Jak se bránit zlodějům, než bude nezměnitelné IMEI?

Za uplynulé tři týdny se celostátní deníky (např.MFD, LN) i některé rozhlasové stanice několikrát věnovaly kradeným mobilním telefonům. Jejich zájem přitom pramení ze skutečnosti, že od poloviny letošního roku by se na trhu měly objevovat i mobily s neměnitelným číslem IMEI, které je identifikačním znakem každého mobilu. Tím vzroste význam blokování telefonů operátory a také veřejného seznamu kradených a blokovaných telefonů, tzv. blacklistu. Největší veřejný tuzemský blacklist provozuje ve spolupráci s Eurotelem Mobil.cz a nabízí také možnost zadat si do databáze mobil, který zatím není ukraden. Již tím hážete zlodějům pod nohy první pomyslný klacek.

Zatím pouze Eurotel nabízí blokování ukradených mobilních telefonů. Paegas i Oskar dosud vždy dokázali najít dost důvodů, proč je blokování mobilů zbytečnou komplikací na jejich cestě za větším počtem zákazníků. Proto se také dosud k našemu blacklistu nemohli přidat, protože nemají žádná data, která by do seznamu mohli dodat.

Hlavním důvodem, proč prý Paegas ani Oskar mobily neblokují, je možnost změnit jeho IMEI. Mají samozřejmě pravdu v tom, že toto číslo opravdu dnes dokáží změnit v desítkách obchůdků s mobilními telefony. Na druhou stranu, změna IMEI přijde zájemce na několik stokorun a o ně vyšší cenu pak požaduje za své „zboží“. Pokud prodává dál telefon s původním IMEI (pravděpodobně tedy levněji) otevírá se šance pro blacklist na Mobil.cz.

Pokud totiž zapíšete svůj mobil do blacklistu již dnes, stačí ve chvíli jeho ztráty nebo krádeže přesunout aparát z rubriky „registrovaný“ do rubriky „ukradený“. Samozřejmě můžete telefon registrovat, až když o něj přijdete, ale to přeci jen trvá déle než zavolat třeba kolegovi z práce, sdělit mu své heslo a požádat je o přesun telefonu mezi kradené. Navíc zdaleka ne každý má IMEI mobilu někde poznamenané a po jeho ztrátě již ani není schopen toto číslo zadat.

Každý bazarista či zastavárník tak bude rovnou vědět, zda má telefon odmítnout jako ukradený, nebo že u něj musí nechat změnit IMEI, což zvýší jeho náklady, tím pádem i prodejní cenu přístroje. Pokud zároveň budou zákazníci požadovat možnost kontroly čísla vybraného mobilu v blacklistu přímo na prodejně, případně si ji udělají sami před nákupem, vznikne postupně jistý na tlak na prodejce zboží z druhé ruky, aby prodávali jen mobily se změněným IMEI. Zloději zároveň budou vědět, že mobilní telefon již není tak výhodným artiklem jako dosud. Ve chvíli, kdy na trhu začne stoupat počet telefonů s pevným identifikačním číslem a zároveň veřejnost bude využívat možnosti blacklistu, zlaté časy zlodějů a překupníků skončí. Zejména pokud operátoři dokáží vymyslet způsob, jak blokovat i předplacené telefony. Těžko si pak někdo koupí mobil, o kterém bude vědět, že je mu k ničemu.

To, že budou kradené mobily blokovat všichni operátoři, však nestačí. Co by totiž bylo platné zablokování telefonu proti použití v síti Oskara, když by mohl vesele fungovat v těch ostatních? Aby blokování bylo opravdu účinné, Eurotel, Paegas i Oskar si budou muset denně vyměňovat údaje ze svých databází a blokovat i telefony nahlášené ostatními operátory.

Pevné číslo IMEI, kterým mají být vybaveny mobilní telefony od poloviny letošního roku, bude jistě nějakou dobu představovat pro zloděje zásadní překážku. Zatím nemáme žádné informace o tom, jak bude nové IMEI zajištěno, a proto nemůžeme vyloučit, že se po nějaké době možnost jeho změny někde objeví. Ovšem pak bude ještě poměrně dlouhou dobu změna IMEI drahá, protože ji bude schopno provést jen několik lidí, kteří nebudou mít zájem, aby se jejich dovednost dále šířila. A pokud by se přesto někdy začalo IMEI měnit tak snadno, jako je tomu dnes, kdy jen výjimečně narazíte na mobil, jehož číslo by neuměli změnit nejpozději ve druhém krámku, budou muset opět výrobci prokázat své schopnosti.

Než však Paegas a Oskar splní své veřejné sliby, že budou blokovat ukradené telefony a ještě letos budou spolupracovat s blacklistem na Mobil.cz, můžete zlodějům situaci alespoň zkomplikovat. Zadejte si již dnes IMEI svého telefonu do našeho blacklistu, ve kterém je již přes 5000 záznamů. Zatím je to jediná celorepubliková aktivita proti zlodějům. Podílí se na ní Eurotel, který denně aktualizuje data, a čtenáři Mobil.cz. Proč byste se nepřidali i vy?

Doplněno: V článku jsme původně mylně uvedli, že Eurotel blokuje jen telefony tarifních zákazníků. Eurotel však blokuje i telefony Go. Za chybu se omlouváme.