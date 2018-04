Jak PalmOS eviduje telefonní hovory

Potřeba zaznamenávat si údaje o svých telefonních hovorech může mít různé příčiny. Třeba si potřebujete zaznamenávat svoje hovory kvůli evidenci poplatků (za co jste tolik provolali), můžete takto zaznamenávat výsledky telefonátů nebo svoje hovory dopředu plánovat a připravit si jejich strukturu a průběh.

PhoneLog

Jako první se představuje program známé firmy HansdHighSoftware (populární jsou především jejich programy MemoPlus, ToDoPlus, Trip a ThoughtManager). Cena programu je 19,95 USD.

Celý produkt je v klasickém designu, na který jsme u této firmy zvyklí - jednoduchém, strohém a stručném, s možností vkládání šablon do poznámky. K dispozici je jedna editační obrazovka a jedno souhrnné zobrazení.

Z editační obrazovky se dostanete také do AddressBook databáze (program používá autovyplňování), je možno zadat volbu TYPE, která je editovatelná z menu a umožní vám vložit nejrůznější typy hovorů, včetně jejich kombinací. Obdobně funguje i pole SUBJ, do nějž lze napsat jakýkoli test a poté jej povelem přidat do seznamu.

Následně vložíte datum, čas volání a poznámku (k dispozici jsou šablony, takže máte-li MemoPlus, můžete si editovat nejrůznější šablonky pro různé typy telefonních hovorů). K dispozici je rovněž jednoduchý Timer (měřič času), který umožní zaznamenat délku hovoru.

V souhrnném zobrazení lze bohatě filtrovat nejen dle kategorií, ale i řadit a zobrazovat dle zvolených kritérií (podle typu, jména, firmy, subjektu). V List zobrazení se zobrazí důležité údaje, je zde i přímý odskok do poznámky k hovoru.

CallTracker

Neméně ostřílená PalmOS firma StandAlone (za zmínku stojí její vynikající SuperNames, WebTracker, BackGammon) nabízí oproti PhoneLog propracovanější a komplexnější produkt CallTracker. Program je ovšem stejně drahý - 19,95 USD.

CallTracker používá tři typy vstupních obrazovek, a to pro telefonáty vámi realizované, přijaté a plánované hovory. Má rovněž všechna důležitá pole a znaky, včetně autofill. Oproti PhoneLogu umožní přiřadit hovoru prioritu. Hovory můžete odeslat do DateBooku, ToDo Listu, nebo exportovat do MemoPadu. Telefonát lze rovněž nalogovat do poznámky u příslušného kontaktu.

Vynikající jsou schopnosti přehledového zobrazení, kde si můžete libovolně nakonfigurovat sloupce se zobrazením údajů a tažením za kraje sloupců měnit jejich šířku. K dispozici je rovněž filtrování přes kategorie, navíc pomocí typů hovorů a řazení dle různých hledisek (datum, čas, priorita, jméno, firma a různé kombinace). Další filtr pracuje s časovými údaji, podle nichž můžete nechat zobrazit hovory dnešní, zítřejší, z tohoto a příštího týdne, měsíce, či vybrat určitý týden.

Závěr a srovnání :

Oba programy jsou velmi dobře zpracované. PhoneLog je jednodušší a tudíž i přehlednější a rychleji se s ním naučíte pracovat. CallTracker je víc komplexní a uvítají jej opravdoví "telefonní narkomani".