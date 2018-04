Jak plní Český Mobil své licenční podmínky?

Co Český Mobil slíbil

zahájit poskytování mobilních telekomunikačních služeb a provoz telekomunikačních zařízení do 3 měsíců od udělení pověření při pokrytí přibližně 37% obyvatelstva za předpokladu technické dostupnosti propojení s SPT Telecom (nyní Český Telecom)

vytvořit výzkumné a vývojové centrum pro vývoj nových produktů a služeb na poli bezdrátových multimédií v České republice do 31.12.2000

zajistit vytvoření nového vývojového fondu, aby tak napomohl vytvoření a zaměření nových investic do výzkumu a vývoje bezdrátových komunikací v České republice

Smlouva o licenci na provozování duální mobilní sítě GSM 900/1800 (dále jen smlouva) obsahuje i jiná ustanovení, jako jsou vlastnické vztahy, schopnosti provozovat síť atd., ale těmi se nyní detailně zabývat nebudeme. Vlastní závazné technické parametry spojené s provozováním sítě a poskytováním služeb potom řeší vydané Pověření.

Zahájení provozu a pokrytí signálem

Když začal Český Mobil budovat svoji GSM síť, objevilo se mnoho pochyb, zda se mu podaří podmínku 37% pokrytí populace splnit. V praxi to znamenalo pokrýt signálem několik největších měst v ČR. Ale i tak byly tři měsíce šibeničním termínem. Oskar sice nasadil do hry takzvané „komerční spuštění sítě“, které je samozřejmě pozdějšího data než konec tříměsíční lhůty, ale i přesto jsme byli svědky rychlé výstavby sítě. Občas byla výstavba dokonce tak rychlá, že úředníci nestihli vydávat potřebná stavební povolení a tak vznikla i slušná řádka černých staveb. Závazek však byl oficiálně splněn a dnes již jsou vyřešeny i potíže s nepovolenými stavbami základnových stanic.

Středisko výzkumu a vývoje bezdrátových multimediálních telekomunikací (RD Centrum)

Středisko bylo zřízeno při ČVUT v Praze a slouží pro rozvoj služeb v 3G sítích a WAPu od 1. února 2001 (oficiální zahájení). Na jeho provozu se finančně podílí Český Mobil společně s Ericssonem, přičemž náklady jdou do milionů korun ročně. Hlavní poslání střediska je ve vývoji projektů, které mají šanci nalézt své budoucí komerční uplatnění nejen u Českého Mobilu, ale také u ostatních mobilních operátorů. Přestože se to může zdát zvláštní, nemusí být vývoj standardu či technologie v laboratořích financovaných jedním operátorem a jedním výrobcem žádnou překážkou v tom, aby výsledky přebraly i konkurenční subjekty.

Vývojový fond

Ve smlouvě se píše:a dále

Samostatný fond však Český Mobil nezřídil a ani to neplánuje, protože dle vyjádření společnosti „Tento závazek nebyl předmětem samostatného plnění v rámci smlouvy s MDS ČR.. Veškeré finanční prostředky, které souvisejí s podporou nových projektů, jsou proto z důvodu administrativních a účetních místo do fondu směrovány v rámci ročních příspěvků přímo do rozpočtu RD centra. Jak se zdá, tak malí a střední podnikatelé, stejně jako další vysoké školy kromě ČVUT asi přijdou zkrátka. K výkladu této části nabídky se totiž neváže žádná finanční sankce.

Z výše uvedeného je zřejmé, že čím více se závazky vzdalují předmětu podnikání Českého Mobilu a čím méně jsou konkrétně popsány ve Smlouvě, tím hůře se je s odstupem času daří plnit.

Je ovšem pravdou, že do této chvíle Český Mobil plnil ustanovení smlouvy včas – až na spornou část týkající se příspěvků do „Vývojového fondu“, kde se názor autora s názorem Českého Mobilu rozchází.

Příslušnou smlouvu o licenci na provozování duální mobilní sítě GSM 900/1800 mezi Ministerstvem dopravy a spojů a Českým Mobilem naleznete na zde.

