmout. Podle reverenda Masona Clarka zabere věž jen dvě stání na parkovišti a dodatečný příjem z pronájmu také přijde vhod. Pokud to půjde, bude zvonice schopna hrát reprodukovanou hudbu. "Velmi by se nám líbilo mít funkční zvonici" říká Clark.

Druhou alternativou je přidat věžičku na kostel a skrýt technické zařízení do ní; rozhodnutí závisí na církevních starších, na kostelní radě a na konečném hlasování členů kostela.

Veřejné debaty o věži se zúčastnilo i několik lidí z přímého sousedství kostela. Většinou se zajímaly o to, zda signál z věže nebude rušit televizní příjem nebo telefony. To by neměl být problém, protože podle zásad FCC (Federal Communications Commission) musí provozovatel základnové stanice uhradit nápravu veškerých věží způsobených negativních dopadů na komunikace. Všechny věže musí také být dimenzovány na maximální vítr v dané oblasti, což třeba pro Hampton určuje počítat s větrem o rychlosti 95 mil za hodinu.

Obyvatelé domů nejblíže ke kostelu v zásadě nemají námitek proti zamýšlené stavbě, pouze chtějí vědět víc. Pokud to Sprint se stavbou míní vážně, bude muset svůj nápad v sousedství dobře prodat.



A takhle vypadá Hampton; nebyl jsem schopen zjistit kde má věž stát, ale pokud ji postaví, určitě si ji časem vyfotím.