Jak poslat domů fotografie z dovolené

Obrázky se učí létat. Křídla jim dodávají nejrůznější vymoženosti moderní telekomunikační technologie: digitální fotoaparáty, smartphony, Palmy, paměťové karty, Bluetooth… Přinášíme čtyři modelové varianty přenosu fotografií (i s přístroji, které jsou pro jednotlivé metody vhodné), jak je shrnul renomovaný německý časopis Connect.

1. Nokia 9110i Communicator, Casio QV-300 EX/IR

Vlastníte-li přístroj Nokia Communicator, jste již pro mobilní přenášení obrázků dokonale připraveni. Jediné, co ještě potřebujete ke štěstí, je fotoaparát s infračerveným portem (jako je například Casio QV-300 EX/IR). Tím můžete do smartphonu odeslat fotografie rovnou bez nutnosti připojovat se kabelem; z telefonu/organizéru jej pak bez problémů zašlete na jakoukoli e-mailovou adresu.

Jde to docela snadno. Na fotoaparátu aktivujete mód Play a nastavíte jej na přenášený obrázek. V hlavním menu Communicatoru zvolíte „Systém“, následně položku „Spojení s digitálním fotoaparátem“ a „Seznam obrázků“. V následujícím okně potom zvolíte „Přijímat“, kde se již objeví infračervené spojení s fotoaparátem. Na tom poté stisknete tlačítko „Flash/Tran-P Send“, čímž fotografii odešlete do Communicatoru, který ji uloží ve formátu upf. Jakmile je přenos ukončen, nový obrázek se objeví v seznamu jako „Obrázek.UPF“.

Abyste jej odeslali ve formátu JPEG, musíte jej pochopitelně zkonvertovat, což na Communicatoru vyřídíte obratem ruky poté, co v hlavním menu snadno najdete funkci „konvertovat do formátu JPEG“. Pak už stačí jen klasickým způsobem odeslat e-mail a je hotovo. Takto lze odesílat i více fotografií najednou; to však trvá patřičně déle. Podle Connectu se proto vyplatí posílat obrázky po jednom.

2. Pocket PC E125G Casio a Kodak DC3400 (výměna paměťové karty)

Organizér Pocket PC E125G Casio a digitální fotoaparát Kodak DC3400 mají společnou jednu užitečnou věc - slot na paměťovou kartu Compact-Flash-Card. A ta se postará o bezvadný přenos digitální fotografie. Abyste je však mohli na organizéru pohodlně prohlížet, potřebujete si nejprve nainstalovat doplňkový software Picture&Video-Player. Tento program najdete na CD-ROM od Casia; po jeho instalování již nestojí odesílání vašich fotografií nic v cestě.

S Compact-Flash-Card ve fotoaparátu nyní pořizujete obrázky, co hrdlo ráčí; automaticky se na kartu ukládají. Když je chcete odeslat, postupujete vlastně jako při nakládání s běžnou disketou. Jednoduše kartu vyjmete a zasunete ji do slotu svého PDA. Tam si najdete funkci „Data Explorer“ a zvolíte položku „Mé dokumenty“, následně „Můj počítač“ a najdete položku „Paměťová karta“, pod níž se zobrazí seznam obrázků. Jeden delší stisk pak postačí, aby naskočilo pop-up menu; stiskem příkazu „kopírovat“ pak vytvoříte kopii obrázku v paměti svého PDA.

Teď přichází ke slovu zmiňovaný Picture&Video-Player. Ten zobrazí všechny obrázky najednou; jsou sice malé, ale pro identifikaci snadno postačí. Kliknutím vybraný obrázek zvětšíte a na dolní liště se objeví ikonka fotomailu. Po jejím stisknutí stačí zadat e-mailovou adresu příjemce, přes infraport nastavit spojení s mobilním telefonem a odeslat.

3. Palm M105 a PalmPix (Kodak)

Pro majitele Palmů je nesporně lákavé použití přídavného modulu PalmPix od společnosti Kodak, který váš organizér v mžiku promění ve skutečný digitální fotoaparát. S nezbytnými přípravami není mnoho práce; stačí na PC nainstalovat software PalmPix a synchronizovat jej s Palmem. Při použití Dockingstation probíhají uvedené operace hladce - a už si můžete začít užívat se samotným fotografováním. Aparát PalmPix jednoduše zespoda nasadíte na svůj handheld, ten zapnete a po kliknutí na nově vytvořenou položku menu - symbol PalmPixu - jste plně připraveni.

Pokud ale budete chtít své fotografie okamžitě z místa odeslat jako e-mailový attachment, budete buď mít po ruce dostatek dalšího vybavení, nebo vám vznikne neřešitelný problém. PalmPix totiž do Palmu obrázky ukládá ve svém vlastním specifickém formátu, který je - ano, hádáte správně - pro veškeré e-mailové programy nedešifrovatelný a fotografie tak nelze odeslat. To se vám povede až po synchronizaci s vaším počítačem a konverzi fotografií do civilizovaného formátu JPEG.

Pro mobilní fotografy je tedy toto řešení nevyhovující, poněvadž by s sebou museli (kromě mobilního telefonu, malého Palmu a ještě menšího modulu PalmPix) nosit ještě starý dobrý notebook a nádavkem kabel. Tento problém má vyřešit nastupující generace modulů PalmPix a organizérů série 500. To však majitelům všech starších přístrojů poskytuje jen slabou útěchu.

4. Hudba budoucnosti - Bluetooth

Relativně nový standard Bluetooth by měl udělat mobilním fotografům nejvíce radosti, protože by měl být schopen odbourat veškeré prostředníky mezi fotoaparátem a kýženou cílovou podobou obrázku. Na super hi-tech prezentacích jsou také k vidění patřičně působivé výjevy, například člověk vyzbrojený pouze fotoaparátem, který dokáže právě pomocí technologie Bluetooth své fotografie rovnou vytisknout nebo poslat přes mobilní telefon kamkoli na internet.

Na první pohled to vypadá jednoduše, použití Bluetooth však skrývá nejeden zádrhel. V praxi jsou dosud schopné takového přenosu pouze některé Ericssony, které dokáží komunikovat se speciálním adaptérem téhož výrobce pro Bluetooth. Problémy jsou ale i na straně výrobců aparátů. Dosud jediná firma Canon vyvinula prototyp Powershot S10, který tuto technologii dokáže (po připojení speciálního modulu) využívat. Kdy, v jaké podobě a jestli vůbec však bude chlouba Canonu uvedena na trh, je dosud ve hvězdách. A to má Canon před ostatními výrobci velký náskok.

Podle Connectu se očekává, že trh s Bluetooth se zákazníkům plně otevře nejdříve na konci tohoto roku. Na ten okamžik se výrobci mobilních telefonů připravují a již v létě plánují představení přístrojů, které si s Bluetooth budou rozumět: Motorola vyvíjí Timeport 288, Alcatel přijde s modelem 702, Nokia uvede na trh 6310 a Philips se pochlubí Xeniem 9660, zatímco Ericsson chystá (kromě modelů R520 a T39, které už se na trhu objevily) T68.