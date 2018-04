Jak rozpoznat tarif od Go karty

Proč vědět, jestli ten který konkrétní člověk má tarif nebo předplacenou kartu? V úvodu zmíněný příklad, všeobecně známý jako prozvánění, byl uveden spíše s nadsázkou. Praktickým důvodem, proč vědět více než dříve, jsou například čísla uvedená v různých typech inzerátů. Když si mladá, talentovaná a ambiciózní dívka přečte inzerát pod značkou - pas s sebou - že světoznámá divadelní společnost XY pořádá konkurz na místo tanečnic pro zahraniční turné, kde jako kontakt je uvedeno telefonní číslo uměleckého ředitele, z kterého se vyklube číslo anonymní předplacené karty, je nanejvýš pravděpodobné, že se na konkurz s největší pravděpodobností nedostaví.

Do konce roku 1998 měl každý účastník GSM provozu v České republice tarifní program. Ovšem právě na konci roku 1998 nabídli oba tehdejší operátoři vedle tarifních programů i předplacené karty. Majitelé tarifů sice nejsou nikde veřejně registrováni, ale minimálně operátor o nich ví většinu podstastných údajů. Naopak většina uživatelů pre-paidů je v České republice anonymní.

Anonymita majitelů předlacených karet není v zahraničí stejně samozřejmá jako u nás. Jsou země, kde je při aktivaci předplacené služby nutná registrace, stejně jako u tarifu. Uživatel se k ničemu nezavazuje, ale operátor ví, kdo využívá pod konkrétním číslem jeho službu. Tato situace platí například v sousedním Polsku a Německu. Jedním z důvodů, proč pre-paidy nejsou anonymní, je prevence kriminality. Operátor sice může částečně vystopovat i anonymního uživatele předplacené karty, ale registrovaný se hledá podstatně lépe.

Nezavrhujeme předplacené karty, ale jsou situace, kdy je dobré vědět, jestli je druhá strana prakticky nezjistitelná, či nikoliv. Existují sice případy, kdy i renomované společnosti používají nějaké předplacené služby, ale jejich počet není velký. Právě v případě Go karet společnosti Eurotel je mnoho zákazníků, kteří se za příslib bonusu na hovorném uvolili předat operátorovi své osobní údaje. S touto praxí je možné se setkat i jinde v zahraničí, kde jsou také předplacené karty primárně anonymní. Za předání osobních údajů obdrží zákazník při registraci například dvojnásobek startovního kreditu (Španělsko).

Rozdělení číselných řad společnosti Eurotel na předlacené karty Go a na tarifní zákazníky:

0602 1x xx xx až 0602 7x xx xx včetně = čísla tarifních programů

0606 7x xx xx až 0606 8x xx xx včetně = čísla tarifních programů

0724 xx xx xx = čísla tarifních programů

0602 8x xx xx až 0602 9x xx xx včetně = čísla předplacené služby Go

0606 1x xx xx až 0606 6x xx xx včetně = čísla předplacené služby Go

0606 9x xx xx = čísla předplacené služby Go

0607 1x xx xx až 0607 9x xx xx včetně = čísla předplacené služby Go

0723 xx xx xx = čísla předplacené služby Go

Přehled čísel není možné brát s absolutní přesností, jak je dobře známo, výjimka potvrzuje pravidlo. Je také nutné brát v potaz klienty, kteří si nejdříve pořídili předplacenou kartu a až později přešli na tarifní program, ale číslo jim zůstalo původní. Také v případě, že se uvolní číslo předplacené karty, je možné jej opětovně přidělit novému zákazníkovi s tarifním programem. Naopak není možné vzít uvolněné číslo z tarifu a přidělit jej předplacené kartě. Se všemi těmito připomínkami je nutné počítat.