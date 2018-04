Jak se liší technologie CDMA a UMTS?

První část článku naleznete zde. Dozvíte se v něm, jaký je rozdíl mezi sítěmi třetí a dvouapůlté generace a jak se liší CDMA od GPRS/EDGE.

Srovnáme-li CDMA EV-DO s UMTS jako technologie, pak CDMA je rozhodně jednodušší, jak z hlediska funkčního, tak z hlediska budování infrastruktury. Kdosi z Eurotelu dokonce v nadsázce prohlásil, že CDMA 450 je pro ně taková malá rozcvička na UMTS. U sítě „ořezané“ jen na datové přenosy to už jaksi plyne z logiky věci. Nicméně i funkčně je UMTS složitější.

Např. zde BTS rozlišuje jednotlivé, současně vysílající mobilní terminály na základě kódu a nikoliv časovým rámcem, na forward linku je mobilní terminál schopen přijímat signál od více BTS najednou a je zde uplatňována i kontrola výkonu. To mj. má za následek i složitější plánování sítě, díky známému efektu, kdy buňky při různém zatížení „dýchají“.

Přenosová rychlost

Pokud budete mít to štěstí a budete se nacházet v oblasti pokrytí, která byla upgradována na EDGE, pak to proti vaší současné rychlosti GPRS bude znamenat více než dvojnásobné zrychlení. Nemusíte se přitom obávat, že upgrade způsobí, že se do sítě nahrnou další uživatelé a rychlost zpomalí, protože jak Eurotelu, tak T-Mobilu již v tuto chvíli desetitisíce uživatelů síť zatěžuje. Postupné zlepšování nabídky kvalitního internetového připojení v ČR navíc způsobí, že náročnější uživatelé budou od této mobilní náhražky internetového připojení spíše odcházet. Pokud uvažujete o CDMA 450, tak se rozhodně nenechte rozhodit uživateli, kteří se v současnosti všude možně na internetu ukájejí se zkušenostmi 500 kbps a vyššími. Jsou totiž jedni z prvních a vstoupili do zcela volné sítě. Za rok, když v této síti bude řádově desetitisíce uživatelů (a to je zhruba počet, který tam Eurotel mít potřebuje, aby se mu vůbec investice do této sítě vyplatila), tak se o jeden sektor BTS, a tím i tuto přenosovou rychlost, bude dělit průměrně cca 20 uživatelů. Poskytovatelé internetového připojení radí při agregaci 1:20 ještě přitlačit, ale buďme optimisté a současné hodnoty zkusme vydělit dvěma až třemi. Dostáváme tak výsledných 200 až 300 kbps na uživatele, tedy přesně to, co Eurotel slíbil (256 kbps).

Eurotel v budoucnu může v místech s velkým provozem samozřejmě posílit o další BTS, ale jejich masovější výstavba se jeví z ekonomických důvodů jako nepravděpodobná. Smysluplnější by bylo úplně zrušit síť NMT, ve které je již beztak téměř nulový provoz a na uvolněné frekvenci přidat do CDMA další nosné na sektor. A podle posledních informací se Eurotel k tomuto kroku skutečně chystá. Druhá nosná by měla ležet na frekvenci těsně pod jedinou stávající.

Terminály - EDGE znovu na špici

Při pohledu na terminály jednoznačně vyhrává EDGE. Výjimečné nasazení CDMA na pásmu 450 vyžaduje malosériovou výrobu terminálů na zakázku. Zatím je k dispozici pouze ne příliš povedený modem GTRAN a mluví se o PC kartě. Každopádně se jeví možnost příchodu něčeho dalšího, zejména pak klasického mobilu (např. duál mód GSM/CDMA 450 nebo UMTS/CDMA450), jako velmi nepravděpodobný.

Naproti tomu situace u EDGE, jakožto součást světově nejrozšířenějšího standardu GSM, vypadá velmi slibně a výrobci se v tvrdé konkurenci s novinkami doslova předhánějí. Za rok touto dobou bude EDGE nejspíš standardní výbavou všech nově představených telefonů střední a vyšší třídy. Nejvíce se do toho zatím opřela Nokia, kde je již dnes možné si poměrně dobře vybrat mezi těmito modely podporující EDGE.

SonyEriccsson by měl v nejbližší době začít prodávat hned tři slibně vypadající produkty s podporou EDGE. Vedle GPRS/EDGE PC karty GC85 se jedná o stylové véčko Z500i a dále o novou vlajkovou loď S700i, která sice má zatím podporu EDGE jen pro americkou verzi, ale není důvod, proč by ji v budoucnu neměla mít i evropská.

Motorola vedle stávajícího modelu A780 podporujícího EDGE připravuje model V555 jako vylepšení současného V500. Siemens zatím představil jen průmyslový modul MC75 a z velké čtyřky je tak nejvíce pozadu. Na celosvětový nástup EDGE zareagovali již i asijští výrobci, např. Samsung v podobě ohlášení modelu SGH-P710.

Pokrytí

Pokrytí CDMA se dle očekávání zatím soustředilo na komerčně zajímavé oblasti větších měst. Rozhodně se nejedná o síť vysoko položených BTS pokrývajících velká území, jak mnozí čekali. Velkou výhodou CDMA je jeho současný náskok v pokrytí (70 % populace), EDGE jej v momentě spuštění tak velké rozhodně mít nebude. Očekává se však, že bude postupem času implementováno do celé sítě nebo alespoň její drtivé většiny. A dnešní pokrytí GSM už je přeci jen jiné kafe (téměř 100% populace), ve finále tak CDMA výrazně předčí.

Statistiky současného GPRS provozu navíc operátorovi poradí, kam s EDGE dříve a kam s ním nespěchat. Druhý úhel pohledu však pro CDMA znamená zásadní nevýhodu. Budoucí uživatel EDGE bude mít k dispozici dnešní téměř 100% pokrytí GPRS a tak se mu téměř nemůže stát, že by se na internet nepřipojil, i když mimo EDGE pokrytí tak bude činit nižší rychlostí. Uživatel CDMA se pak nejspíše vrátí do dob GSM již minulých a mobilní zařízení se mu stane bezcennou hračkou, v případě, že vyjede z oblasti pokrytí (leda že by oprášil starou vášeň „lovit signál po kopcích“ nebo použil směrovou Yagi anténu).

CDMA navíc tíží problémy s kmitočtovou koordinací se sousedními státy, a tak je vůbec otázka, kdy se objeví v ne zrovna malých pohraničních městech, jako je např. Znojmo, Břeclav, Opava nebo Třinec, kde by se tak EDGE mohli dočkat dokonce dříve. (Mapu pokrytí CDMA na www.eurotel.cz lze, diplomaticky řečeno, označit za nespolehlivou. U mapy navíc není uvedeno, za jakých podmínek platí - prahová síla signálu, typ antény, indoor – outdoor.) Před tím, než si službu pořídíte, rozhodně si její místní dostupnost nejprve vyzkoušejte. Pro lepší orientaci si nejbližší BTS můžete také zkusit vyhledat v jejich neoficiálním seznamu na GSMweb.cz.

Roaming

Jestliže se s CDMA dostanete do problémů již v příhraničních oblastech, pak je jasné, že v zahraničí na něj můžete zapomenout už úplně. Samozřejmě proto, že na pásmu 450 je použití CDMA EV-DO zcela výjimečné a Eurotel je nejen, že úplně první na světě, ale možná, že také i poslední...

Naproti tomu má dnes T-Mobile GPRS roaming dostupný v 90 sítích po celém světě a Eurotel dokonce ve 108! A jejich tabulky se budou postupně měnit v tabulky roamingových partnerů EDGE, vzhledem k tomu, že se pro implementaci této technologie postupně rozhoduje čím dál tím větší množství GSM operátorů. Např. server GSMworld.com jich uvádí zatím 60, ale seznam je evidentně nekompletní.

Rychlá data a Oskar - marná snaha

Od Oskara, jakožto klasického diskontního operátora, nelze žádné větší investice do rychlých dat čekat. Jednak by si tím zbytečně zkomplikoval finanční ukazatele, vždyť letos by (podle českých účetních standardů) konečně mohl vybřednout ze ztráty; co je však důležitější, ve svém zákaznickém portfoliu má minimum těch, kteří datové přenosy potřebují, a nezdá se, že by poptávka měla nějak výrazně růst.

Zlí jazykové dokonce tvrdí, že i GPRS spustil, jen aby ho měl, bez závažnější investice do infrastruktury, nutné k tomu, aby byla síť schopná kvalitně obsloužit větší počet uživatelů. Když přidáme s tím související absenci neomezeného GPRS tarifu, GPRS roamingu atd., výsledkem je minimum uživatelů a fakt, že mimo velká města má Oskar významnější GPRS provoz jen na BTSkách, u kterých bydlí jeho vlastní zaměstnanci. Z tohoto hlediska se pak jakákoliv investice do EDGE jeví jako nesmyslná, přestože má Oskar ze všech operátorů nejmladší síť a tím i nejsnadnější cestu k němu. Poslední zprávy jsou však přece jen positivní, protože Oskar připravuje spuštění CS4.

Hledáte připojení na internet?

V pohledu z hlediska potenciálního uživatele internetu vítězí CDMA. Ti, kteří mají GPRS a čekají na EDGE, mohou být optimisté. Rychlost se jim 2x a vícekrát zvýší. Ti, kteří čekat nechtějí a již CDMA mají, těm se bohužel dnešní rychlost 2x a vícekrát sníží. I přes to je CDMA rozhodně lepší technologie pro připojení na internet.

EGDE předčí jak rychlostí (průměrných 250 vs. 150 kbps), pingem (200 vs. 500 ms), tak především stabilitou spojení (i když s použitím akcelerátorů typu GPRSpeed si s EDGE můžete pomoci až k rychlostem téměř srovnatelným). CDMA 450 je použitelný způsob připojení k internetu, nicméně ve srovnání s ostatními (ADSL, kabel, Wi-Fi) dražší a pomalejší.

S pomocí směrové Yagiho antény však může přinést rychlejší a neomezený internet i do odlehlejších oblastí. Za několik málo let pak i pravděpodobně zlevní pod úroveň ADSL. GPRS/EDGE lze doporučit jen jako nouzové řešení v případě, že není dostupné nic jiného, resp. jako záložní či doplňkové mobilní připojení. Po GPRS/EDGE jako hlavnímu připojení sáhnou též nenároční zákazníci, kteří mají hluboko do kapsy.

Jste mobilní uživatelé?

Z pohledu mobilního uživatele vítězí EDGE. CDMA na 450 provozované Eurotelem není klasickou mobilní sítí. Nesporné je výrazné zvýšení přenosové rychlosti proti GPRS, ale z hlediska uživatelů mobilních telefonů k tomu došlo tak trochu na slepé vývojové koleji v podobě pásma 450. Své zákazníky si najde u malé a poměrně specifické skupiny lidí ochotných používat modem. Zabodovat by mohlo v případě, že bude k dispozici PC karta a dojde k vylepšení pokrytí. EDGE se ve světle velmi vlažného nástupu UMTS jeví jako vítaný mezikrok. Současné GSM/GPRS je beznadějně pomalé a ráj UMTS trochu daleko. Kombinace GPRS/EDGE přináší stále nezanedbatelné výhody i proti UMTS - 100% pokrytí, roaming, výběr terminálů, nízká cena... To vše ubírá na atraktivitě UMTS. Naše notebooky, mobily a komunikátory tak ještě nějaký čas budou preferovat spíše stávající systém. Konec konců, dobře že tu EDGE je! I v případě, že UMTS bude úspěšné, v oblasti mimo jeho pokrytí bude EDGE přece jeho skvělým doplňkem. I z toho důvodu bude Eurotel muset přijít s EDGE nejspíše také, aby zůstal vůči T-Mobile konkurenceschopný.