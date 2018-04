Jak přidělit licence na UMTS

Již od konce minulého roku se i u nás aktivně mluví o tom, jak a kolik licencí na mobilní sítě třetí generace (UMTS) přidělit. Ministerstvo dopravy a spojů vydalo k této problematice svůj, který nastiňuje otázku UMTS licencí, tj. způsob jejich vydání, počet licencí, stejně jako technické podrobnosti. Velkou neznámou je však stále způsob udělování licencí. Nabízejí se především dva způsoby, a to buď tzv. "soutěž krásy", tedy výběrové řízení, nebo aukce. Obě možnosti mají svá pro i proti, o nichž se v poslední době diskutuje ještě více v ostatních státech Evropy. Možná bychom si z toho mohli vzít některá ponaučení, která nám později ušetří mnohé dlouhé debaty.

Obecně by se daly výhody a nevýhody obou variant, tedy výběrového řízení a aukce, poměrně snadno vypočíst. Výběrové řízení by mělo zajistit, aby licenci dostal operátor, který prokáže svou technickou, ekonomickou, jakož i marketingovou způsobilost pro provozování UMTS sítě. Samozřejmě v případě, že bude ono výběrové řízení dobře navrženo a spravedlivě vedeno. Vše, co následný vlastník licence zaplatí, jsou pouze "drobné" poplatky, pokrývající výdaje spojené s vydáním licence. V tom se také skrývá další výhoda, a stejně tak i nevýhoda této varianty. Stát v tomto případě v podstatě nic neinkasuje. Zato ovšem budoucí operátor UMTS není ihned na začátku finančně oslaben a má tedy více financí, které mu umožní pracovat na budování a technickém zdokonalování sítě. Ostatně požadavky na technické parametry a pokrytí mohou být součástí povinností, spojených s udělením licence.

Naproti tomu aukce nemusí ve své podstatě zaručovat způsobilost operátora, a to především po technické stránce. Ve světě jsou známy i případy, kdy například licenci pro provoz GSM sítě zakoupila firma, jež neměla vůbec v úmyslu síť provozovat, ale pouze se ziskem prodala inkriminovanou licenci telekomunikační firmě. Tedy jakési druhé kolo aukce.

Zvláště po velkém vystupňování cen za licence při aukci ve Velké Británii nyní mnohé vlády evropských zemí hledí na prodej UMTS licencí jako na milou možnost překvapivé injekce do státního rozpočtu. Tolik tedy o výhodě tohoto způsobu vydání licence.

Abych neopomněl ještě jednu zajímavou možnost, která se objevuje v dokumentu Ministerstva dopravy, měl bych zmínit třetí variantu - udělení licencí třem současným provozovatelům GSM sítí v republice, tedy Eurotelu, Radiomobilu a Českému Mobilu. Výhody jsou nesporné - všichni se již orientují na českém trhu, mají potřebné kontakty a v neposlední řadě také vybudovanou infrastrukturu sítě (v případě Českého Mobilu by síť měla být v době udělování licencí na podobné úrovni jako u prvních dvou operátorů). Technické provedení a pokrytí by tedy mohlo dosáhnout většího pokroku v kratším čase, než u nového operátora.

Pokud se podíváme do Evropy, zjistíme, že například v Itálii bylo rozhodnuto použít kombinaci výběrového řízení a aukce. V prvním kole budou ve výběrovém řízení vybrání zájemci, kteří vyhovují kritériím na vhodného budoucího provozovatele UMTS. V Následné aukci se rozhodne o těch, kteří licence dostanou. Nejspíš budě velmi náročné zvolit kritéria pro výběrové řízení tak, aby pole "závodníků" vytřídila, ale zároveň propustila do druhého kola dostatek zájemců pro plnohodnotnou aukci. Zvláště za předpokladu, že v Itálii bude nabídnuto pět UMTS licencí a zájemců je zatím v této chvíli sedm, aukce by měla výraznější úspěch jen v případě výběrového řízení, kterým projdou v podstatě všichni zájemci. Dodejme, že Italská vláda počítá se zisky z aukce okolo 11.56 mld. amerických dolarů.

Naproti tomu ve Francii se do popředí dostává výběrové řízení, ačkoliv shoda v tomto bodě ještě zdaleka nepanuje. Někteří politici, jako například předseda sociálních demokratů Francois Hollande, tvrdí, že je chybou nechat si ujít možnost nečekaného příspěvku do státního rozpočtu. Odborníci odhadují, že v případě aukce by operátoři mohli za licence zaplatit až 25 mld. francouzských franků.

I v ostatních Evropských zemích tedy platí, že rozhodnutí není lehké. Ve velké části z nich je také udělování licencí, případně debata o něm, podstatně dále než v České Republice. Podle rozhodnutí Evropské Unie totiž musí být systém pro udělení licencí UMTS připraven nejpozději do 1.1.2001. Pokud tedy nechceme zůstat příliš pozadu, dostanou se u nás brzy tyto diskuse o udělení UMTS licencí také na přední místo zájmu. Zkusme se tedy včas poučit ze zkušeností našich evropských sousedů.