Jak postupovat při upgradu Palmu

Při koupi nového Palmu chce většina uživatelů změnit pouze hardware, ale všechen software chce ponechat v takovém stavu, jak ho zná a jak ho denně používá. Každý by měl před upgradem na nový stroj pečlivě zálohovat data na pevném disku stolního počítače. Při každé synchronizaci se kompletně uchovávají veškeré databáze a aplikace do adresáře c:\ProgramFiles\Palm\hotsyncname\Backup\. V tomto adresáři je kompletní "kopie" RAM paměti Palmu. Z tohoto adresáře se provádí zpětná záloha, pokud by došlo k přerušení napájení Palmu. Proto si po koupi nového Palmu tento adresář zkopírujte ještě někam na disk, abyste měli rezervní neporušenou ko pii.

Postup pro upgrade: