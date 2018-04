Jak připojit Nokia CardPhone k RS232

Otázkou, jak připojit Nokia CardPhone k jiným zařízením, než k notebooku s PC slotem nebo pouze k samotnému PC s redukcí na PCMCIA karty, se jistě zabýval nejeden majitel této PC karty od Nokie.

Do redakce jsme dostali na testování redukci, kterou lze připojit CardPhone k jiným zařízením přes sériové rozhraní RS232. To ovšem není zdaleka vše. Díky redukci není dokonce ani zapotřebí instalovat speciální ovladače, bez kterých například na přenosných počítačích tato celulární karta nefungovala. CardPhone totiž funguje s redukcí jako standardní externí modem o rychlosti 9600 bps.

Díky redukci se již nemusíme starat o to, zda a jak jsou nastaveny COM porty na našem notebooku, aby nám po instalaci ovladačů vše fungovalo tak, jak má. Nyní stačí připojit jednoduše krabičku, jak ji vidíme na fotce, k počítači a zasunout do ní Nokia CardPhone.

Je samozřejmé, že v zařízení musí být SIM karta bez požadavku na PIN a s povolenými datovými přenosy. Po propojení redukce se zdrojem (ten je v našem případě univerzální s napětím 9V) bychom měli nastavit ve Windows nový modem. Ten se již ovšem nenajde automaticky, ale musí se nastavit ručně. COM port nastavíme dle potřeby a jinak nastavíme standardní modem 9600 bps.

Přenos dat je s tímto zařízením poměrně stabilní a dá se říci, že signál je velmi slušný. Ovšem to je záležitost CardPhone, jehož anténa nepatří zrovna k nejlepším. Zařízení pracuje na 900MHz, ale to záleží na verzi Nokia CardPhone. Ve verzi 2.0 je CardPhone již duální a podporuje i vyšší přenosové rychlosti.

CardPhone adaptér slouží pouze pro PC karty od společnosti Nokia, takže jakékoliv jiné zařízení nelze s touto redukcí na sériový port použít.

Použití pro tento přístroj bych ideálně viděl pro někoho, kdo chce používat i tento přístroj na PC, kde není slot na PC karty. Pro průmyslové použití například pro sběr dat bych raději volil variantu od Wavecomu, která je přeci jenom o něco levnější a čekal bych od tohoto řešení lepší příjem signálu, než od Nokia CardPhone s adaptérem.

Adaptér samotný stojí 7.176 Kč bez DPH a zapůjčila nám jej do testu firma Agora plus.