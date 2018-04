Jak pomáhají postižené Asii mobilní operátoři?

Po zveřejnění prvních informací o katastrofě spojili síly operátoři a ministerstvo zahraničí. Několik desítek českých občanů, kteří se po zemětřesení v jihovýchodní Asii neozvali svým blízkým nebo úřadům, dostávali na své mobilní telefony textové zprávy s kontakty na české zastupitelské úřady v oblasti.

Spolupráce ministerstva s operátory byla celkem intenzivní, a proto mohl náměstek ministra zahraničí Pavel Svoboda oznámit, že čeští mobilní operátoři ve spolupráci se svými roamingovými partnery v regionu zjišťují, které mobilní telefony jejich klientů jsou v krizové oblasti aktivní.

"Na tyto mobily jsou odesílány SMS zprávy s čísly českých zastupitelských úřadů," uvedl Svoboda. Ve druhé fázi budou operátoři zjišťovat, která "jejich" čísla byla v době zemětřesení v postižených státech aktivní a která se mezitím aktivovala jinde. "Na tato další mobilní čísla budou 'esemesky' odeslány ve druhé fázi," dodal náměstek.



Posíláme peníze textovkou

Další formou pomoci, tentokrát finanční, jsou takzvané "dárcovské SMS". Čeští mobilní operátoři se dohodli na tom, že v rámci projektu DMS – dárcovské sms nebudou zpoplatňovat tzv. iniciační sms. Za tu dosud zákazníci platili podle jejich běžného tarifu. Od středečního rána je zdarma.

Co se platí u DMS?

Pokud nyní posíláte dárcovskou sms, platba proběhne ve dvou fázích. Jednak platíte

za poslanou zprávu (tzv. iniciační SMS), a to cenu podle tarifu. Zpátky vám přijde na mobil dárcovská tzv. „potvrzovací“ sms, kde je naúčtováno 30 Kč + DPH. Na konto nadace putuje 27 Kč. Rozdíl ve výši 3 Kč pokrývá pouze vynaložené administrativní a

provozní náklady vzniklé všem zúčastněným subjektům, tedy mobilním operátorům a Fóru dárců.

„Projekt dárcovských sms jsme v roce 2004 realizovali zkušebně - ČR je první zemí na světě, kde se něco podobného podařilo uskutečnit. Zejména velký objem dárcovských příspěvků u sbírek pro Tatry a Asii prokázal, že dárcovská sms je systém, který má reálnou šanci na přežití. Proto se mobilní operátoři nyní již mohou vzdát poplatku za iniciační sms, která bude zdarma,“ uvedl Václav Mach, člen představenstva Asociace provozovatelů mobilních sítí. „Zbylé provozní náklady projektu budou do budoucna pokryty pouze podílem z potvrzovací sms.“

Systém dárcovských sms není na rozdíl od jiných zemí v ČR nastaven jen pro pomoc Asii, ale ke konci loňského roku bylo do něj celoročně zapojeno 35 neziskových organizací.

DPH u dárcovských SMS – trapná nepříjemnost

Na začátku týdne se objevila zpráva, o tom, že na textovkách vydělává i náš státní rozpočet. Jednoduše proto, že poslání textovky, a to i dárcovské, je telekomunikační služba, která ukrojí devatenáct procent z darovaného obnosu pro nenasytnou státní kasu.

Pomáhají i banky ČSOB a ČS se vzdaly poplatků

Díky tomu se jen na dani z přidané hodnoty vybralo za pět dnů třináct milionů. Řešení choulostivé situace se rodilo celkem rychle, ale není až tak jednoduché. Odpuštění daně je totiž podle ministerstva technicky nemožné. Podle rezortu financí není možné daň jednoduše odpustit nebo přesunout do jiné sazby. Bylo by ale možné odlišit dárcovské textové zprávy od ostatních a vykazovat je jako finanční dar.

"Není to problém, je to věcí technických možností operátorů," řekl ČTK mluvčí ministerstva financí Marek Zeman. Operátoři ale tvrdí, že nemají v současné chvíli jinou možnost než DPH platit. Mluvčí T-Mobilu Jiří Hájek uvedl, že rozpoznání dárcovských zpráv od ostatních je technicky nemožné. "Například u předplacených karet se daň odvádí již při koupi karty. Nelze odlišit, na co zákazník svůj kredit použije,"poznamenal Hájek.

Řešení se blíží

"Není přípustné, aby si peníze, které lidé věnovali Asii, nechal stát," zdůvodnil Svoboda svůj návrh v úterý dopoledne na tiskové konferenci. V něm počítá s tím, že by DPH z dárcovských SMS odeslala vláda Asii.

Ministr financí Sobotka v úterý prohlásil, že není v zásadě proti. Problém je tedy v tom, že není legislativní nástroj, jak to vyřešit. Operátoři tedy musí daň tak jako tak odvést.

Prostřednictvím svých mobilních telefonů věnovali Češi jihovýchodní Asii postižené ničivým zemětřesením už přes 30 milionů korun. Češi poslali už přes milion dárcovských textových zpráv. Vláda dosud na pomoc vyčlenila 15 milionů korun.

Ve druhé fázi chce dát až 200 milionů korun na dlouhodobou pomoc na rekonstrukci postižených oblastí.