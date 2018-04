Jak rozumíme mobilům?

Zbytečně složité

Dosud nebyl vypracován žádný průzkum „mobilní gramotnosti“, ale zcela určitě je u nás znatelně vyšší než gramotnost počítačová. Ta se v průměru pohybuje okolo 30 % ve skupině obyvatel ve věku 18 až 60 let. Na rozdíl od počítače je mobil pouze tak složitý, jak si to jeho majitel žádá. Pokud si před koupí ujasníte, co doopravdy využijete, vyhnete se zbytečnému studování pro vás nedůležitých funkcí. Jenže ani pečlivý výběr dnes nezaručuje, že dostaneme pouze to, co potřebujeme a chceme. Rozvoj technologií a klesající ceny znepříjemňují nenáročným uživatelům život. Podle zahraničních anket se ve více než třetině chytrých telefonů využívají pouze základní funkce, které bez problému zvládnou i lowendové telefony.









(Ne)užitečný manuál

Je návod tou nejméně zajímavou součástí balení? Většina z vás si to bude myslet i po přečtení následujících řádků. Ovšem pozor, návod pro sestavení skřínky není to samé co návod k mobilu. I pro zkušené uživatele je zásadní seznam základních parametrů a seznámení s konstrukcí. Kvůli špatnému postupu při otvírání krytu před prvním vložením SIM karty či baterie může dojít k nevratnému poškození mechanismu. A u čerstvě rozbaleného mobilu taková zkušenost zabolí. Důležitým krokem je i prostudování grafických ikon, které se zobrazují na hlavním displeji, grafika nemusí být na první pohled srozumitelná. Modré vlnky znamenají signál sítě 3G, vykřičník špatně nastavený datový profil a rybička zastupuje bluetooth, to všechno uživatelé často nevědí. Za nepochopením struktury nabídky nestojí ani tak neschopnost uživatele, jako zvyk na konkrétní značku. Při prvním seznámení s telefonem jiného výrobce objevíte v (dobrém!) návodu alternativy ovládání, které pouhým „ohmatáním“ menu neodhalíte.





Stačí hledat

Manuál u telefonu z bazaru většinou nenajdete, ale i některé e-shopy prodávající zboží z šedého dovozu nepovažují český manuál za samozřejmost. V takovém případě najdete vše potřebné na internetu. Manuál ve formátu PDF se v drtivé většině případů nachází na oficiálních stránkách výrobce, finská Nokia často nabízí jako webový bonus interaktivní návod a článek s tipy a triky. Kde najdete návody k opravdovým mobilním vykopávkám? Řešením jsou české stránky http://softwaremobil.idnes.cz/ a http://manualy.stanis.info/, najdete na nich téměř devět set manuálů.









Kdo s koho: dítě vs. senior?

Děti a senioři jsou zajímavé skupiny uživatelů, které svým způsobem patří mezi nejnáročnější. Telefony musí být přizpůsobené jejich věku a schopnostem. Vyhovět jejich požadavkům chce hodně firem, je to skvělá skulina na trhu. Předznamenáním tohoto trendu byl český stolní mobil-telefon Jablotron pro nejstarší uživatele, který sklidil úspěch nejen u nás. A z opačného konce jmenujme Teddyfone ve tvaru medvídka, ten je určen dětem ve věku 4 až 10 let.

Vydali jsme se do terénu a zjišťovali, jakými znalostmi mobilů nás děti nebo senioři překvapí. Byla to velice zajímavá zkušenost a výsledky jsou překvapující. Oslovili jsme více než sto šedesát dětí ve věku od 6 do 10 let a přes sto osmdesát seniorů ve věku 65 až 84 let. Z každé skupiny jsme vybrali sto zástupců. Občas zazněly opravdu nezapomenutelné odpovědi, které si pochopitelně nenecháme pro sebe. Tímto také děkujeme několika základním školám a domovům důchodců v Karlovarském, Ústeckém a Plzeňském kraji, které se průzkumu zúčastnily. Zde jsou naše výsledky.

Teddyfone vs. Jablotron

Lada (7): Méďa se mi líbí, protože je roztomilý. Dostala jsem ho od Ježíška. Nechci ho nějak měnit, akorát by mohli udělat ještě nějaké podobné zvíře, třeba pejska.

Mirek (81): Dostal jsem ho od syna, který ho objednal přes ten internet. Mám ten tmavý a na ciferník vidím i bez brýlí. Mohl by mít delší šňůru a taky by mohl být levnější.







Pobídka sociologům

Chování dětí a seniorů při používání mobilu může výrobcům hodně pomoct, stálo by za detailnější průzkum. Některé děti na prvním stupni základní školy umí s mobilem dřív, než se naučí pořádně číst a psát. Vyhovují jim jednoduché a zároveň veselé telefony. Starší uživatelé berou mobil často jako nutné zlo, které nahradilo pevnou linku. Na druhou stranu rozumí základním funkcím rozumí a umí je používat. Většina z nich dokáže po krátké instruktáži napsat SMS stejně jako vytočit libovolné číslo, což děti na začátku první třídy nezvládnou.

Ve výsledku vyhrávají s malým náskokem děti. Samozřejmě tady nejde o žádný závod. Tenhle malý průzkum jen ukázal „dřeň“ uživatelského chování a také dřeň funkcí, na které se výrobci telefonů musí zaměřovat. V případě prvních totiž rostou noví uživatelé (a kupující), v případě druhých se vlastně jedná také o rostoucí trh. Evropa stárne a i my si s jemňounkými dotykovými displeji nebudeme hrát věčně. Jednoho dne vezmeme zavděk mobilem, který má jen několik tlačítek. Zato pořádně velkých.











Průzkum - Děti x senioři

Jakou značku mobilu vlastní?





Nokia 74% Nokia 66% Samsung 12% Sony Ericsson 10% Sony Ericsson 7% Alcatel 7% Motorola 3% Motorola 7% Ericsson 3% Samsung 6% Teddymobil 1% Ericsson 2% Jablotron 2%



Nejzajímavější přístroj vzhledem k věku:

Lukáš (8): Sony Ericsson M600i – dostal po tatínkovi

Karel (71): Nokia N-Gage – vyhrál před lety v křížovkářské soutěži



Znalost pokročilejších technologií (dotazovali jsme se na znalost zkratek MMS, GPRS, 3G, UMTS, USB, MP3)



Znají 73% Znají 27% Částečně 20% Částečně 32% Neznají 5% Neznají 41% Vymýšlí si 2%



Nejzajímavější odpověď:

Zdeněk (8): Znám všechny. Taťka si dává „empétrojky“ na USB flash disk do auta.

Petra (70): To já znám už jenom zkratky jako VZP, KSČM a taky DD. Ale MMS mi něco říká.



Práce s telefonním seznamem (ukládání, vyhledávání)



Umí 63% Umí 64% Neumí 20% Neumí 36% Neví 17%





Nejzajímavější odpověď:

Martin (8): Umím, ale často si něco omylem smažu, takže si čísla mamky a táty pamatuji.

Anna (81): Asi ne. Mně stačí vědět, že moje dcera má telefonní číslo 3. A pak zmáčknu zelený telefonek.

Posílání a čtení SMS?

Umí 79% Umí 40% Neumí 21% Pouze čtení 11% Neumí 49%

Nejzajímavější odpověď:

Anetka (10): Umím, ale mladšímu bráškovi musím posílat jen smajlíky, protože neumí číst.

Blažej (84): Neumím a ani nechci umět. Když mi je syn čte, jsou to jen nabídky operátora.

Jaký by měl být můj mobil?

Hezký vzhled 77% Velký a čitelný displej 81% Multimédia 20% Jednoduché ovládání 13% Různé 3% Různé 6%



Nejzajímavější odpověď:



Klára (7): Měl by v sobě mít malovátka a taky umět hrát hodně nahlas.Josef (69): Bylo by milé, kdyby měl vždy kredit a nikdy se nevybila baterie.

Dokážete si představit život bez mobilu?



Ano 13% Ano 99% Ne 87% Ne 1%



Nejzajímavější odpověď:



Rozumí mobilům lépe než staří/mladí lidé?



Ano 83% Ano 3% Ne 5% Ne 90% Neví 12% Neví 7%



Nejzajímavější odpověď:



Šárka (9): Tak to nedokážu. A chci v něm mít ICQ, abych mohla psát kámoškám.Miloslava (74): Bez mobilu se na vesnici žilo a jak hezky.Tomáš (10): Určitě! Třeba s mobilem neumí ani moje mamka, a to je docela mladá.František (69): My už patříme do starýho železa. Je to na těch mladejch.

Co se vám na mobilu líbí, jak jste se k němu dostali a v čem by měl být lepší?