Jak probíhalo přečíslování - zprávy minutu po minutě

17:10 - Problémy rádia Impuls byly podle techniků Contactelu způsobeny špatným nastavením na pobočkové ústředně tohoto rádia. Technik Impulsu prý nebyl ve večerních hodinách dostupný a ani nekontaktoval zodpovědné pracovníky Contactelu. Infolinky Contactelu jsou již v provozu s výjimkou infolinky pro službu Raz-Dva.

13:55 - Contactel má s přečíslováním své sítě zřejmě nějaké problémy. Kolegové z rádia Impuls, kteří jsou přes tuto společnost připojeni, nás informovali o tom, že se k nim nedá dovolat. Nedostupná je také Hotline Contactelu, která při vytočení čísla oddělení péče o zákazníka hlásí, že volané číslo neexistuje. Při pokusu dovolat se do rádia Impuls z mobilních sítí uslyšíte hlášku, že volaný účastník je dočasně nedostupný. Vyjádření Contactelu k celé záležitosti se nám dosud nepodařilo zajistit, tisková mluvčí není k sehnání ani na svém mobilním telefonu. I přesto nemají velké podniky podle ČTK výraznější problémy s přečíslováním (celá zpráva).

11:59 - Mobilní operátoři ráno po přečíslování zaznamenali zvýšený provoz

11:47 - Eurotel vydal tiskovou zprávu, v níž informuje o tom, jak dopadlo přečíslování v jeho mobilní síti a uvádí také detaily týkající se tísňových volání. Přečíst si ji můžete zde.

10:25 - Český Telecom by měl dnes přibližně ve 12:00 oznámit výsledky celorepublikového přečíslování veřejné telekomunikační sítě. Informovala o tom ČTK.

10:22 - Přes síť Eurotelu prošlo v době přečíslování podle našich údajů téměř 2200 tísňových volání. Oproti normálu je to více než čtyřnásobek.

5:19 - Eurotel úspěšně ukončil poskytování záložního tísňového řešení po dobu přečíslování pevných telefonních linek a přepojil všechny tísňové linky přes standardní řešení sítě Českého Telecomu. Poslední hovor byl přepojen v 5.15 minut. Mobil.cz o tom informoval Zdeněk Bílek z Eurotelu, hlavní koordinátor projektu přečíslování pevných linek a záložního řešení směrování tísňových hovorů. Přečíslování končí, nyní už jen technici společností budou sledovat a hledat chybičky ve svých sítích, které se vyrojily či vyrojí v souvislosti s přečíslováním.

4:52 - Technikům Oskara se před několika minutami podařilo přesměrovat tísňová volání svých zákazníků zpět do sítě Českého Telecomu a tuto operaci zahajuje se zhruba dvacetiminutovým zpožděním i Eurotel.

4:44 - Oskar má již zhruba čtvrt hodiny zpoždění s přepojením tísňových volání svých zákazníků zpět do sítě Českého Telecomu. Eurotel kvůli tomu nemůže začít s přepojováním krizových volání svých zákazníků zpět do sítě Českého Telecomu.

4:30 - V této chvíli by měla začít poslední fáze přečíslování - přepojení tísňových volání zákazníků Eurotelu z jeho sítě zpět do sítě Českého Telecomu. Celý proces by měl skončit úderem páté hodiny ranní.

4:20 - T-Mobile se vrací k normálnímu provozu, když poslední tísňové volání zprostředkoval přes síť Eurotelu ve 4:18.

3:59 - Předseda ČTÚ David Stádník byl s průběhem přečíslování spokojen. Podle něj je nyní na zákaznících, aby se naučili nová čísla používat a případně upravili svá koncová zařízení.

3:53 - ČTK informovala, že při přečíslování nastaly problémy pouze v sedmi městech na severu Čech při volání na policii. Telecom v těchto případech zajistil volání náhradním způsobem. "Tísňová volání i všechny ostatní provozy v ČR jsou zajištěny," uvedl pro ČTK viceprezident Českého Telecomu pro sítě Petr Slováček. (celá zpráva)

3:50 - Díky redukci počtu telefonních obvodů ze 159 na 14, v nichž je možno volat za místní tarif, by měl běžný uživatel s programem Home Standard ušetřit až 20 % nákladů na meziměstská volání.

3:46 - Mobilní operátoři obnovili provoz do pevných sítí dle nového číslovacího plánu. V sítích T-Mobile a Oskar právě probíhá přepojování tísňových volání zpět do sítě Českého Telecomu.

3:23 - Mobilní operátoři pokračují v přečíslování zaváděním nového číslovacího plánu (TC) a již zhruba dvacet minut povolují odchozí hovory ze svých sítí na čísla pevných operátorů.

3:17 - ČTK vydala zprávu o tom, že síť Českého Telecomu je opět funkční, neboť firma dokončila přečíslování pevných linek. "Uživatelé se nyní dovolají pouze na čísla v novém tvaru a při vytočení nesprávného formátu je na to upozorní automatická hláska. Telefonní čísla všech 3,76 milionu uživatelů jsou jednotně devítimístná a nezačínají nulou. Čísla zároveň na začátku obsahují i jedno či dvoumístnou předvolbu pro jednotlivé telefonní obvody, která se bude vytáčet i při místním volání," píše ČTK.

3:10 - Od včerejších 22:30 do dnešních 2:15 zaznamenal Eurotel v rámci záložního provozu zhruba 1500 tísňových volání. Oproti běžnému provozu jde zhruba o čtyřnásobek obvyklých hodnot.

3:05 - Zdeněk Bílek z Eurotelu nás informoval, že strhávání kreditu při volání na čísla začínající 0, kdy byl hovor zakončen hláškou o špatném formátu čísla, bylo odstraněno v 1.50. Všem zákazníkům bude takto účtované volání kompenzováno v plné výši.

3:02 - Kolega Jan Cizner z MF DNES sedící právě teď v přečíslovacím centru nám potvrdil, že přečíslování a zpětné propojení všech sítí proběhlo bez problémů.

3:00 - Podle časového harmonogramu právě končí přečíslování pevných linek. Všichni operátoři se nyní začnou propojovat s Českým Telecomem.

2:01 - Probíhající přečíslování podle našich informací i vašich diskusních příspěvků nijak zásadně nenarušilo provoz v síti Českého Telecomu. Svědčí o tom mimo jiné i návštěvnost internetových serverů, která je mezi půlnocí a druhou hodinou ranní zhruba stejná jako minulý a předminulý týden.

1:53 - Oskar ve své síti také dokončil přečíslování, což znamená, že volání by už měla korektně fungovat i z VPN. Podle mluvčího Oskara Igora Přerovského již technici Oskara pouze testují nová čísla v rámci své sítě a připravují se na třetí hodinu ranní a propojení se zpět s Českým Telecomem.

1:45 - U T-Mobile už pro volání funguje pouze nový tvar telefonního čísla. Při volání na stará mobilní čísla se stejně jako u ostatních mobilních operátorů ozývá elektronická nápověda.

1:36 - Petr Stoklasa z T-Mobile nám potvrdil problémy týkající se zpoplatnění hovoru z této sítě na nová čísla Českého Telecomu v době, kdy byla ještě nefunkční a zákazníci slyšeli jen hlášení o špatně zadaném telefonním čísle. "Tato situace byla odstraněna právě v těchto chvílích a všem zákazníkům bude takto účtované volání kompenzováno v plné výši," ujistil Petr Stoklasa.

1:33 - Největší alternativní operátor pevných linek, společnost GTS, úspěšně ukončila přečíslování 4 800 000 svých čísel již zhruba dvacet minut po půlnoci. Mobil.cz to řekl tiskový mluvčí společnosti David Duroň. Zhruba ve stejnou dobu přečíslovali svá čísla i v Czech On Line a.s.

1:23 - Oskar stále neukončil přečíslování. Je proto možné, že se v některých případech nikam nedovoláte - u starých formátů čísel již Oskar hlásí nesprávný formát, na nový formát potom špatné číslo. Tento problém zaznamenali naši čtenáři využívající Oskarových VPN služeb, dovolat se na jejich telefon dá, oni však telefonovat nemohou. SMS fungují.

1:18 - Český Telecom má přečíslováno. Všechny ústředny v celé síti už umějí pracovat pouze s novými čísly a technici začínají testovat, nevyskytnou-li se někde chyby. Ze sítě Českého Telecomu již také fungují tísňová volání, tato však v současné době stále putují souběžně se záložním řešením Eurotelu.

1:05 - Problém s účtováním hovoru na stará neexistující čísla a hlášení o tom, že volané číslo neexistuje, mají podle čtenářů Mobil.cz i zákazníci T-Mobile. Tuto situaci právě ověřujeme, nicméně zatím to vypadá, že jediný mobilní operátor, který zvládl přečíslování bez problémů, je nejmladší Oskar.

0:59 - Ačkoliv je zákazníkům s GO kartou stále strháván kredit za volání na stará čísla, nemusejí se o své peníze obávat, podle tiskového mluvčího Jana Kučmáše Eurotel všem takto postiženým zákazníkům provolaný kredit vrátí. „Prioritní je pro nás přečíslování, takže je možné, že ke strhávání kreditu bude ještě nějakou chvíli docházet, takto uskutečněné hovory však dokážeme snadno identifikovat a všem zákazníkům bude poté kredit připsán zpět,“ ujistil Kučmáš.

0:54 - Aliatel jako první operátor pevných telefonních linek právě úspěšně ukončil přečíslování ve své síti.

0:50 - Tiskový mluvčí Eurotelu Jan Kučmáš potvrdil chybu v síti při volání na stará čísla. Podle něj technici Eurotelu v současné době zjišťují, na čí straně je chyba, a snaží se zajistit, aby zákazníci nepřišli o takto protelefonované peníze.

0:40 - Podle čtenáře Mobil.cz je ve volání na staré číslo do sítě Českého Telecomu ze SIM karty Eurotel GO i nadále zpoplatňováno, ačkoliv se ozve informace o tom, že volané číslo neexistuje. Podle sdělení GO linky tomuto čtenáři je chyba na straně Českého Telecomu, který posílá i v tomto případě impuls k účtování. Při testovacím hovoru z Oskarty nebyl hovor na staré číslo zpoplatněn, Oskarův "plechový mluvčí" okamžitě zahlásil informaci o nesprávném tvaru telefonního čísla. Volání z Twist karty bohužel nemáme v této chvíli možnost ověřit, pokud ji máte k dispozici, dejte nám, prosím, vědět v diskusním fóru pod článkem.

0:33 - Zpravodaj MF DNES z přečíslovacího centra v Českém Telecomu hlásí, že poté, co přečíslovací komise přijala zprávu o úspěšném přečíslování v sítích mobilních operátorů, spouští právě v těchto vteřinách přečíslování pevných čísel.

0:30 - Provedli jsme zkušební hovory v rámci všech tří mobilních sítí. Výsledek? Ze sítí Eurotel a Oskar už se při zadání starého formátu čísla nedovoláte, automat vám oznámí, že voláte starý formát čísla a dá vám nápovědu a odkazy na čísla telefonních asistentů. Ze sítě T-Mobile se nám podařilo úspěšně zakončit hovor ve všech mobilních sítích i v případě zadání starého formátu čísla, tedy 0603 xxx xxx, 0602 xxx xxx i 0777 xxx xxx.

0:17 - V síti T-Mobile byla úspěšně ukončena 1. fáze přečíslování dle dohodnutého harmonogramu - blokace hovorů do fixních sítí a odstranění „0“, informuje Petr Stoklasa.

0:11 - První zprávu o úspěšném přečíslování mobilní sítě, které spočívá pouze v odstranění nuly, máme od Eurotelu.

0:05 - Podle Zdeňka Bílka spojil Eurotel v rámci záložního řešení mezi 22:30 a 22:45 celkem 213 tísňových hovorů, od 22:45 do 23:00 to potom bylo 179 úspěšně spojených tísňových volání. Oproti normálu jsou tato čísla čtyřikrát vyšší.

00:00 - Největší událost v dějinách českých telekomunikací - přečíslování - právě začíná!

23:50 - Podle Zdeňka Bílka, hlavního koordinátora projektu přečíslování pevných linek a záložního řešení směrování tísňových hovorů z Eurotelu, je v souvislosti s přečíslováním a směrováním tísňových hovorů znatelný zvýšený provoz v této síti oproti jiným obdobím. Problémy se ale zatím nevyskytly, Eurotel se totiž připravoval na mnohem vyšší provoz.

23:45 - Mobilní operátoři zahajují fázi uzavírání číslovacího plánu - odstranění nuly z telefonního čísla. K tomu by mělo dojít nejpozději do 23:59. O půlnoci pak přebírá štafetu Český Telecom a alternativní operátoři na pevných linkách. Mezi půlnocí a třetí hodinou ranní budou mít výpadky také naši modemoví čtenáři, neboť na ústřednách začne přehrávání software a pro znovuobnovení provozu bude nutný restart.

23:30 - I u T-Mobile již podle Petra Stoklasy z tiskového odboru směrují všechna tísňová volání na Eurotel.

23:25 - Igor Přerovský z Oskara hlásí, že náš nejmladší operátor zhruba před pěti minutami úspěšně přesměroval tísňová volání na náhradní řešení.

23:05 - Petr Stoklasa z T-Mobile nás právě informoval o tom, že Radiomobil začal přesměrovávat tísňové hovory svých zákazníků na náhradní řešení provozované Eurotelem. Ten pro své zákazníky přesměrovává tyto hovory již zhruba půl hodiny. Souběžně s T-Mobile začalo přesměrování tísňových hovorů i u Oskara.

22:00 - Zatímco technici Českého Telecomu začnou na přečíslování pracovat úderem půlnoci, již za 30 minut budou mít pohotovost v Eurotelu, kde začnou přepojovat tísňové hovory svých zákazníků na náhradní řešení. O 30 minut později pak budou přepojeni i zákazníci ostatních operátorů.

21:50 - Jaké bude nové telefonní číslo vašich známých či obchodních partnerů? U mobilních operátorů jen škrtnete nulu na začátku, nová pevná čísla si můžete zjistit zde na stránkách Českého Telecomu.

20:05 - Tiskoví mluvčí všech telekomunikačních operátorů potvrdili, že při dnešním přečíslování neočekávají žádné problémy.

20:00 - Eurotel již včera úspěšně dokončil testy přesměrování tísňových linek, přes něž bude dnes v noci probíhat spojení s policií, záchrannou službou a hasiči.