Jak posílat SMS téměř zadarmo

Zpráva za šest haléřů

"Cena za textovou zprávu SMS u předplacených karet mi přišla přemrštěná," říká Tomáš Bryja o pozadí vzniku svého prográmku Absolute SMS. Svoji snahu o jejich zlevnění dotáhl až do konce - díky jeho programu se totiž dá jedna textovka poslat přímo z mobilu už za pár haléřů.Češi jsou hned podle několika průzkumů národem "textařů". V počtu odeslaných SMS zpráv připadajících na hlavu se hravě dostanou do první evropské pětky. Textovky přitom nejsou zrovna levnou záležitostí. Podle typu tarifu přijdou přibližně na jednu až dvě koruny. "Mám na to v telefonu počítadlo, jeden měsíc to bylo dokonce přes tři tisíce zpráv," říká například jeden z ministerských mluvčích pod příslibem anonymity.Tuzemskou zvláštností a vítaným bonusem pro "esemeskové maniaky" je existence bezplatných bran pro rozesílání zpráv z internetu. V různých fázích vývoje je nabízeli všichni tři operátoři, dnes zůstal jen Oskar a Eurotel. Ten však omezuje délku zprávy na šedesát znaků, s vkládáním reklamy na čas přestal.Jak také připomíná Martina Kemrová z T-Mobile, který bezplatné sms z internetu už dříve zrušil, všichni zákazníci (bez ohledu na typ tarifu či předplacené karty) mají možnost po přihlášení na stránky T-zones odeslat dvacet zpráv měsíčně zdarma.

Právě možnosti odeslat zprávy z internetu zadarmo využívá nejen Bryjův Absolute SMS, ale třeba i program s názvem Oskárek z mobilecity.cz a několik dalších. Sedět u počítače však není nutné.

"Člověk si musí stáhnout z mých stránek do mobilu program a nainstalovat ho," říká Bryja. "Když chce poslat zprávu, otevře program, napíše text, telefonní číslo a odešle ji. Program zařídí zbytek," dodává.

Mobil je však nutné nastavit a zprávy odesílat prostřednictvím připojení GPRS, což dnes zvládne každý modernější telefon.

Zjednodušeně řečeno, textovka odejde jako "data". A v tom spočívá kouzlo levných SMS z mobilu: zatímco "normální" textovku účtuje operátor podle tarifu jako zprávu, "data" přijdou na jednotky haléřů za kilobajt. A jedna zpráva málokdy přesáhne tuto hranici. Jedna esemeska proto podle typu tarifu a operátora vyjde na šest až pětatřicet haléřů.

Levné esemesky z mobilu

Orientační ceny za 1 SMS

Takto lze SMS odesílat na telefonní čísla Oskara a Eurotelu. Odesílat zprávy na čísla T-Mobile je složitější, i když autor "Oskárka" to slibuje už v příští verzi svého programu.Operátoři nejsou samozřejmě z podobných vynálezů nadšeni, oficiálně si však nestěžují. "Proti soukromým SMS z internetu, ať již prostřednictvím pevné linky nebo GPRS nic nemáme," říká za Oskara Ondřej Drábek. "Jediné omezení je náhodně generovaný piktogram (obrázek s čísly a písmeny), který musí uživatel z webu opsat, aby mohl zprávu odeslat," dodává s tím, že to je myšleno jako ochrana proti hromadným komerčním esemeskám. Oskar začal požadovat "obrázkové heslo" před dvěma týdny, delší dobu ho vyžaduje i Eurotel.I s tím si však autoři podobných programů poradili a esemesky jdou dál posílat i bez návštěvy webových stránek. "Denně odešlou lidi přes můj program přibližně osm set zpráv. Ale už jsem se dlouho na své počítadlo nekoukal," uzavírá jedenadvacetiletý programátor Tomáš Bryja.Jak funguje posílání levných SMS z mobilu(prostřednictvím GPRS internetu)1. Je potřeba stáhnout speciální program pro odesílání SMS do mobilu (přes WAP, počítač)Například:Absolute SMS http://www.nezbeda.net/Oskárek http://mobilecity.cz/java/oskarek/2. Instalovat a spustit program3. Při psaní SMS vyplnit telefonní číslo, text4. Odeslat, musí být aktivní připojení k internetu prostřednictvím GPRS5. Mobil se spojí s bezplatnou bránou (Oskar, Eurotel) nebo T-zones (T-Mobile, uživatel musí mít účet) a SMS odešle6. SMS stojí jen přenost dat přes Internetu (účtuje se po kB)

(běžná zpráva o velikosti 1 kB)



Oskar (Oskarta/Tarif) 6 haléřů/ 6 haléřů

T-mobile* (Twist/Tarif) 35 haléřů/ 36 haléřů

Eurotel** (Go/Tarif) 6 haléřů/ 4 haléře



* cena za 5kB = minimální účtovaná velikost; ** cena za 1 kB může být rozdílná podle typu tarifu



Jaké jsou nevýhody posílání textových zpráv přes GPRS

- není zaručené doručení zprávy

- programy nefungují na všech modelech mobilů

- na Eurotel lze odeslat jen 60 znaků v jedné zprávě

- na T-Mobile jen pokud jste klientem (20 zpráv měsíčně přes T-zones)



