Jak s PalmPilotem na Parkera aneb Kam nemůže Archie, nastrčí Pilota

OBECNÉ VYUŽITÍ:

UPOZORNĚNÍ:

CO K TOMU POTŘEBUJETE?

PalmPilota Pro s podporou TCP/IP protokolu

Náš Mobil Pilot Internet pack z něj si natáhněte do PalmPilota program PalmTelnet

modem a přistup na Internet

správně nastavené parametry TCP/IP protokolu a modemu

CO JE NAŠIM CÍLEM?

TAK A JDEME NA TO

Spusťte program PalmTelnet



Z menu Options vyberte položku Network



Do okna Network options zadejte za popisku Host:

parker.vslib.cz



Do okna Network options zadejte za popisku Port:

23 (zpravidla)



Potvrdte OK



Z menu Options vyberte položku Terminal



Nezafajfkujte Local echo

Nastavte Return na LF

Nastavte Screen width na 64

Potvrdte OK



Klikněte na ikonu Aplication vlevo od plochy Graffiti. Ukažte na aplikaci Prefs



V pravém horním rohu vyberte z menu položku Network



Po zobrazení okna Netvork ukažte tužkou na tlačítko Connect

Dojde k vytočení telefonního čísla a spojení s providerem



Spusťte aplikaci PalmTelnet



V levém dolním rohu aplikace PalmTelnet ukažte tužkou na On



PalmTelnet se pokusí spojit se serverem parker.vslib.cz (chvíli to trvá)



Pokud se spojí, objeví se uvítací okno IRIX System V.4 (obelix)



Zobrazí se prompt login:

a vy zadejte slovo parker a potvrďte Entrem (ShortCut)



Zobrazí se hlavní menu:



Pomoc Hledej Zasli vysledky Stav databaze Anglicky/English Konec ->



Za šipku napište číslo 2 (zvolení volby Hledej) a potvrďte Entrem (ShortCut)



Zobrazí se parametry pro zadání hledaného řetězce



Substring/ Wildcards/ Egrep [S/W/E]



Znovu potvrďte Entrem (ShortCut), kurzor se posune na nový řádek, aby šlo vidět, co zadáváte.



Napište písmeno s (zvolení volby Substring) a potrvrďte Entrem (ShortCut)



Teď za popisku Hledej: napište hledaný řetězec:

dat-3012.zip a potrvrďte Entrem (ShortCut)



To, co to teď nastane, toho se nelekněte. Nosáč Parker sestaví seznam s odkazů, kde našel soubor dat-3112.zip a umístí si je k sobě do dočasného souboru, jehož obsah Vám na displeji vylistuje. Pokud je seznam delší, PalmTelnet jej bez zastavení vypíše celý.

Výpis se ukončí značkou (EOF): konec souboru.



Za značkou konec souboru (EOF): zadejte Enter (ShortCut)



Jak dostat soubor se seznamem nalezených odkazů do Pilota?



Zobrazí se opět hlavní menu:



Pomoc Hledej Zasli vysledky Stav databaze Anglicky/English Konec ->



Za šipku napište číslo 3 (zvolení volby Zasli) a potvrďte Entrem (ShortCut)



Znovu potvrďte Entrem (ShortCut), kurzor se posune na nový řádek, aby šlo vidět, co zadáváte.



Nyní zadejte svou E-mail adresu, na kterou Vám bude zaslán seznam odkazů, které Nosáč Parker našel a potvrďte Entrem (ShortCut)

Zobrazí se hlášení Posílám poštu



Opět se zobrazí hlavní menu:



Pomoc Hledej Zasli vysledky Stav databaze Anglicky/English Konec ->



Za šipku zadejte číslo 6 (zvolení volby Konec) nebo 2 pro další hledání a potvrďte Entrem (ShortCut)

Nosáč Parker poděkuje za použití



Přes ikonu Aplication spusťte Prefs, zobrazte menu Network a ukažte tužkou na tlačítko Disconnect



Provede se Disconnect (odpojení od Internetu).

Jak by mohl nadpis napovídat, mohli by si někteří z Vás myslet, že budu psát o souboji dvou gigantických výrobců psacích potřeb. I kdepak, článek je o něčem zcela jiném.To, že Mobil server připravil pro uživatelé Pilotů/PalmPiotů Mobil Pilot Internet pack už asi víte. Součástí tohoto balíku SW je také PalmTelnet.Protože mi někteří uživatelé psali, že neví o co jde a že ani netuší, jak tento program mohou prakticky využít, rozhodl jsem se, že jim, i Vám ostatním, ukážu jeden z možných způsobů využití tohoto programu.PalmTelnet, stejně jako jemu podobné programy, slouží pro tzv. "Dálkové ovládání počítače". Velmi jednoduše řečeno: Telnetu zadáte název serveru v síti Internet, po následném připojení k němu zadáte přístupové jméno a heslo a pak jej můžete ovládat, jako byste u tohoto počítače seděli, nebo můžete využívat služeb, které Vám nabídne.U nás existuje jeden server, o kterém se dnes už málo ví v té podobě, jak Vám ho chci představit já. Jmenuje se. Zvláštní jméno že? Ale nosí je právem. Umí totiž na českých FTP serverech "vyčenichat" jakýkoliv soubor, který mu zadáte. Pochopitelně pokud existuje. Jde v podstatě o českou náhradu známé služby Archie na Internetu.Je nutno podotknout, že mnoho Internetovských počítačů s operačním systémem na bázi UNIXu umožňuje, aby se na něj pomocí Telnetu připojili jeho uživatelé z jiného serveru. S rozvojem Hackerství však administrátoři těchto serverů tuto funkci vypínají a přístup na server přes Telnet má pouze pár vyvolených."Á, tuto službu znám z webovských stránek." Takto mohou někteří z Vás reagovat a mají pravdu. Já Vám chci tuto službu přiblížit z jiného pohledu, s využitím programu PalmTelnet a přímo přes UNIX.Zkusímepro program McAfee Viruscan s názvemKdyž se po chvíli přihlásite a stáhnete si maily, budou mezi nimi i maily s odesilatelem NoseyParker, obsahující seznam odkazů.Na tyto FTP servery se pak můžete pomocí FTP klienta "napíchnout" a soubor si ztáhnout.