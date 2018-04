Jak se fotografuje s mobilem (Napsali jsme pro MF DNES)

Fotit s telefonem, nebo telefonovat s fotoaparátem?

S příchodem přístrojů se zabudovaným foťákem vznikla nová fotografická disciplína. "Mobilní fotograf" však zatím musí bojovat s nedokonalostmi současných "fotomobilů" - nízkým rozlišením, příliš velkou prodlevou po stisku spouště a špatnou optikou. Přesto se blýská na lepší časy. Kdo si chce napsat Ježíškovi o telefon s pořádným fotoaparátem, nemusí spěchat. Operátoři totiž ve svých vánočních nabídkách mají jen dva telefony s megapixelovým fotoaparátem (zvládá zaznamenat milion obrazových bodů). Ten jediný se s trochou šikovnosti dá použít i pro výrobu normální fotografie o velikosti 10 x 15 centimetrů.

Komu stačí fotit a posílat pomocí mobilu fotky svým kamarádům, bude mít výběr výrazně jednodušší. Dokonce na takový telefon narazí už okolo 1500 korun v dotovaných nabídkách, jako je například Motorola V500. Dá se sehnat i multimediální telefon za korunu - například u Eurotelu SonyEricsson T610.

Pro posílání multimediálních zpráv MMS tyto telefony stačí. "Operátoři totiž stejně nepodporují přenos větších obrázků, takže megapixelové fotky přesMMSstejně přijdou automaticky zmenšené," vysvětloval Vojtěch Foukal z Nokie při představování prvního telefonu s megapixelovým fotoaparátem v Česku. K jeho Nokii 7610 zatím přibyl v nabídkách operátorů jen jediný telefon podobných parametrů, a to Siemens S65.

Do konce roku by se měla objevit na pultech Motorola MPx220 a Samsung P730, ale hlavní nápor telefonů s lepšími fotoaparáty má přijít až na jaře příštího roku. "Přelomová bude co do kvality polovina příštího roku, kdy jsou ohlášeny telefony s rozlišením dva miliony bodů a telefon s optickým zoomem," říká Petr Šindler z Oskara.

Nokia některé své zbraně na poli telefonů s lepšími fotoaparáty už představila - modely 3230 a 7710 mají dorazit v prvním čtvrtletí. Předběžná cena je zatím na hranici třinácti a dvaceti tisíc korun. Svoje modely s megapixelovým fotoaparátem pro příští rok už montuje i německý Siemens, převážně v řadě 65. Tam má i dva stylové fotopřístroje - véčko a telefon rozevírající se do kříže. Motorola k chytrému MPx220 přidá na jaře ještě véčko V635. "Všichni se příští rok zaměří na zlepšení výsledné kvality fotografie," slibuje Radek Vychytil z Motoroly. Vyšší kvalita neznamená nic jiného než dostat do mobilu více (uvažuje se až o třech) megapixelů a lepší objektivy. Teď se výrobci mobilních telefonů dohadují s dodavateli objektivů na velikosti a ceně.

Jak s telefonem fotit

O nepovedené snímky nebudete mít s fotomobilem nouzi. Příliš velká prodleva mezi stisknutím spouště a expozicí obrazu má za následek to, že fotografovaný objekt z fotografie často uteče, odjede nebo odběhne. Nedostatek světla zase zapříčiní rozmazání obrazu. Všechny tyto vady však lze využít a udělat z nich přednost.

Foťte ze všech úhlů. Netradiční pohled i na zcela běžnou věc je tím pravým kořením, které upoutá oko diváka. Některé mobily disponují otočným displejem nebo objektivem. Využijte je, fotografujte z nadhledu nebo z žabí perspektivy.

Foťte všude. Mobil je nenápadný, má ho každý, a proto i pořizování fotografií je možné v místech, kde by vás to s normálním fotografickým přístrojem ani nenapadlo. Díky nenápadnosti lze s mobilem pořídit snímky osob při jejich přirozeném chování - ale i to musí mít rozumné meze!

Foťte zblízka. Na malém displeji mobilu vynikne pouze to, co je velké, případně v popředí snímku. Ohnisková vzdálenost není pro klasické portrétování příliš vhodná - odstup od fotografovaného objektu by měl být asi 1,5 metru.

Věnujte se detailům. Fotomobily jsou díky své konstrukci schopné snímat ostré obrázky i na poměrně velmi krátkou vzdálenost. Dá se toho využít k zachycení detailů, které mnohdy řeknou více než fotografie samotné akce. Čistota je půl fotky. Špinavá čočka objektivu způsobí na výsledné fotografii nežádoucí světelné efekty (odlesky, duhy). Někdy jsou na ní přímo patrné v podobě černých teček a jiných obrazců.

Nenechte se neúspěchy odradit. Výhodou digitální fotografie je fakt, že ji můžete kdykoliv smazat.

Kolik stojí multimediální svět

Kolik stojí poslání MMS (multimediální zprávy, fotografie)

Eurotel

- tarif 9,28 Kč

- Go 9,50 Kč - v předplaceném balíčku od 6,40 do 7,80 Kč

T-Mobile

- tarif 9,76

- Twist 10,- Kč - v akci od 31. 11. 2004 2,38

Oskar

- tarif Oskarta 11,31

- v předplaceném balíčku od 3,57 do 7,14 Kč

Nejlepší foťáky mezi mobily

(v oficiálním prodeji v ČR, s rozlišením nad 1 milion bodů)

Sony Ericsson S700 - prodejní cena přes 20 tisíc

Siemens S65 - dotovaná cena od 2 500 do 5 600 Kč - prodejní od 10 do 11 tisíc

Nokia 7610 - dotovaná od 10 do 13 tisíc - prodejní zhruba 17 tisíc Kč

