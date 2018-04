Jak Panasonic (ne)skončil s mobily

Koncem minulého týdne jsme vás v tomto článku informovali o ukončení výroby mobilních telefonů značky Panasonic pro standard GSM. O víkendu pak Panasonic k celé záležitosti vydal tiskové zprávy.

Z nich vyplývá, že výrobu mobilů pro standard GSM (doslova: mobilních terminálů fungujících v sítích 2,5G na technologii GSM), tedy všech do této chvíle dostupných na našem trhu, ukončuje. Ruší tím i své dva výrobní závody, filipínský a také český v Pardubicích. Zároveň ruší Panasonic svoje vývojové centrum v Georgii, v USA. To se zabývalo vývojem mobilů na platformě Symbian (model X700). S tou Panasonic také končí a soustředí se jen na platformu postavenou na operačním systému Linux, kterou používá u svých produktů pro Japonský trh.

Panasonic s mobily nekončí úplně. Bude je vyvíjet i prodávat nadále, ale jen přístroje určené pro sítě třetí generace, takže bude moci vyvíjet zároveň přístroje pro domácí japonský trh a pro zbytek světa. Tyto přístroje bude vyrábět jeho čínský výrobní závod Panasonic Putian Mobile Communications Beijing Co., Ltd. Zachováno bude i vývojové centrum v Berkshire, ve Velké Británii.

Panasonic zatím na evropském trhu žádný mobil pro sítě třetí generace neprodává. Představený byl již před rokem model Z800, který ale zatím nebyl uveden do prodeje a pravděpodobně se tak už asi ani nestane.

Panasonic v tiskové zprávě neuvádí, co přesně si představuje pod pojmem mobily pro sítě třetí generace. Je však velmi pravděpodobné, že se bude jednat o mobily pro standard WCDMA (UMTS, fungující dnes již i u nás), který se používá v Evropě a také u japonského operátora Vodafone. Panasonic však dodává v Japonsku mobily i pro jiné standardy, které taktéž můžeme považovat za sítě třetí generace. O plánech na domácím japonském trhu se ale v tiskové zprávě nehovoří, tato reorganizace se týká aktivit mimo Japonsko. Dodejme, že mobily pro sítě UMTS samozřejmě pracují i ve standardu GSM.

Dosud představené modely jen pro standard GSM, tedy zatím veškeré dostupné v Evropě, se budou nadále prodávat, samozřejmě do vyprodání zásob. Na trhu ale jistě pěkných pár měsíců vydrží a možná budou nabízené za velmi přijatelné ceny. Výrobce slibuje i zachování servisní podpory.

Panasonic zveřejnil i tiskovou zprávu, jak naloží se svým výrobním závodem v Pardubicích (Panasonic Mobile Automotive Systems Czech, s.r.o.). Ten zahájil provoz v roce 2002 a vedle výroby (montáže a kompletace) mobilů se zabývá výrobou autorádií a dalších audio/video výrobků pro automobilový průmysl. Výroba mobilů bude ukončena v březnu příštího roku a výrobce se bude snažit zmírnit dopad na zaměstnance divize mobilních zařízení. Těch je z celkové tisícovky zaměstnanců závodu pětina.

Mobil.cz komentuje:

Panasonic byl, respektive stále je, tradičním výrobcem mobilů a to jak v segmentu přístrojů pro standard GSM, tak i pro sítě používané v Japonsku. U nás byla značka Panasonic dříve velmi populární, mezi prvními mobily na našem trhu byly právě mobily značky Panasonic (viz zde). Jenže časem se Panasoniku nedařilo držet krok s konkurencí a když představil zajímavý produkt, měl velké zpoždění s jeho uvedením na trh (vzpomeňme peripetie uvedení modelu X70).

V posledních letech prodával na našem trhu Panasonic mobily jen ve volném prodeji a za velkými hráči jen paběrkoval. Jinde se mu asi dařilo lépe, třeba v Asii jsou mobily Panasonic velmi populární a najdete je v každém obchodě s mobily. Navíc se Panasoniku podařilo letos na podzim zahájit v Asii prodej většiny letošních novinek, proto je oznámení o ukončení výroby přístrojů pro standard GSM překvapivé.

Jenže to může být jen humbuk pro nic. Současné modely se budou prodávat nadále a všechny následující novinky pak budou schopné pracovat v sítích třetí generace. Tento trend je zřejmý i u jiných výrobců, takže se zase o tak překvapivý krok nejedná. Panasonic nepatří do první šestky výrobců mobilů, tak je jeho rozhodnutí věnovat se jen modelům nejvyšší třídy rozumným krokem. U levných modelů, kterým se stejně příliš nevěnoval, nemůže velkým výrobcům konkurovat a naopak v segmentu 3G mobilů může určitý solidní podíl na trhu získat. Má ale co dohánět, zatím žádný 3G mobil v Evropě neprodává.

Reorganizace trhu s mobily nadále pokračuje, letošní pohlcení divize mobilů Siemensu tchajwanskou společností Benq určitě nebylo posledním velkým reorganizačním třeskem. V kuloárech se hovoří o reorganizaci divize mobilů Philipsu, který se chce soustředit především na asijské trhy, kde se mu daří výrazně lépe než v Evropě a naopak, stále se čeká, která s čínských, tchajwanských a jihokorejských firem zkusí vzít zbytek světa útokem. Na tamních trzích je několik relativně silných hráčů, kteří mají o zbytek světa eminentní zájem...