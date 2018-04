Jak se draží licence pro provoz UMTS aneb pohled do zákulisí

V Německu se včera, v pondělí 31. července 2000, rozpoutala bitva o licence na provoz mobilních sítí třetí generace UMTS. Přesněji, započala aukce, ve které se draží pásma pro provoz UMTS. Sedm firem a konsorcií se pokusí uspět a získat pro sebe možnost podnikat v Německu v této oblasti, do které je i přes nemalé zpochybňování vkládána budoucnost telekomunikací.

Ostrý dohled

Snaha o maximální korektnost aukce se projevuje i pečlivým střežením úředníků, jež aukci vedou. V době před zahájením aukce a během jejího konání se nesmí nikam hnout bez osobního dohledu. Z tohoto vysokého stupně utajení lze vyčíst váhu, kterou aukci přikládá německá vláda i telekomunikační firmy. Vláda v ní vidí možnost přísunu 30 miliard eur do státní pokladny, pro operátory je zase licence důležitá pro budoucí prosazení se na trhu.

Ovšem nejen vládní úředníci, ale také zástupci licitujících firem, jsou pečlivě udržováni v separaci jeden od druhého, stejně jako od médií, která aukci věnují velkou pozornost. Mělo by se tím zamezit nepříjemným komplikacím, jaké se objevily nedávno například v Dánsku, kde se firmy během aukce navzájem obviňovali z nečistého dohadování se o ceně. Dánská aukce nakonec skončila sotva třetinovým ziskem z prodeje licencí, než bylo předpokládáno, a nad její regulérností stále visí otazník.

Zvláštním paradoxem je zákaz používání mobilních telefonů v průběhu aukce, aby se zamezilo firmám ve vzájemném ovlivňovaní nebo předběžném domlouvání na zvýšení ceny. Boj o licence na provoz mobilních sítí se tak odehrává bez mobilních telefonů, o kterých je v tu chvíli rozhodováno.

Jak aukce probíhá

Aukce se účastní maximálně čtyři zástupci každého z licitátorů, kteří jsou uzavřeni ve své izolované místnosti. Jsou tak odděleni od zástupců ostatních firem či konsorcií. Přihazování se provádí pomocí zabezpečené telefonní linky a počítače. Tak je udržován kontakt s dražitelem.

Zástupci mohou mluvit se svou firmou, ale s nikým jiným, a to po dobu čtyřiceti minut během každého z kol aukce. Výběr zástupců přitom závisí zcela na volbě firmy. Může jít o zkušené obchodníky, kteří se v aukcích vyznají, nebo třeba o profesionální psychology, kteří dokáží odhadnout reakce "soupeřů" a podle toho přihazovat.

Před zahájením aukce byli všichni z účastníků proškoleni v technických záležitostech dražby, aby při ostrém startu nedošlo k žádným problémům. V průběhu přihazování jsou zástupci firem pod dozorem zástupců regulačního úřadu, takže svou místnost nemohou opustit bez dozoru. Kdyby tak probíhaly i tendery na licence, bylo by po pochybnostech o jejich korektnosti. Bohužel, v případě tenderu lze takovouto "seanci" uspořádat jen těžko.

Odhady na dobu trvání aukce se liší, ale lze předpokládat, že se může protáhnout až na několik týdnů. Po prvním dni se však zdá, že by mohlo být po všem již během týdne, neboť silní účastníci aukce si už dokázali vybudovat respekt a zdá se, že se bude pouze rozhodovat o ceně licencí pro ně.

Kolik peněž z aukce vláda získá

Ministr financí Hans Eichel do svých rozpočtových plánů započetl předpokládaných 20 miliard marek, ale nezávislé odhady se většinou pohybují výrazně výše. Někteří hovoří až o 45 miliardách marek, které by dokázaly pokrýt schodek rozpočtu a dostat tak letošní bilanci státní pokladny do kladných čísel.

Telekomunikační analytici se vesměs drží odhadů mezi 20 až 40 miliardami marek.

Co se draží

Účastníci aukce licitují o 12 bloků pásem, (2x5 Mhz nebo 2x10 Mhz). Pro získání licence potřebuje operátor získat alespoň dvě z dvanácti pásem, ale maximum získaných bloků jsou tři. Z průběhu prvního dne lze soudit, že se v Německu dočkají spíše čtyř licencí než šesti, neboť všichni silní účastníci aukce se snaží získat maximální počet tří bloků pásem.

Minimální cena za jeden blok je 100 miliónů marek. Licitátoři musí v každém kole přihodit, pokud chtějí zůstat ve hře o licenci.

Kdo se o licence uchází

Aukce se účastní tyto firmy: pět již zavedených německých operátorů mobilních sítí - Deutsche Telekom AG, Mannesmann Mobilfunk, E-Plus-Hutchison, Viag Interkom and MobilCom. Kromě nich v aukci licitují ještě Group 3G (konsorcium spojující finskou Soneru a španělskou Telefonicu) a Swisscom, za nímž stojí firma Debitel.