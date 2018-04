Jak posílat VideoMMS s T-Mobile

Nokia 7650 má oproti ostatním mobilům s podporou multimediálních zpráv (MMS) jednu nevýhodu – patří k průkopníkům této služby. Po Sony Ericsson T68i to byl druhý telefon s podporou MMS a právě této Nokii mohou naši operátoři poděkovat za to, že se multimediální zprávy poměrně rychle uchytily a dostaly do povědomí uživatelů. Nevýhoda průkopnictví spočívá v tom, že některé jiné mobily nabízejí více funkcí týkajících se MMS, jsou menší a lehčí. Jenže co nemá 7650 v základním vybavení, je možné do ní doinstalovat.

Operační systém Nokie 7650 je Symbian 6 s podporou vlastních aplikací i aplikací v jazyce Java. Takže pokud vám na Nokii 7560 chyběla možnost snímat namísto jednoduchých fotek i videosekvence, potom vám stačí si jenom doinstalovat potřebnou aplikaci. Už dříve si spousta majitelů 7650 stáhla ze stránek německého T-Mobile aplikaci Videomessaging. Tu nyní představil – v české verzi – i český RadioMobil, který ji prezentuje jako součást služby VideoMMS.

Přestože standard multimediálních zpráv počítá s posíláním videosekvencí, služba VideoMMS a aplikace Videomessaging nemají s MMS nic společného. VideoMMS je vlastně jenom obchodní název pro aplikaci. Ta umí pořizovat video ve formátu MPEG4 o délce 10 – 15 sekund (záleží na typu snímaného obrazu) a odeslat jej prostřednictvím MMS nebo e-mailu. Nám se odeslání prostřednictvím MMS ani po usilovném zkoušení a nastavování nepodařilo. Zato e-mail fungoval okamžitě.

Vysvětlení bude zřejmě jednoduché – RadioMobil sice na svých stránkách mluví o MMS, ale fakticky popisuje odesílání e-mailem. Také v tiskové zprávě se mluví o tom, že zatím se dá odeslat video jenom na e-mailovou adresu. V budoucnu by ale mělo být možné posílat video prostřednictvím MMS na jiné mobily s podporou multimediálních zpráv.

Když pošlete video prostřednictvím MMS (a tedy i APN mms.t-mobile.cz) na e-mailovou adresu (což možné je), platíte za odeslanou zprávu 10 Kč s DPH. Odeslání naší testovací zprávy s videosouborem (97 kB, můžete si jej stáhnout) vás přijde s tarifem GPRS Basic na 52,50 Kč, s tarifem GPRS Pro na 3,15 Kč (počítáme s přenosem 100 kB).

Neváhej a toč

Do Nokie 7650 si musíte nejdříve nainstalovat aplikaci pro nahrávání videa (najdete ji zde na stránkách T-Mobile). Instaluje se klasicky – z počítače prostřednictvím PC Suite - nebo si můžete instalační soubor poslat do Nokie přes Bluetooth či infraport. Můžete také zajít do značkové prodejny T-Mobile, kde vám Videomessaging nainstalují.

Pokud se pokusíte spustit Videomessaging s jinou vloženou kartou SIM než od T-Mobile, potom se velmi rychle ujistíte, že aplikace je skutečně blokována jenom pro použití v síti T-Mobile. Zákazníci jiných operátorů musí použít originální německou aplikaci se stejnou funkčností.

Po spuštění vidíte prázdnou obrazovku. Po stisku levého funkčního tlačítka vyberete položku Nahrát, potvrdíte a už je z vás rázem mobilní kameraman. Přehled nahrávek potom vidíte v okně aplikace (název můžete upravovat). Všechny volby jsou dostupné pod položkou Options, kde můžete jednotlivé nahrávky mazat nebo je odesílat. Na výběr sice máte položku MMS, ale po jejím výběru jsme se vždy dočkali jenom chybování hlášení, že tato možnost zatím není dostupná.

Pokud zvolíte e-mail (musíte již mít nakonfigurovaný e-mail v mobilu), zadáte jen e-mailovou adresu (můžete ji vybrat i z adresáře), zadáte text a e-mail se zařadí do fronty k odeslání. To fyzicky proběhne v okamžiku, kdy se připojíte ke své e-mailové schránce. Aplikace Videomessaging sama do textu vloží informaci o tom, jak na počítači videosoubor přehrát, ale tu můžete smazat. Pro hladké odesílání e-mailů s přiloženým videosouborem je potřebné mít nakonfigurovanou podporu e-mailu. Nastavení připojení k internetu najdete na webu T-Mobile (soubor Word), konkrétní nastavení e-mailových serverů si ale musíte zjistit u svého provozovatele e-mailu.

Kvalita nahrávky na mobilu vypadá poměrně dobře. Horší už je to při přehrávání v počítači (pokud nemáte plug-in pro MPEG4 do přehrávače videa, stáhněte si jej z T-Mobile). Použitá komprese je totiž poměrně velká a dost již zkresluje kvalitu zobrazení. Ale i tak jde o velmi zajímavou aplikaci, kterou rozhodně stojí za to mít nainstalovanou (v paměti zabere samotná aplikace 254 kB). Něco vyfotit a poslat prostřednictvím MMS je samozřejmě zajímavé a zábavné, ale ve stejných situacích bývá video ještě zábavnější.