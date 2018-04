Jak se budou letos prodávat mobily v ČR

Zatímco většina výrobců mobilních telefonů tvrdí, že celosvětový prodej letos půjde nahoru, v České republice takový vývoj nikdo neočekává. Trh je nasycen, operátoři budou mít stále těžší pozici. Prodejci mobilů na tom ovšem nebudou o mnoho lépe. Oživení, které mají podle Nokie, Motoroly nebo Siemensu přinést telefony s novými technologiemi a funkcemi, do naší země dorazí nejspíš až o rok později. Představu, že se v druhé polovině roku čeští uživatelé vrhnou na přístroje s barevnými displeji a podporou MMS zpráv, kazí cena těchto mobilů. Telefony za patnáct a víc tisíc se v České republice zkrátka neprodávají snadno. Co tedy čeká distributory mobilních telefonů a český trh vůbec?

Budoucnost je jasná, ale kdy přijde



Mezi lidmi se nyní pohybuje přes sedm milionů aktivních SIM karet všech operátorů. Odhady odborníků v ČR mluví o tom, že alespoň 300-600 tisíc uživatelů může mít více než jednu SIM kartu. Podle MF Dnes zkušenosti ze zahraničí napovídají, že by mohlo jít i o 20-25% z celkového počtu aktivních SIM karet. V případě České republiky by to znamenalo cca 1 500 000 uživatelů využívajících služeb více než jedné sítě GSM. Ale i když počítáme s tím, že mnoho uživatelů vlastní více než jednu kartu, trh je do značné míry nasycen. Nových zájemců o mobil stále ubývá - ti, kdo ho ještě nemají, ho dost možná nechtějí nebo si ho nemohou dovolit. Podle Jiřího Jirouta z distribuční společnosti Gratex se prodej telefonů od operátorů soustředí na předplacené karty: „Letos se již rozhodně nedají očekávat miliony nových aktivací za rok, jako reálný se jeví počet do sta tisíc nových smluv u všech operátorů. Ti jsou si pochopitelně vědomi úrovně penetrace mobilů v této zemi, tedy musí svou pozornost zaměřit na děti a starší lidi, z čehož logicky vyplývá nabídka velmi jednoduchých a laciných přístrojů v předplacených sadách.“

Stále větší poměr prodeje mobilů budou tvořit nákupy lidí, kteří chtějí nahradit svůj starý model nějakým novým. To s sebou přináší možnost pro distributory prodat více samostatných přístrojů, bez aktivace a tedy bez spolupráce s operátorem. Problémem je, že mobilním telefonům napomohly v rozmachu především dotované ceny, nabízené právě operátory. Lidé, kteří si před dvěma či třemi lety za pět set korun pořídili manažerský telefon, budou nemile překvapeni tím, že za podobný moderní model budou muset nyní zaplatit třicetkrát tolik. Řešením pro ně může být prodloužení smlouvy na další roky, za které jim operátor nabídne další dotovaný telefon.

Ovšem v případě, že se najde více lidí, kupujících si nový telefon, znamená to také více použitých telefonů v bazarech. Kromě toho mnozí z těch, kteří si pořídí nový telefon, svůj starý prodají nebo ho předají svému dítěti nebo rodiči. Tím se opět o něco zužuje skupina potenciálních zájemců o levné předplacené sady, které jsou hlavním prodejním artiklem a i nadále jím budou.

Přijdou změny, které každý nepřežije



Ani předseda představenstva jednoho z největších českýho distributorů GSM Partner,a.s./Avenir Telecom Group Kamil Vacek nevěří, že by se slibované oživení světového prodeje mobilních telefonů týkalo České republiky: „Očekávám pokles trhu o několik desítek procent. Impulsem pro jeho růst by se měla stát technologická výměna za novou generaci GPRS telefonů s barevnými displeji, která by však měla v masové míře začít až na jaře roku 2003.“ Vacek zároveň předpokládá, že změny v poptávce přeformují český trh. Budoucnost podle něj mají ve svých rukou velcí distributoři a malé specializované prodejny s osobním přístupem, prodávající nejen aktivace a přístroje od operátorů, ale i samotné telefony a příslušenství. Proto také tvrdí, že z trhu vymizí především středně velcí distributoři a subdistributoři.

Stejně hovoří i Jirout: „Celkově pro tento a následující roky předpokládám postupné utlumení prodeje nových aktivací, a naopak prudký růst prodeje ve třídě příslušenství pro stávající přístroje a prodej telefonů nových, nahrazujících již vysloužilé mobily.“

Na nové technologie si většina počká



Výrobci mobilních telefonů slibují, že oživení prodeje přijde v druhé polovině tohoto roku, kdy by se měla světová ekonomika vzpamatovat ze současného propadu. Kromě oživení ekonomiky je však nezbytný také dostatečný výběr nových přístrojů vyhovujících všem zákazníkům. Moderní telefony s barevnými displeji sice mnohé uživatele přitahují, ale cena a zatím zbytečné technologie je naopak odrazují. Třeba komunikátor s fotoaparátem a podporou multimediálních zpráv Nokia 7650 je pro používání v sítích, které nepodporují přenos MMS, zbytečným luxusem. Navíc cena přes 20 tisíc korun rozhodně nezajistí masovou oblibu tohoto modelu. Barevný displej se musí stát běžným na telefonech levnějších (mezi pěti až osmi tisíci), podobně jako je tomu v Japonsku. To však můžeme očekávat nejdříve v příštím roce, který teprve přinese větší rozšíření přístrojů podporujících moderní služby.

V České republice bude proto rok 2002 velkou zkouškou pro všechny články řetězu živícího se prodejem mobilů - výrobce, operátory, distributory i prodejce. Ve výlohách nás stále více bude lákat nejrůznější příslušenství a možná není daleko doba, kdy se výrazně rozšíří obliba bazarů přijímajících vysloužilé mobily jako protihodnotu při prodeji nového (u aut je takový prodej již běžný). Na trhu nastane boj mezi novými jednoduchými telefony a staršími použitými, ovšem stále dostačujícícmi modely - oboje bude levné.

Mezi českými obchodníky s mobily se nejspíš brzy stane zakázaným přísloví „nikdy není tak zle, aby nemohlo být hůř“.