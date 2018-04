Jak psát česky rychlé SMS?

Včera jsme vám přinesli návod, jak pomocí zažitých zkratek, takzvaného linga, ušetřit místo a čas při psaní anglických krátkých textových zpráv. Dnes se podíváme na způsoby, jak psát rychleji SMS v češtině, jaké zkratky můžete používat a jak vměstnat do 160 znaků, které omezují jednu textovku, co nejvíce informací. Samozřejmě, že nejpohodlnější a často nejlevnější je poslat SMS z internetu pomocí SMS bran, ale ne vždy je tato služba dostupná. Proto vám přinášíme několik možností, jak psát textové zprávy rychle a efektivně.

Zrychlení v psaní SMS přinesl vynález prediktivního vkládání textu (utváření slov pomocí nadefinovaného slovníku v telefonu), ovšem ne každý si na něj zvykl a ne každému slovník v mobilu plně vyhovuje. Pro rychlejší a kratší psaní vymýšlejí téměř všichni, kteří holdují krátkým zprávám, různé zkratky a náhrady za běžná slova či věty. Dokonce už existují webové stránky, které se psaním zkrácených SMS přímo zabývají. Textové zprávy ovládají dnešní komunikaci, a to i přesto, že samotné volání je často daleko pohodlnější, přímější a v některých případech i levnější. Jak tedy psát rychleji a efektivněji textové zprávy? Možností je celá řada - od jednoduchého vynechávání mezer přes zkratkovité psaní slov až po věty zkrácené do téměř nesrozumitelných tvarů.

1. Vynechání mezer

SMS lze psát zcela bez mezer za stálého střídání slov psaných velkými a malými písmeny nebo psaním velkého písmene vždy na začátku slova. Tento způsob psaní je celkem srozumitelný, i když podobnou zprávu vůbec neočekáváte.

TAKHLElzeNAPSATcelkemSROZUMITELNEdocelaDOSTtextu

AtakhleToTakyDocelaJde

2. Mezery po interpunkci

Nepsat mezery po čárkách a tečkách ve větě se stalo už téměř samozřejmostí. Mezery se nevynechávají ani po časových údajích.

mezery,ktere takto usetrime,aniz veta ztrati na smyslu,se docela hodi

30S 40MIN 20H 4D

3. Dny v týdnu a názvy měsíců

Dny v týdnu a měsíce v roce píšeme zkráceně velkými písmeny.

PO UT ST CT PA SO NE

LED UNO BRE DUB KVE CRV CRN SRP ZAR RIJ LIS PRO

4. Používání zkratek

protože = poe

jestli = IF

ahoj = HI, BYE

já = I

miluju te =MT

Taky te miluju = ILU2

Polib si! = FY!

Napis mi = WRM

tady = td

tam = tm

dekuji = THX, dik

prosim = pls

jsem = su, I´m

chci = cu

který = ky

ale = al

mmnt = moment

5. Použití anglických zkratek

O možnosti použití anglických zkratek jsme psali včera. Často je při psaní SMS nejvýhodnější kombinace českých a anglických zkratek.

BTW (by the way) = mimochodem

ETA5 (estimated time to arrival) = předpokládám že přijedu v pět

CU L8R (see you later) = uvidíme se později

RU OK? (Are you Okay?) = Jsi v pohodě?

:-)BDAY (happy birthday) = všechno nejlepší k narozeninám

GR8 (great) = skvělé

DNT B L8 (don’t be late) = přijď včas

XLNT (excellent) = perfektní

ASAP (as soon as possible) = co nejdříve to půjde

THX (thanks) = díky

NEtng 2 +? (Anything to add?) = Ještě něco?

Spk 2 U @ da pRT (speak to you at the party) = promluvíme si na večírku

6. Vynechávání samohlásek



U některých slov, zvláště delších, je možno vynechat samohlásky nebo je nahradit symbolem.

kdklv = kdekoliv

v Pze = v Praze

jkklv = jakkoliv

k-y = který

7. Zastoupení dvou a více znaků písmenem, číslicí nebo symbolem

X nahradí KS

vem Janu xobe = Vem Janu k sobě

taxory = tak sorry

xicht = ksicht

jaxe mas? = Jak se máš?

taxe nazlob = Tak se nezlob

musis mit xtra burty = Musíš mít extra buřty.

Q nahradí KV

do raqe = do rakve

qěten = květen

qítek = kvítek

qýčepu = k výčepu

sqely = skvělý

qolbam nejdu = K volbám nejdu

O5 nahradí OPĚT

Jakub tam o5 nebyl = Jakub tam opět nebyl

nebudu mu to tr5 = Nebudu mu to trpět





v nedeli dem na Pe3n = V neděli jdeme na Petřín

nic moc 1ní = Nic moc jednání.

medvěd = me2d

u dra me vysetrili = U doktora mě vyšetřili.

Možností, jak na mobilu zkracovat textové zprávy, je samozřejmě daleko víc. Ať už je to používání prediktivního vkládání textu, které nenabízejí všechny typy telefonů, nebo vkládání emotikonů (smajlíků). Nejen nás by zajímalo, jaké další zkratky do SMS píšete vy a jakých symbolů užíváte. SMS vládnou dnešnímu světu, tak proč si jejich psaní nezjednodušit?