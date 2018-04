Jak se ke kauze zvonění staví OSA

Vyzváněcí tóny mobilních telefonů bychom mohli rozdělit z pohledu autorského zákona (zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých, ve znění pozdějších předpisů, který je platný a účinný do 30.11.2000) do tří kategorií, a to na vyzváněcí tóny, které

a) nejsou autorským dílem, neboť postrádají tvůrčí individualitu (např. jeden tón, rozložený akord),

b) jsou autorským dílem nebo částí autorského díla, jehož autor zemřel před více než 50 lety,

c) jsou autorským dílem nebo částí autorského díla autora ještě žijícího nebo zemřelého před méně než 50 lety.

Na vyzváněcí tóny ad a), jakož i na nakládání s nimi se samozřejmě autorský zákon vůbec nevztahuje. Pokud se týká vyzváněcích tónů ad b), ty jsou tzv. volnými díly, se kterými lze podle ustanovení § 35 odst. 2 autorského zákona nakládat bez svolení a bez poskytnutí autorské odměny.

Autorský zákon se plně vztahuje na vyzváněcí tóny ad c). Zpřístupnění vyzváněcího tónu na internetu takovým způsobem, že návštěvník stránky má možnost si ho (pouze) přehrát, je užitím díla, přesněji jeho šířením. Stejně tak šířením díla je i zpřístupnění vyzváněcího tónu na internetu takovým způsobem, že si návštěvník stránky může uložit vyzváněcí tón do paměti mobilního telefonu nebo "zasílání" vyzváněcích tónů do mobilních telefonů. K šíření díla je nutné získat písemnou smlouvou souhlas autora a zaplatit autorovi odměnu za užití díla.

Smlouvu o šíření díla musí uzavřít ten, kdo je v konkrétním případě uživatelem díla. Ve výše zmíněných případech to bude vždy "content provider" příslušné webovské stránky, který také nese odpovědnost v případě neoprávněného užití autorského díla. Souhlas je možné získat buď individuálně přímo od autora díla nebo tzv. hromadně od OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, který je ochrannou organizací, jež zastupuje české i zahraniční autory hudebních děl i při šíření hudebních děl v síti internet. To znamená, že OSA je oprávněna za tyto autora jednak udělovat souhlas a také sjednávat a vybírat autorské odměny za užití jejich děl. Více informací o této ochranné organizaci, jakož i o tom, které autory zastupuje, lze získat na serveru OSA.

Pokud "content provider" užívá autorská díla bez svolení autorů, porušuje autorské právo a vystavuje se tak nebezpečí občanskoprávního postihu, neboť autor se může domáhat zejména zákazu porušování jeho práva (tzn. zákazu zpřístupňování díla bez souhlasu) a zaplacení autorské odměny za neoprávněné užití díla. Možnost civilního postihu využila v USA společnost EMI Music Publishing, která jakožto nakladatel vykonává autorská práva autorů hudebních děl a která právě v této věci podala žalobu na společnost Global Music, provozovatele serveru Yourmobile. Neoprávněné užití díla může být také postiženo jako přestupek podle ust. § 32 odst. 1 písm. a) přestupkového zákona nebo jako trestný čin porušování autorského práva podle ustanovení § 152 trestního zákona.

I k užití části díla je potřeba získat souhlas autora. Je fámou 10 či 30 "volných" vteřin. Pokud se týká těch děl, které mají "hodně daleko" k původnímu dílu: Může se jednat buď o zpracování původního díla ve smyslu § 3 AZ - tam je potřeba souhlas původního autora ke zpracování, nebo o jiný zásah do díla, kdy je taky potřeba souhlas autora.