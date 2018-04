Jak pokračuje povstání providerů?

Těžké zbraně všech kalibrů byly včera na nepřátelských stranách uvedeny do maximální bojové pohotovosti. Na NIXu se rozdávaly plynové masky, v Telecomu se zase fasovaly bodáky a ulici od Olšanského hradu k Žižkovské věži obsazené táborem vzbouřenců, začaly lemovat první uřižovaní.

Dosti metamorfósy, jak to vypadá v reálu? SPT Telecom je na mediální bitky zvyklý a tak jeho nástřel ihned z kraje mířil dosti přesně na cíl. Telecom se soustředil na jedno z prohlášení NIXu týkajícího se průměrného denního připojení 30 minut, na jehož základě byl údajně vykonstruován i tarif Internet99. SPT Telecom dále vyjádřil svůj údiv nad tím, že provideři vytáhli problém po třech měsících. Toto bylo zabaleno, omašličkováno a média stojící mimo virtuální realitu internetu se těžko mohla zorientovat jinak, než v Telecomem předložených intencích. Tiskové oddělení SPT Telecom získalo drahocený čas a zaslouží potlesk za zvládnutí prvního náporu.

Z tiskového oddělení SPT Telecom jsem dostal dopis - bohužel ve Wordu, takže si jej budu moci přečíst ráno. Nicméně jsou věci, které se dají předvídat, aniž bych ten dopis četl - případnou reakci SPT Telecom zveřejníme v poledních hodinách.

Předpokládám, že mela nastane okolo toho, kdo co kde a komu slíbil. Vyndal jsem svého Pilota, nalistoval záložku I99 a ihned z kraje vidím poznámku „Čupa slíbil aliasy". Co to znamená? Že jsem to byl já, kdo na jednáních IPM x SPT Telecom položil dotaz, zda budou ISP moci používat cosi jako aliasy - tedy dvě čísla směřující na jednu a téže linku. Pan Čupa mi toto zodpověděl souhlasně - a to máme listopad 1998. Slyšel jsem to na vlastní uši, zaznamenal jsem si to pro strýčka Příhodu. Najednou je tvrzeno něco jiného. Závěr ponechávám demokraticky na vás.

Další mela se určitě vyskytne okolo zmíněných 30 minut průměrného denního připojení. SPT Telecom již nyní argumentuje tím, že NIX řekl - je to 30 minut. Již na jednáních ale V. Vrba z Telenor Internet upozornil na to, že to byl odhad vztahující se k dennímu průměru a že nemá být brán jako přímý podklad.

Já jsem tehdy připomněl, že se dozajista těchto třicet minut nerealizuje vkuse a požádal jsem přítomného pana Jurču (IOL), aby zkusil spočíst na službě IOL, kolik uživatelů se odpojí a připojí během jedné minuty - tím bychom dostali nikoliv nezajímavé číslo označující minimální počet lidí, pro něž není internetové spojení dostatečně kvalitní a rozpadá se.

Ačkoliv jsem se nikdy nedozvěděl, zda se vůbec tento průzkum dělal, Telecom posléze přistoupil k posunutí sestavovacího poplatku na 60 vteřinu spojení.

Nyní prosím trochu matematiky. Tuto matematickou lekci o Poissonově rozdělení jsem absolvoval právě u pana Jurči z SPT Telecom, což považuji za kvalitní průpravu, protože stejný argument použil SPT Telecom ke zdůvodnění letošního zdražení poplatků.

Jde totiž o to, že i když přijmeme 30 minut jako průměr na připojení, vůbec nám to nedává představu o skutečné výhodnosti tarifu, natož o tom, jak se kdo připojuje. Jak to?

Průměr 30 minut na vzorku dvou lidí získáme totiž velmi různě počítám pro hlavní čas)

oba provolají 30 minut - průměr je logicky 30 minut. Každý z nich zaplatí 95 haléřů za minutu, zatímco s klasickým tarifem by to bylo 1,3 Kč za minutu. jeden člověk provolá 1 minutu, druhý člověk provolá 59 minut - zase průměr 30 minut, nicméně pro toho prvního je tarif Internet99 šíleně drahý - za minutu zaplatí 5,20 Kč (normálně 2,60 Kč), zatímco ten druhý jen 92 haléřů (normálně 1,32 Kč)

Jasně tedy vidíte, že v druhém případě zaplatí první člověk 200 % normální sumy, zatímco druhý člověk jen 70% - průměrně jde tedy o 35 procent zdražení. V prvním modelovém případě šlo o slevu, v druhém o zdražení - rozkmit průměrné změny cen je obrovský a přitom v obou případech je průměrná délka připojení 30 minut.

Tím jsme si dali lekci matematických kouzel - díky těmto trikům lze vlastně z každé slevy udělat zdražení a opačně - záleží jen na tom, jaký modelový příklad si vyberete.

Internetový provideři přišli s nepoměrně korektnějším modelem, kdy SPT Telecom jemně upozornili na to, že do osmi minut délky připojení je cca. 50-60 procent všech připojení. Podle poissonova modelu to znamená, že všichni lidé s kratším připojením než osm minut budou doplácet na zbývající klienty, kteří budou mít surfování lacinější. To je věru hezký přístup k přerozdělování cizích prostředků.

ISP v kuloárech vyslovili myšlenku zrušení sestovacího poplatku. Stejně nikdo neví, k čemu slouží, jak to tak vypadá, tak ani SPT Telecom. Protichůdných vysvětlení tu bylo hodně, jasné slovo žádné. Opravdu - zrušení 2,60 Kč sestavovacího poplatku by zrušilo dotaci dlouze připojených ze strany krátce připojených. Do toho se SPT Telecom nechce, protože to by musel poskytnout faktickou slevu a ne pouze přerozdělovat peníze v cizích kapsách.

Nuže tedy další kuloárové informace - interntoví provideři jednali o tom, co dále. Již hodně nahlas se hovoří o tom, že peering s IOL padne a stále hlasitěji i od těch největších providerů zaznívá názor, že by nebylo špatné nasypat písek do kol IOLu tím, že by přístup z jeho autonomního systému k ostatním providerům byl hooodně pomalý. Proč? V síti IOL nejsou žádné zdroje - není tam, co si číst.

Tato akce má více aspektů. Samozřejmě se objevují hlasy, že IOL je vlastně skvělá služba nabízející internetové připojení i tam, kde ostatní provideři nejsou. Ano - to je pravda. V tomto směru hodně zafungovaly štědré dotace SPT Telecom do služby IOL - a tyto dotace se berou ze zdražených poplatků, odkud jinud? SPT Telecom má živnosťák i na provozování kuželkárny, ale podle mne to tolik nenese... Takže službu IOL jsme si zaplatili z poplatků - kdyby tyto štědré příjmy měli i ostatní provideři, asi by se jim POPy budovaly mnohem radostněji. Není náhodou, že SPT Telecom se zuřivě brání možnosti zavést jednotné přístupové číslo pro celou ČR pro všechny providery.

O křížovém financování se hovořilo v souvislosti s IOL často. Virtuální přístupové body byla jen špička ledovce, kterou SPT Telecom vždy zdařile smetl ze světa. Tentokrát je to ovšem zlé - rozzuření provideři by se nyní nespokojili s prohlášením antimonopolního úřadu, že nemá čas věc prošetřit. Je spíše pravděpodobné, že z případného dalšího odmítnutí prošetření křížového financování IOLu by se rozhodli udělat gigantický skandál, jenž by ve vyspělých státech vedl k rozdělení SPT Telecom a IOL.

Jak je to s legalitou zrušení peeringu a případné odpojení IOL od ostatních zdrojů? Jednoduše - peering je vždy dvoustranná smlouva mezi oběma poskytovateli. Lze ji vypovědět a to poměrně rychle. Na to, že by se někdo musel ze sítě IOL dostat do jiné sítě jiného providera, žádná smlouva není a ze samotného principu sítě internet ani být nemůže. Toto lze udělat během pár vteřin a naprosto legálně.

Ano, je pravda, že uživatelé sítě IOL budou vlastně rukojmími. Stejný postup praktikuje SPT Telecom kdykoliv, když je potřeba. Příkladem jsou reklamace - pokud máte najednou provolánou nezvykle vysokou sumu, musíte zaplatit a možná jednou, až to někdo prošetří, dostanete něco zpět. Když nezaplatíte, odpojí vás. Jste rukojmí. Stejně tak jsou rukojmími provideři i všichni klienti v případě zdražování - SPT Telecom se nikoho neptá na názor, jednoduše a prostě zdraží. Utéci nemáte kam - konkurence neexistuje. Visarbitrická teze definuje nutnost používání rovných zbraní - tak, jako SPT Telecom bere svoje klienty každoročně jako rukojmí, bude muset nyní akceptovat to, že rukojmími se stanou klienti IOL.

Co bude dál? První firma nabízející tarif Internet 99 je již tady - je jí regionální poskytovatel Internext 2000. Tu firmu docela znám, mám u ní od roku 1996 svůj zanedbávaný Astrologician. Pavel Trtík z Internetxtu mi tedy prozradil, že o celé akci se dozvěděl až v pátek z Mobil serveru a to již měl smlouvu s SPT Telecom podepsanou - nejde tedy o žádné neshody mezi providery, o žádný klín v řadách.

Začíná zákopová válka - hlavní zbraní SPT Telecom bude nezájem a bagatelizace, hlavní zbraní providerů by měla být tvrdost a jednota. Kdy povolí ledy? Až první tisícovce klientů IOL přijde chybové hlášení při odeslané poště - Host unreachable a všichni si zavolají na hotlajnu, co že to má znamenat.

Mimochodem - také mám rezervní dial-up přes IOL. Co s tím, když nemám rád píchlou rezervu?