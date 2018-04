Jak se bude nakonec prodávat Telecom, a kdy?

PRAHA - Mezirezortní komise pro privatizaci Telecomu na svém dnešním jednání rozhodla doporučit vládě prodej 51procentního státního podílu v této firmě přes kapitálové trhy.

ČTK to sdělila mluvčí Fondu národního majetku Petra Krainová. "Komise se na základě zhodnocení všech předložených možností a po zvážení doporučení poradce rozhodla doporučit vládě prodej prostřednictvím kapitálových trhů," uvedla Krainová.

Vláda by měla o způsobu prodeje Telecomu podle dosavadního harmonogramu rozhodnout v listopadu, ministři však nemají shodný názor. Ve hře je přitom přímý prodej jednomu investorovi, nabídka akcií na kapitálovém trhu nebo kombinace obou variant.

Zdroj z vlády však dnes agentuře Reuters řekl, že konečné rozhodnutí o způsobu prodeje se možná odloží z listopadu na počátek roku 2005, dokud vláda z předběžných nabídek nezjistí,

kolik by mohl vynést přímý prodej oproti umístění na burze. "Navrhuje se nechat předložit nabídky, zjistit, zda z nich plyne nějaká prémie a rozhodnout někdy v polovině ledna," řekl zdroj.

PRAHA - Česká vláda možná odloží rozhodnutí o způsobu prodeje státního podílu v Českém Telecomu z listopadu na počátek příštího roku. Mezitím si bude chtít zmapovat, kolik jsou strategičtí investoři ochotni za 51 procent akcií Telecomu zaplatit a zda nebude lepší prodat akcie na burze, řekly dnes agentuře Reuters informované zdroje.

Vládní komise pro privatizaci Telecomu se má dnes sejít a doporučit vládě další postup. Poradenské banky CSFB a Česká spořitelna navrhly, aby vláda požádala strategické investory o předběžné nabídky na prodávaný podíl. Komise by však mohla doporučit i přípravu na prodej akcií drobným investorům.

Zdroj z vlády agentuře Reuters řekl, že konečné rozhodnutí o způsobu prodeje se možná odloží, dokud vláda z předběžných nabídek nezjistí, kolik by mohl vynést přímý prodej oproti umístění na burze. "Navrhuje se nechat předložit nabídky, zjistit, zda z nich plyne nějaká prémie a pak rozhodnout někdy v polovině ledna," řekl zdroj.

Vláda by měla o způsobu prodeje Telecomu podle dosavadního harmonogramu rozhodnout v listopadu, ministři však nemají shodný názor. Ve hře je přímý prodej jednomu investorovi, nabídka akcií na kapitálovém trhu nebo kombinace obou variant. Zatímco místopředseda vlády pro ekonomiku Martin Jahn je pro prodej na kapitálovém trhu, ministr informatiky Vladimír Mlynář prosazuje prodej skupině telekomunikačních firem a finančních investorů.

Poslední slovo tak může mít premiér Stanislav Gross, kterému by se líbil prodej na burze v případě, že výnos z něj by nebyl výrazně nižší než z přímého prodeje. Výnos z prodeje by se měl podle ekonomů pohybovat mezi 50 a 65 miliardami Kč. Vláda již s těmito penězi počítá v rozpočtu na příští rok.

PRAHA - Český Telecom zvýšil podle odhadu analytiků od ledna do září konsolidovaný čistý zisk o 26 procent zhruba na 4,67 miliardy korun. Tržby by měly vzrůst přibližně o 25 procent na 46,8 miliardy. Nárůst byl způsoben zejména tím, že Telecom dokoupil zbylý 49procentní podíl v mobilním operátorovi Eurotel a zahrnul celé jeho výsledky do svého hospodaření. Podle analytika Patria Finance Tomáše Gaťka by při porovnání letošních čísel s loňskými klesly výnosy po úplném zahrnutí výsledků Eurotelu o čtyři procenta.

Výnosy z pevných linek, které tvoří kolem 55 procent celkových konsolidovaných výnosů, pokračovaly podle ekonomů v poklesu kvůli nižšímu zájmu o služby. Ten je způsoben letošním zvýšením DPH z pěti na 19 procent i konkurencí ostatních, zejména mobilních operátorů. Příjmy z pevné sítě klesly zhruba o šest procent.

Většímu propadu výnosů podle analytika společnosti Cyrrus Petra Bártka zabránil rozvoj vysokorychlostního připojení k internetu přes ADSL, ale i pětinový růst příjmů z propojení.

Nejrychleji rostoucí částí výnosů mobilních operátorů byly podle Konráda Svěceného z České spořitelny příjmy z datových služeb, jako je posílání SMS či MMS a připojení k internetu. Ty rostly zhruba o pětinu a vyrovnávaly dopad poklesu hovorného a propojovacích poplatků.

Průměr odhadů výsledků Českého Telecomu dle IAS (mld. Kč)

1-9/2003 1-9/2004

tržby 37,519 46,8

EBITDA 18,243 22,4

čistý zisk 3,7 4,67

PRAHA - Český Telecom a jeho dceřiná firma Eurotel budou mít společnou mediální agenturu MediaEdge:CIA. Firma, která dosud zajišťovala nákup reklamního prostoru v médiích jen pro Telecom, zvítězila ve výběru před firmou Starcom, která služby zajišťovala pro Eurotel, řekl ČTK mluvčí Telecomu Vladan Crha.

"Cílem výběrového řízení bylo získat pouze jednoho partnera, který by dostatečně efektivním způsobem zastřešil nákup médií jak pro Telecom, tak pro Eurotel," uvedla vedoucí komunikace Českého Telecomu Pavla Činátlová. Podle ní rozhodovala zejména efektivita poskytovaných služeb, cenové podmínky a profesionalita uchazečů.

Smlouva mezi firmami by měla být uzavřena v listopadu 2004 a spolupráce začne od začátku příštího roku. MediaEdge bude pro obě firmy zajišťovat poradenství, analýzy, plánování a nakupování reklamního prostoru v médiích.

Mateřský Český Telecom ročně vynakládá na reklamu a propagaci kolem 200 milionů korun. Eurotel, který si v současnosti vybírá i novou reklamní agenturu, svůj rozpočet v této oblasti

nezveřejňuje.